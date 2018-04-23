Доброго дня, шановна редакціє!

Маю до Вас маленьку ремарку з приводу опублікованої в ч. 5 за 2018 р. замітки д. Юрія Пероганича про певні досягнення так званої української вікіпедії. Так, Ви не помилилися, побачивши слова так званої. Поясню, чому так.

Суто полюдськи розумію пана Юрія, який доклав (і докладає) чимало зусиль для розвитку цього мережевого українськомовного продукту. Однак насправді він не вирішує політики, яку провадить так звана вікіспільнота (це усі дописувачі, переважно добровольці, але є й заслані козачки, є москалота совітофіли тощо) та припускаю, керівництво ГО Вікімедія Україна.

Одним із головних конфліктних моментів є правопис, який використовують для написання статей. Ця вікіпедія нібито тільки рекомендує вживати чинний, а насправді доволі жорстко карає (навіть позбавленням можливости дописувати статті) тих, хто не дуже дотримується цього правила. Однак усі розуміють, що чинний правопис — це постсовіцький продукт, який містить багато зросійщених норм зразка 1933 року. Що НАН під проводом Баріса Патона майже нічого не робить у напрямі відмови від совітчини. Керівництво вікіпедії знайшло відмовку, що так вирішила більшість кчів — писати постсовітівкою. Але принцип більшовизму ми вже ж проходили.

Тому прошу Вас більше поцікавитися цим продуктом, який у ЗМІ називають “українською вікіпедією”.

На додачу, щоб Ви краще розуміли суть речей, керують цим продуктом, зокрема, особи часто невідомі (можна редагувати під нікнеймом, псевдонімом), або й дилетанти.

Не знайомий особисто з теперішнім керівником ГО Вікімедія Україна п. Іллею Корнійком, однак те, що у нього дві рідних мови, зокрема російська, плюс те, що йому не подобається варіант написання слова Райх, як це рекомендує Український інститут національної пам’яти, а не постсовіцький Рейх, теж про щось говорить.

З повагою,

Дмитро ЛОГУШ, дописувач Вікі

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