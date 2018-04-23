Микола Гоголь і Астольф де Кюстін про російський імперіалізм і духовну натуру «русскіх»

Петро ЧЕРНЕГА,

доктор історичних наук, професор

Закінчення.

Початок у ч. 15 за 2018 р.

Жорстокість із проявами геноциду, масові репресії й депортації російською, радянською й путінською імперіями стосовно народів України, Кавказу, Середньої Азії, прибалтійських держав та інших у другій половині ХІХ—на початку ХХІ ст., які вели і продовжують боротьбу за визволення від російського колоніального гноблення — яскраве підтвердження оцінки великим французом її сутності й духовної натури “русскіх”.

Сталінський режим протягом 1930—1952 рр. знищив десятки мільйонів людей, а за етнічною ознакою депортував зі своїх споконвічних територій на Схід і до республік Середньої Азії, за неповними даними, щонайменше понад 5200 тис. представників 61 народу. Сім народів були вигнані повністю довічно, їхні державні утворення — автономні республіки і області — влада ліквідувала, а землі заселила росіянами. Понад 20 % депортованих “ворогів народу” загинули до 1948 р. внаслідок жорстокого насильства з боку органів Наркомату внутрішніх справ СРСР, місцевої адміністрації, непридатних умов проживання і суворого клімату. Ліквідація державних автономних утворень малих народів і геноцид їхніх культур мали за мету прискорити їхню асиміляцію [13, с. 340—379].

Надія М. Гоголя на релігійність “русскіх”, їхню віру в Бога мала безутішні наслідки. Він із сумом заявляє: “Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет… Боже! Пусто и страшно становится в твоем мире!” [8, с. 128; 3, с. 417—418].

Концепція мислителя сакралізації Росії, спроба ідеалізації абсолютної влади царя, який “…возболев духом о всех, приобретает тот всемогущий голос любви, который один может только внести примиренья во все сословия и обратить в стройный оркестр государство” не знайшла втілення й не призвела до всезагального духовного прозріння “русскіх” [5, с. 245]. Гоголь констатує: “Ничего не видно, видны какието свиные рыла вместо лиц, а больше ничего… Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного” [7, с. 129].

Залякування письменником “русскіх” Страхом Господнім також не мало успіху у їхньому духовному відродженні. Його й не могло бути, стверджує Кюстін: у державі, де “…церква відмовляється від свободи, вона втрачає моральну доброчинність, як рабиня, вона породжує рабство”. У Росії, — продовжує автор, — “політична віра… міцніша, як віра, релігійна єдність московської церкви є лише зовнішня…” [14, с. 51—52]. Ця його думка актуальна й сьогодні.

Натомість російськоправославний фанатизм і сьогодні несе загрозу християнству, є вагомою складовою ідеології так званого “русского міра”, яку режим Путіна використовує для русифікації й асиміляції поневолених націй, дестабілізації ситуації в незалежних державах на пострадянському просторі та країнах Європи з метою відродження Російської імперії.

У імперській Росії, де від рабських кріпацьких порядків, “от общей человеческой беспечности” майже щорічно голодувало населення цілих губерній, Гоголь закликає панівні верстви до співчуття й добродійності, допомоги голодуючим. Письменник звертається до тих, хто надає допомогу, щоб вони усвідомили природу “русского человека” і його обставини, пояснили йому причини, зміст й “истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему, затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно” [8, с. 52—53].

Гоголь, спостерігаючи досить поширене безвідповідальне ставлення “русскіх” до праці, на відміну від українців, у своїх творах й особливо “Вибраних місцях із переписки з друзями” наголошує на необхідності чесної праці кожної людини на своєму місці: “Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб…”, а невиконання своїх обов’язків руйнує особисте і державне життя, вносячи в них безглуздя і плутанину [8, с. 157]. Натомість Кюстін звертає увагу на працю позбавлених волі людей на залізничних промислах на Уралі й у Сибіру, які були одним із головних джерел прибутків імперії. Таку господарську діяльність влади він підсумовує словами: “Там, де вмирає політика поступу і святкує свою перемогу деспотизм, держава благоденствує” [13, с. 105].

Духовний реформатор імперії Гоголь не сприймав у “русскіх” “пустую гордость и хвастовство… русскими доблестями”, проповіді імперської влади й церкви та ідеї інтелігенції про месіанську роль Росії. Письменник звертає їхню увагу на те, що народ, життя якого сповнене лакейським духом і приниженням, страхом і покорою перед владою, бездуховністю, не може бути прикладом для інших: “Лучше ли мы других народов? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. Хуже ли всех прочих — вот что мы должны всегда говорить о себе” [7, с. 270], а не приписувати собі роль “спасителя”, який нібито посланий Богом на землю для знищення зла й встановлення “царства небесного”. Він закликає, щоб “русскіє” побачили “…свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнили невольно о Боге,.. тому що “…нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости” [8, с. 127].

