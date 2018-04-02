Носії української — п’яті в світі за вікіпедійною пасіонарністю серед носіїв найпопулярніших мов

Опубліковані дані статистики за лютий 2018, які серед іншого містять показник вікіпедійної пасіонарності — число активних зареєстрованих редакторів у тому чи тому мовному розділі Вікіпедії (5+ редагувань за місяць) на мільйон носіїв мови. Рейтинг обмежений знизу значенням у 5 “пасіонаріїв” (редакторів, які внесли за місяць не менше 5 правок) на мільйон мовців. Включені мови, які мають понад 40 млн носіїв.

Нр Вікіпедія Мовців (млн) Вікіпасіонарність Пасіонаріїв

1. German 110 50 5518

2. Japanese 125 35 4409

3. Italian 70 35 2482

4. Polish 43 30 1279

5. Ukrainian 45 23 1019

6. English 1500 20 30308

7. French 274 18 4927

8. Russian 260 13 3337

9. Persian 110 9 1037

10. Korean 78 9 735

11. Spanish 570 7 3737

12. Portuguese 250 6 1553

13. Vietnamese 75 5 359

14. Thai 73 5 360

Генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України і заснов­ник ГО “Вікімедіа Україна” Юрій Пероганич відзначив, що українська “Вікіпедія” розвивається лише зусиллями волонтерів-редакторів. Він нагадав, що статтю може створити кожен охочий, так само, як і відредагувати вже існуючу, а також відзначив, що кожна правка у Вікіпедії зберігається окремо, тому тут нічого не можна зіпсувати безповоротно.

Ю. Пероганич закликав носіїв української мови бути сміливими і долучатися до редагування “Вікіпедії”.

Українська Вікіпедія — 12-та

в світі за розміром і 20-та за відвідуваністю. Щодня в ній створюють близько 200 нових статей і здійснюють близько 7 тис. редагувань.

З повагою і вдячністю,

Юрій ПЕРОГАНИЧ