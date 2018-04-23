Галина ВОЛОЩУК,

викладач кафедри філології Коломийського навчальнонаукового інституту

Відбулася зустріч з відомим українським мовознавцем, перекладачем, завідувачем кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Миколою Петровичем Лесюком у Коломийському навчальнонауковому інституті, який презентував свою книгу “Мова чи язик?”

У книжці відомого мовознавця Миколи Лесюка розглянуто найпоширеніші помилки, які трапляються в українському усному та писемному мовленні. У більшості випадків вони зумовлені впливом російської мови, яка заполонила українські телеканали та радіостанції FM та, на жаль, займає панівне становище в урядових кабінетах, у деяких вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, правоохоронних органах тощо. Книга вийшла друком у видавництві “Місто НВ” (м. ІваноФранківськ) 2017 року, однак уперше презентація відбулась у Коломиї 23 березня 2018 року.

“Мова чи язик?” – це цикл етюдів про українську мову. Запропоновані в книзі роздуми про нашу мову, про найбільш вразливі її місця щодо впливу на неї чужої мови були апробовані й озвучені упродовж 2016 року на ІваноФранківському обласному радіо, а також на обласному радіоFM “Карпати” й отримали чимало схвальних відгуків, а ще більше запитань. Тому виникла ідея зібрати рекомендації щодо вибору правильної мовної форми і видати їх окремою книжечкою, яка була б доступна найширшим колам небайдужих читачів, — розповів присутнім науковець Микола Лесюк. — Мовленнєва культура людини є віддзеркаленням її загальної культури, тому ніхто не повинен бути байдужим до свого мовлення. Треба оберігати чистоту і недоторканість нашої української літературної мови; вона повинна бути гідним репрезентантом нашої нації в світі”.

Слід зазначити, що у книжці читач знайде вислови діячів світової культури про українську мову та її евфонічність, познайомиться із засобами створення милозвучності, характерними для української мови, побачить основні помилки, яких слід уникати, зверне увагу на словник росіїзмів — окремих лексем та словосполучень, які не мають права “громадянства” в сучасній українській літературній мові. Нагадаю, що в науковий обіг термін росіїзм замість росіянізм чи русизм увів Микола Петрович Лесюк.

Залюбки спілкувались із Миколою Лесюком коломийські студенти спеціальностей “Початкова освіта” та “Філологія (українська мова та література)”, у яких він викладає дисципліну “Старослов’янська мова”. Любов Гринів, студентка 4 курсу спеціальності “Філологія (українська мова та література)”, побажала Миколі Петровичу творчих успіхів і здобутків. Приємною несподіванкою став виступ вчителя української мови та літератури Коломийської ЗОШ ІІІІ ст. № 2 Ірини Вікторівни Богайчук, котра була також студенткою Миколи Петровича Лесюка. Вона адресувала подячні слова за книгипосібники з української мови, які стали настільними чи не в кожного філолога. Подяку Миколі Лесюку за плідну наукову працю та активну громадську діяльність висловили завідувач кафедри філології Коломийського навчальнонаукового інституту Михайло Ковальчук та голова Коломийського міськрайонного товариства “Просвіта” Василь Глаголюк.

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