Кюстін об’єктивно, надзвичайно конкретно й пророче визначає сутність російського імперіалізму, який прагне до захоплення цілого світу, що знаходить своє втілення і протягом другої половини ХІХ—ХХ ст. Росія — “…цей витвір Провидіння,.. вічна східна тиранія, — переконує нас письменник, — його головне призначення покарати новою інвазією (загарбання, напад) здрібнілу цивілізацію Європи.., вона — безнастанно загрожує нам, вирощує серед нас анархію… і ми підляжемо їй, якщо наші роздори та наші несправедливості зроблять нас гідними такої кари” [14, с. 49, 137].

Гоголь у відповідь на критику й безпідставне звинувачення його Ф. Булгаріним, М. Польовим, С. Аксаковим, В. Белінським та іншими в необ’єктивному зображенні російської дійсності, незнанні Росії і мови, небажанні її народу добра заявляє, чому ви не відчуваєте в собі того, що я, дивлячись на “…эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства,.. — шахраїв і хабарників, — …которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку!.. Словом — у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать изза него и честолюбием, и самолюбием… и положил самому себе в непременный закон — служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастья других, а не для своего” [8, с. 116—117]. Вас налякала бездуховність в усьому й “ничтожество” русского человека, — заявляє Гоголь, а я звертаюсь до Росії: “В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?” Проте для цього необхідні богатирські сили кожного з нас, — стверджує письменник, щоб підняти державу й життя її народу на “законную высоту” [8, с. 119—121].

Натомість роздуми Кюстіна про перспективи розвитку Росії ближчі до істини. Засліплена монархічним ідолопоклонством, брехнею і амбіціями влади й народу “російська цивілізація, — зазначає він, — ще знаходиться так близько до свого джерела (Золотої Орди і Московського царства Іванів ІІІ і IV — П. Ч.), що скидається на варварство. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, вона є у війні, отже, у хитрощах і жорстокості” [8, с. 141].

Спостереження французького письменника загалом відповідають і теперішньому стану суспільнополітичного і економічного життя та міжнародної політики путінської Росії: систематичній брехні, насильству й потуранню прав поневолених націй і всіх громадян, постійних загарбницьких війнах, терору в країні та поза її межами, підкупах і шантажу лідерів європейських країн, США та інших держав світу для дестабілізації міжнародного становища, залишаючись при цьому сировинним придатком Європи з корупційною владою і атомною зброєю.

Геніальному письменнику, представнику українського світогляду й ментальності, вихованому на багатих національних демократичних педагогічних і загалом гуманістичних традиціях, фольклорі рідного народу, не судилося реформувати російське суспільство й православну церкву. Його етичні й естетичні ідеї, сформовані українськими письменниками, філософами і релігійними діячами, а також європейським Гуманізмом і Просвітництвом були чужі для них. Вони залишаються чужими і для теперішньої Росії. Тому страшною пересторогою наповнені його останні слова до “русскіх”: “Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник” [8, с. 380].

Багатонаціональній імперській Росії, відірваній від справжнього свого угрофінського і татарського походження, з фальсифікованою і міфологізованою історією, де відсутня спільна історична пам’ять, традиції і звичаї, привласнено здобутки культур поневолених народів, з ідеологією агресивного російського шовінізму й лицемірством “русскіх” “ворожить лише нещастя”, пророкує Кюстін [14, с. 133—134]. Такої ж думки і видатний російський історик і філософ Г. Федотов, який у статті “Доля імперій” опублікованій 1947 р., стверджував, що Росія має позбутися своєї імперської сутності, що стане її “духовним очищенням, звільненням російської культури від страшного тягаря, що спотворює її духовний образ…” і лише тоді “… зможе повернутися до побудови вистражданої в страшних муках вільної соціальної демократії” [18, с. 108].

Пересторогою і дороговказом для українського народу у відродженні національної держави сьогодні, коли Росія загарбала Крим, частину Донбасу і прагне вкотре поневолити Україну, без якої вона знову перетворилася на звичайну азіатську державу, проте не перестає загрожувати Європі й усьому світу, коли агресор представляє напад на нашу країну як миротворчу місію для захисту російськомовного населення, а насправді для відтворення імперії в кордонах СРСР до 1991 р. з наступним створенням так званого східнослов’янського простору під його контролем на основі православ’я, російської імперської культури й особливо мови, альтернативного Європі, звучить настанова нашого генія І. Франка, яку ми маємо навіки закарбувати у своїй пам’яті й свідомості: “Москвофільство, як усяка підлість, всяка деморалізація — це міжнародне явище, гідне загального осуду і боротьби з ним” [19, с. 145].

Спостереження, думки і висновки М. Гоголя і А. де Кюстіна актуальні й особливо важливі сьогодні для кон’юнктурних і наївних зарубіжних політиків та тих українців, які продовжують вірити в “еволюцію” російського імперського режиму в бік європейської демократії, у можливість якогось компромісу з ним, “братську дружбу народів”. Духовна натура більшості сучасних росіян, щоб зберегти імперію від розпаду, воліє бачити на троні таких тиранів, як Іван Грозний, Сталін та їхній нинішній правитель, що переконливо підтвердили цьогорічні вибори президента Росії.

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