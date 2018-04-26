Стефан Романів: «Світ має визнати Голодомор геноцидом українського народу»

Ігор ГАЛУЩАК

Світлини Йосипа МАРУХНЯКА,

Львів

З нагоди вшанування 85-х роковин Голодомору в Україні Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою спільно з Народним домом “Просвіта” Львівської політехніки провели зустріч під назвою “Україна пам’ятає — світ визнає”. У ній узяв участь і відомий громадський і політичний діяч української діаспори, голова Міжнародного координаційного комітету у справі Голодомору, генеральний секретар Світового Конґресу Українців і президент Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів.

Вітаючи знаного гостя, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ірина Ключковська нагадала, що в останню суботу листопада в Україні та світі вшановують пам’ять жертв голоду, штучно організованого сталінським режимом в Україні в 1932—33 роках. Цьогоріч цей день випадає на 24 листопада. Починаючи з 1991 року, Україна в різній формі вшановує пам’ять жертв Голодомору. Та особливої ваги ця подія набула в останній час. Цього дня у кожній українській домівці запалюють незгасиму свічку пам’яті. Власне, це ідея Стефана Романіва з соратниками, котрі в далекій Австралії ще 2008 року її вперше втілили.

“Ми тоді знайшли спільну мову з українськими урядовцями, — наголосив, виступаючи перед численними присутніми, — що спільно можемо багато чого зробити. І якщо разом працюватимемо, то зможемо швидше донести світові інформацію про Голодомор. Так розпочалася кампанія “Україна пам’ятає — світ визнає”. В Україні потрібно було говорити про Голодомор більше, адже довгі роки в світі мало знали про нього, а якщо знали, то лише кремлівську версію. Водночас ми розпочали роботу з міжнародною спільнотою, парламентами різних країн, щоби домогтися від ООН остаточного визнання Голодомору геноцидом”.

Щодо перспектив роботи на міжнародній арені, то, наголосив Стефан Романів, окрім ООН, Світовий Конґрес Українців продовжує працювати над тим, аби тему визнання Голодомору етноцидом українців обговорювали у парламентах якомога більшої кількості країн: “Разом із Міністерством закордонних справ та Верховною Радою України ми створюємо базу матеріалів і координуватимемо роботу в кожній країні, де є українська діаспора. Відтак, розпочали цю розмову й у Австралії, аби впродовж 2018 року тут ухвалити відповідну резолюцію”.

Також у межах зустрічі у переповненій актовій залі головного корпусу університету, де були і студенти, і викладачі, і представники громадськості Львова, Стефан Романів щиро і відверто поспілкувався з присутніми, відповів на їхні запитання. Учасники зустрічі оглянули виставку “Світовий Конґрес Українців: правда про Голодомор”, їм також презентували просвітницькі проекти про дослідження Голодомору інституціями української діаспори, що були реалізовані Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою.

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