Історичне рішення: ВР проголосувала за томос автокефалії. Позиція громадськості Полтавщини

Голова Полтавського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” Микола Кульчинський: “Створення помісної церкви — ліквідація історичної несправедливості”

“Створення Помісної української церкви — завдання із завдань Української держави. Це логічне й історично виправдане завершення становлення українського православ’я у незалежній державі з єдиним власним Патріархатом, який нарівні з іншими Помісними церквами представлятиме мільйони українських вірян. Це і ліквідація історичної несправедливості, коли Москва своїми підлими інтригами та підкупом підпорядкувала Київську Митрополію собі й відірвала нас від Вселенської церквиматері. Це і ліквідація спровокованого московськими спецслужбами релігійного розлому українського суспільства. Президент України Петро Порошенко закладає у підмурівок української держави справді Наріжний Камінь, бо і мислить, і діє у координатах справжніх державних цінностей, якими тільки й можна здолати колосальні виклики сучасності та прокласти шлях у майбутнє.”. Так на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував голосування 19 квітня у ВР та виступ Президента у парламенті голова Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” Микола Кульчинський.

Як відомо, “Просвіта” впродовж своєї історії обстоює цю ідею. Створення помісної церкви — вагома сторінка діяльності організації, яка цьогоріч відзначає 150річчя з часу заснування та 100річчя з часу проведення першого обласного з’їзду на Полтавщині. Нагадаємо, що очільник “Просвіти” на Полтавщині Микола Кульчинський ще наприкінці 80х—на початку 90 років минулого століття як депутат міської і обласної рад активно відроджував українське православ’я на Полтавщині: разом зі священиком Миколаєм Храпачем сприяв створенню і реєстрації перших громад УАПЦ, будівництву СвятоПокровської церкви УПЦ КП у мікрорайоні Сади2, передачі дзвіниці СвятоУспенського собору у власність української церкви, входив до оргкомітету з відбудови цього кафедрального собору та до редколегії журналу “Полтавські єпархіальні відомості”, влаштовував приїзди Патріарха Мстислава, відстоював громаду СвятоМиколаївської церкви у тяжкі часи зазіхань на її майно з боку Московського патріархату. А вже після здобуття статусу народного депутата України пан Микола став одним із найактивніших учасників міжфракційного парламентського об’єднання “Україні — помісну церкву!”. Перелічене — лише дещиця з того огрому просвітянської праці, спрямованої на утвердження і розвиток вітчизняного православ’я. Відтак “Просвіта” стала організацією, яка однією з перших привітала голосування Верховної Ради за надання томосу на автокефалію. Полтавська “Просвіта” вважає: надання томосу (указ, декрет “материнської церкви” щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу. — Авт.) українській православній помісній церкві є як ніколи ймовірним. “Це рішення може бути ухваленим до 1030річчя хрещення УкраїниРуси, тобто вже влітку. Оптимізму додає й те, що звернення до Вселенського Патріарха підтримано не лише єпископатом Київського Патріархату (це, звісно, було прогнозовано), а й Української Автокефальної Православної Церкви”, — запевняють у пресцентрі організації.

У товаристві “Просвіта” зауважують, що “ця тема стала гостроактуальною нині, коли існує реальна, найбільша за останні десятиліття загроза державності, у час війни з підступним ворогом”. У березні 2014 року, відразу після перемоги Революції гідності з ініціативи Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату владики та просвітянина і члена Президії ради Полтавського Майдану Олега Пустовгара відбувся круглий стіл за участю “Просвіти” та ще багатьох патріотичних громадських організацій Полтавщини. На ньому одностайно підтримали створення незалежної від Москви, автокефальної помісної православної церкви. Минуло чотири роки відтоді, але виступи його учасників актуальності не втратили.

Полтавські осередки “МНК” та “Вільні люди”: “Вітаємо зусилля влади з утворення в Україні помісної православної церкви”

Полтавські обласні організації Молодіжного націоналістичного конгресу та ГО “Вільні люди” оприлюднили заяву. У ній, зокрема, зазначається: “Спроби створити в Україні помісну православну церкву, незалежну від Москви, тривають уже давно, але лише зараз ми близькі до цього як ніколи. До 2014 року цим займалися лише під час президентства Ющенка — але як і весь період його урядування, розробка питання не відрізнялась системністю та послідовністю. Втім інші президенти, уряди та парламенти не робили навіть цього. Більше того, вони активно протидіяли цьому процесу і лише посилювали вплив та можливості УПЦ МП в Україні. Отож під час початку російськоукраїнської війни значна кількість парафій та священиків УПЦ МП, особливо на сході, стали ідеологами та практиками “русскої весни”, активно протидіючи українській владі і армії, допомагаючи терористам та російським військам. Лише після 2014 року влада поступово почала усвідомлювати важливість релігійної незалежності від Росії. У Верховну Раду було подано низку законопроектів, які мали б суттєво ускладнити діяльність церков, центр яких міститься на території країниагресора. Передусім це стосувалось УПЦ із центром у Москві. Ці закони, на жаль, поки не ухвалені. Ми переконані, що одного лише утворення помісної церкви недостатньо, щоб викорінити УПЦ МП з України і тому і далі робитимемо все, щоб ухвалити всі необхідні закони та рішення. “Вільні Люди” вітають зусилля влади з утворення в Україні помісної православної церкви. Послаблення або ліквідація підрозділу ФСБ в Україні, який іменує себе Українською православною церквою, це не стільки питання релігії, скільки питання політики і в широкому розумінні — питання національної безпеки. Ми закликаємо всі патріотичні організації долучитися до формування в Україні громадського руху за підтримку надання автокефалії українській православній церкві Вселенським патріархом. Віримо, що вже зовсім скоро Українська помісна православна церква буде утворена, а про УПЦ МП ми згадуватимемо лише як про прикре історичне непорозуміння. Деокупація України триває”.

Пресцентр Полтавського ОО ВУТ “Просвіта”