На Ічнянщині відновлено «Просвіту»

Євген ДЗЮБА,

голова Ічнянського РО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Торік у грудні в Ічні Чернігівської області відбулися установчі збори ічнянського районного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. (Перші осередки “Просвіти” тут діяли уже в 1910 р.). Головою обрано Євгена Дзюбу, с. Монастирище.

Накреслено попередній план на 2018 р. Це продовження проекту “УПА очима східняків: рабів до Раю не пускають” — створення документальних фільміврепортажів про національновизвольні змагання нашого народу.

В You Tube (набравши “Євген Дзюба” та назву проекту) можна переглянути 9 фільмів про Західну Україну та інтерв’ю Патріарха Філарета, Блаженнішого Святослава, архієпископа Ігоря Ісаченка, громадського діяча з Чикаго Романа Яцковського, голову “Просвіти” Павла Мовчана тощо. Зараз збираємо матеріал про Наддніпрянщину.

Започатковується “Відкритий фестиваль патріотичної пісні та поезії “Чернігівська Січ”. Він відбуватиметься в 3х номінаціях: конкурс патріотичного вірша; конкурс патріотичної пісні; парад вишиванок.

Фестиваль проходитиме в три етапи: районний; обласний; загальноукраїнський.

Загальноукраїнський етап відбудеться 30 червня 2018 року (на честь Конотопської битви 1659 р.) у Національному історикокультурному заповіднику “Качанівка”.

Про участь у фестивалі “Чернігівська Січ” уже заявили львів’яни.

Є домовленість з просвітянами ІваноФранківщини про те, що влітку до с. Космач поїде гурт шкільної молоді Ічнянщини для пошукової роботи про діяльність і поховання вояків УПА. Долучаться до пошуків молоді просвітяни Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини тощо.

6 березня 2018 року відбулася ділова зустріч активу районного осередку “Просвіти” з відомим далеко за межами Чернігівщини реформатором виробництва, громадським діячем, депутатом Чернігівської обласної ради, благодійником, головою правління благодійного фонду “Відродження Качанівки” Віктором Павловичем Кияновським. Він дав багато слушних порад і погодився бути благодійником заходів Ічнянської “Просвіти”.

З Положенням про фестиваль “Чернігівська Січ” можна ознайомитись:

ГО “Ічнянський активіст” 04633і.wordpress.com

Ічнянська міська рада: cg.gov.ua/ns/ichnya

Соціальна мережа “Фейсбук”. Набрати “Iй Відкритий фестиваль патріотичної пісні та поезії “Чернігівська Січ”

Ічнянська центральна районна бібліотека для дорослих (Надія Прочай).