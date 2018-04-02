«Доблесть сильніша від тирана!»

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Фото автора

24 березня біля російського посольства відбулася громадська акція “Свободу Українському патріоту Олегу Сєнцову!” Ув’язнених патріотів прийшли підтримати митці з Національної спілки художників України на чолі з відомою мисткинею, заслуженою художницею України Мариною Соченко. Вона не тільки намалювала чудовий портрет українського політв’язня Сєнцова, а й виступила ініціатором акції, спрямованої на моральну підтримку Олега та інших ув’язнених патріотів України у неоімперській Московії. Учасники акції хотіли донести всім політв’язням, що ми з ними, що наші серця б’ються в унісон з їхніми серцями, що ми боремось за їхнє звільнення і за звільнення України від московського агресора. І що вони — незламні герої в московських новітніх “ГУЛАГах” є народними Героями України! Олег Сєнцов є принциповим громадянином України і це стало його найбільшою “провиною” перед імперією зла, він не визнав агресію, не захотів приймати громадянство державиагресора, і за це путінський режим засудив його на двадцять років в’язниці за абсурдними звинуваченнями. Усі, хто мають гідність і совість, як і весь цивілізований світ, стають на захист Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка та інших політв’язнів. Учасники акції закликають словами нашого національного Генія і Пророка Тараса Шевченка: “Схаменіться, будьте люде, бо лихо вам буде!”, та вимагають негайного звільнення громадянина України Олега Сєнцова та інших політв’язнів путінського режиму!

На світлині: учасники акції “Свободу Українському патріоту Олегу Сєнцову!” біля посольства РФ