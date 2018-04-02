Олег ОЛЕКСЮК,

голова Херсонського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Попри шалений спротив владних інституцій, продовжують розвивати діяльність осередків товариства “Просвіта”. Актив Херсонського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка протягом лютого 2018 року провів такі заходи.

Щовівторка беремо участь у тематичній програмі “Українське слово” на хвилях обласного радіо “Таврія FM”. Просвітяни Василь Загороднюк, Іван Немченко й Олег Олексюк взяли участь у записі просвітницьких телепрограм на обласних каналах “ВТВ плюс” та “Скіфія”.

У переповненій залі краєзнавчого відділення Херсонської обласної наукової універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара просвітяни Херсонщини спільно з бібліотекарями славнозвісної книгозбірні відзначили сторіччя відомого українського письменника, педагога, науковця, просвітника Яра Славутича — земляка, який протягом довгого періоду свого життя був змушений жити в еміграції. Перебуваючи в Німеччині, США чи в Канаді Яр Славутич (Григорій Михайлович Жученко) все своє свідоме життя працював на розвиток українського слова серед краян світу. Автор англомовних підручників з української мови, літературнокритичних нарисів, редактор і видавець літературномистецького альманаху “Північне Сяйво” (Едмонтон), професор Альбертського університету Яр Славутич викладав українську мову й пропагував українське слово. Народився він 11 січня 1918 року в селі Благодатному Херсонської губернії, залишався вірним національній ідеї відродження України. Автор поетичних збірок “Співає колос” (1945 р., 1994 р.), “Гомін віків” (1946 р.), “Правдоносці” (1948 р.), “Спрага” (1950 р.), “Оаза” (1960 р.), “Маєстат” (1962 р., 1994 р.), “Завойовники прерій” (1968 р.), “Мудрощі мандрів” (1972 р.), “Живі смолоскипи” (1983 р., 1992 р.) та “Щаблі тополь” (1992 р.) в кожній своїй збірці з любов’ю і болем згадував про український степ. Його збірки “Слово про Запорізьку Січ” (1991 р.) та “Соловецький в’язень” (1992 р.) нагадували нам історичну минувшину, про яку ми не маємо право забувати. Тому на науковопрактичній конференції просвітянинауковці Іван Немченко, Павло Параскевич, Таїсія Щерба, Галина Немченко та інші у своїх виступах наголошували на необхідності більш широкої пропаганди творчого доробку уславленого земляка. Його літературознавчі розвідки “Модерна українська поезія” (1950 р.), “Розстріляна муза” (1955 р.), “Українська література в Канаді” (1992 р.) видані окремими книжками і зараз мають попит серед шанувальників українського художнього слова. Літературознавчі нариси Яра Славутича “Іван Франко і Росія” (1959 р.), “Велич Шевченка” (1961 р.) та “Шевченкова поетика” (1964 р.) допомагають і сьогодні українській молоді відкривати для себе таланти велетів українського слова.

Спільно з працівниками Херсонської обласної наукової універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара, Херсонського обласного краєзнавчого музею, державного архіву в Херсонській області та науковцями Херсонського державного університету просвітяни організували та провели велику наукову конференцію з нагоди 150річчя від дня народження видатного українського письменника, засновника товариства “Українська хата” та Товариства “Просвіта” на Херсонщині, фундатора Української Автокефальної Церкви степового краю, відомого громадського і політичного діяча Миколи Федоровича Чернявського. Наукові філологічні розвідки Наталії Чухонцевої, Івана Немчанка, Галини Немченко вразили присутніх розмаїттям письменницького таланту Миколи Чернявського. Письменник, який народився в рік створення Товариства “Просвіта”, все своє свідоме життя боровся за утвердження української мови на теренах соборної України. Його талант наснажував багатьох краян йти до лав захисників УНР. Його педагогічна праця, його публіцистика ще чекає на своїх дослідників. Певно, що і літературні надбання Миколи Чернявського спонукають бути уважними до літературних і мовознавчих знахідок письменника, який дав поштовх розвитку літературного процесу Південної України. Це йому писали з проханням надати власні твори до того чи того альманаху Іван Франко, Сергій Єфремов, Михайло Коцюбинський та інші. Це він започаткував і впровадив у життя альманах для молодих літераторів “Перша ластівка” та літературний альманах “З потоку життя”. Це його десятитомник, виданий у Харківському кооперативному видавництві “Рух” протягом 1927—1931 років, і нині є золотим скарбом української літератури. Довгі умовляння обласних чиновників, послідовна робота з депутатським корпусом дали свої плоди — Херсонська обласна рада виділила кошти на друк томика вибраних прозових творів Миколи Чернявського в серії видань “Літературні скарби Херсонщини”. Сподіваємося у червні ювілейного для Миколи Чернявського і Товариства “Просвіта” року презентувати довгоочікуване видання. Письменник, репресований більшовицьким режимом 1938 року, заслуговує на те, щоб його твори з новою відродженою силою наснажували українську молодь на боротьбу за історичну правду, за родинну українську мову.

А в Херсонській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки відбулася презентація роману українського письменникапросвітянина Миколи Каляки “Відлучені”.

Вірю, що наукові конференції, численні виступи серед учнівської та студентської молоді Херсонщини, книжкові видання Товариства “Просвіта” сприятимуть відродженню історичної пам’яті серед краян смаглявої Таврії. Будьмо разом у боротьбі за утвердження української мови утвердження справді української державності!