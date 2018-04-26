2018-й — Рік «Просвіти»

Із нагоди відзначення 2018 року 150-річчя створення Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка та 30-річчя відновлення його діяльності Львівська обласна рада вирішила проголосити на Львівщині 2018 рік Роком “Просвіти”. За це рішення депутати проголосували 17 квітня.

Департаменту з питань культури, національностей та релігій, а відтак і Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА доручили напрацювати план заходів із відзначення Року “Просвіти”, а також забезпечити їхнє фінансування.

Прес-служба Львівської обласної ради