Носії української — п’яті в світі за вікіпедійною пасіонарністю серед носіїв найпопулярніших мов

slovo

Опубліковані дані статистики за лютий 2018, які серед іншого містять показник вікіпедійної пасіонарності — число активних зареєстрованих редакторів у тому чи тому мовному розділі Вікіпедії (5+ редагувань за місяць) на мільйон носіїв мови. Рейтинг обмежений знизу значенням у 5 “пасіонаріїв” (редакторів, які внесли за місяць не менше 5 правок) на мільйон мовців. Включені мови, які мають понад 40 млн носіїв.

Нр    Вікіпедія    Мовців (млн)    Вікіпасіонарність    Пасіонаріїв
1.        German          110                             50                               5518
2.        Japanese       125                             35                               4409
3.         Italian            70                              35                               2482
4.         Polish            43                               30                              1279
5.      Ukrainian         45                              23                               1019
6.        English        1500                             20                              30308
7.        French          274                               18                                4927
8.       Russian        260                                13                                3337
9.       Persian         110                                  9                                 1037
10.      Korean         78                                   9                                 735
11.      Spanish        570                                 7                                 3737
12.   Portuguese     250                                6                                 1553
13.   Vietnamese    75                                   5                                  359
14.        Thai            73                                   5                                  360

Генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України і заснов­ник ГО “Вікімедіа Україна” Юрій Пероганич відзначив, що українська “Вікіпедія” розвивається лише зусиллями волонтерів-редакторів. Він нагадав, що статтю може створити кожен охочий, так само, як і відредагувати вже існуючу, а також відзначив, що кожна правка у Вікіпедії зберігається окремо, тому тут нічого не можна зіпсувати безповоротно.
Ю. Пероганич закликав носіїв української мови бути сміливими і долучатися до редагування “Вікіпедії”.
Українська Вікіпедія — 12-та
в світі за розміром і 20-та за відвідуваністю. Щодня в ній створюють близько 200 нових статей і здійснюють близько 7 тис. редагувань.

З повагою і вдячністю,
Юрій ПЕРОГАНИЧ

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment