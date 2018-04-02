У Решетилівці встановлять пам’ятник Юрію Горліс-Горському

Цьогоріч влада і патріотична громадськість відзначають 120річчя з дня народження Юрія ГорлісГорського (справжнє ім’я Юрій Юрійович ГородянинЛісовський) — нашого земляка, уродженця Решетилівського краю, старшини армії УНР, письменника, військового і громадського діяча.

На Полтавщині для увічнення пам’яті діяча Української революції 1917—21 рр. зроблено кілька важливих кроків. За пропозицією заступника голови обласної ради Анатолія Ханка встановлено щорічну премію Полтавської обласної ради з патріотичного виховання на його честь. З ініціативи міської громадськонаукової топонімічної групи та “Просвіти” в рамках декомунізації відповідно до розпорядження голови ОДА Валерія Головка у обласному центрі з’явилася вулиця імені Юрія ГорлісГорського, а на телеканалі “Лтава” у 2014—15 роках виготовлений і демонструвався документальний фільм із циклу “Поборники незалежності. Полтавщина”. Цьогоріч, у січнілютому в ефір обласного радіо “Лтава” вийшли три радіонариси “Обличчя епохи: Юрій ГорлісГорський”.

Водночас ця постать настільки масштабна, що цілком заслуговує на спорудження пам’ятника. Так вважають очільники Полтавської обласної ради та товариства “Просвіта”.

Ідею підтримали учасники круглого столу у Решетилівці. Чимало патріотичних громадських діячів висловлювали позицію щодо спорудження пам’ятника у селі Демидівка, де народився Юрій ГорлісГорський. “Просвіта” переконана, що пам’ятник має постати у районному центрі Решетилівка. Щодо рідного села письменника, то ми ініціювали найменування місцевої школи на його честь та встановлення меморіальної дошки на її фасаді”, — повідомив Олег Пустовгар, перший заступник голови Полтавського ОО ВУТ “Просвіта”.

Він повідомив, що у зверненні, скерованому голові обласної ради Олександру Біленькому та його заступникові Анатолію Ханку, ВУТ “Просвіта” навело низку аргументів. Зокрема у документі зазначено: “Юрій ГорлісГорський є постаттю всеукраїнського масштабу, тож створення такого місця пам’яті саме у райцентрі є вкрай важливим і для області, і для району: саме біля цього пам’ятника найдоречніше відзначати День Незалежності, День захисника України (14 жовтня) та інші дати, пов’язані з визвольним рухом. Решетилівці надано статус міста. А село Демидівка не має навіть статусу центру об’єднаної територіальної громади, тож складно спрогнозувати його майбутнє у контексті чисельності, соціальної сфери тощо. Як відомо, решетилівська вишивка “білим по білому” є одним із культурних брендів не лише Полтавщини, а й усієї Центральної України. Встановлення пам’ятника саме у Решетилівці ще більше посилить статус одного із найпотужніших туристичних центрів Полтавщини, оскільки збагатить його ще одним туристичним об’єктом”.

Днями на адресу Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” надійшла офіційна відповідь від Полтавської обласної ради. Лист підписав заступник голови Анатолій Ханко. “Ідея встановлення пам’ятника Юрію ГорлісГорському в місті Решетилівка вже частково відпрацьована. Відшукуємо можливості та шляхи втілення цього задуму”, — зазначається у документі.

Прес-центр Полтавського ОО ВУТ “Просвіта”