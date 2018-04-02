Нові з Огієнкового гурту

Напередодні дня пам’яті Великого Українця, вже удвадцять третє, визначаємо нових лауреатів премії ім. Івана Огієнка. Традиційно комітет засідає в Житомирі, в музеї-кімнаті Коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка (див. на фото). А дипломи й медалі лауреатам вручатимуть незабаром у Брусилові — на його малій Батьківщині. Називаємо цьогорічних достойників.

У галузі літератури:

Дячишин Богдан (Львів) — за серію книг-есеїв з україно­знавчої тематики; Марищенко Ярослав (Житомир) — за документально-художні книги про російсько-українську війну ХХІ ст. “Східний фронт” та “Україна у війні”.

У галузі науки:

Деревінський Василь (Київ) — за монографію “В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою”; Махорін Геннадій (Житомир) — за розвідку “Українська революція 1917—1922 рр. та її перебіг на Житомирщині”.

У газузі освіти:

Сорока Михайло, Сорока Олексій (Київ) — за книгу нарисів “Святий Афон і Україна”.

У галузі мистецтва:

Войтенко Валентин (Житомир) — за серію монументально-декоративних полотен.

У галузі громадської, політичної та духовної діяльності:

Мужук Леонід (Київ) — за серію документальних фільмів про маловідомі сторінки української історії.

Власн. інф.