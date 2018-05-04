Головне — пам’ятати

Едуард ОВЧАРЕНКО

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового Української Греко-Католицької Церкви відбувся концерт-реквієм “Чорнобиль — молодь буде пам’ятати”, присвячений 32-річчю техногенної катастрофи.

Чорнобильську катастрофу вважають найбільшою за всю історію ядерної енергетики до вибуху на АЕС “Фукусіма-1”, і за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, і за економічними збитками. В екстремальних умовах вступали в боротьбу з атомною енергією десятки і сотні тисяч людей, котрих пізніше стали називати “ліквідаторами”. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки становить близько 600 тисяч осіб.

20 років поспіль Всеукраїнська громадська організація “Асоціація “Афганці Чорнобиля”, яку очолює народний депутат України 5 і 6 скликань Олександр Рябека і Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова організовують заходи з увічнення пам’яті загиблих від Чорнобильської катастрофи. Вже традиційно вони запросили всіх небайдужих на концерт-реквієм “Чорнобиль – молодь буде пам’ятати”.

“20 років тому у нас із Василем Федоришиним виникла ідея проводити такі заходи. Як відомо, з часом пам’ять згасає. Тому нашим завданням було, щоб молоде покоління, яке навчається в університеті, розуміло, що український народ доклав надзвичайних зусиль, аби ця трагедія не поширилася по світу.

Майже 4 мільйони осіб постраждало від Чорнобильської катастрофи. З них на сьогодні залишилося жити лише 1 млн 900 тис. А серед тих, хто помер, — 600 тисяч дітей. Ми маємо знати і пам’ятати ці жахливі цифри. І відавати пошану тим, хто ціною власного життя подовжив життя всім нам”, — наголосив, відкриваючи вечір-реквієм, один із його організаторів Олександр Рябека.

“Від керівництва університету хочу подякувати учаснику тих подій Олександру Рябеці за багаторічну виховну роботу. Він робить усе для того, щоб нове покоління формувалося, пам’ятаючи про ті страшні речі, які пережили наші люди на цій землі. Також хочу подякувати організаторам і всім тим, хто сьогодні прийшов до цієї прекрасної зали, аби розділити з нами цей смуток”, — підкреслив проректор із дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Анатолій Кудін.

Звернення Глави Української Греко-Католицької Церкви, блаженнійшого Святослава виголосив владика Йосиф Мілян. У ньому йшлося про те, що слово Боже завжди живе, воно підтримує, застерігає, оживляє, дає наснагу. Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто врятував українську землю від наслідків Чорнобильської аварії. Ми рахуємо збитки, проводимо дослідження на відчуженій землі, і прораховуємо наслідки, які будуть пізніше. Всі ми повин­ні стати до лав тих, хто має боротися з наслідками великої української катастрофи. Але найбільша катастрофа — це катастрофа екології душі. Також блаженніший Святослав у своєму зверненні закликав всіх до любові рідної землі, до нації, до всіх, хто загинув від наслідків цієї катастрофи.

У концерті взяло участь маже 200 артистів і музикантів, серед яких: Герой України Анатолій Паламаренко, народні артисти України Сергій Магера, Ольга Нагорна, Володимир Деркач, Володимир Кошуба, Володимир Шейко, Анатолій Гнатюк; заслужені діячі мистецтв України Галина Савчук, Володимир Ткачук, Алла Шейко, Тетяна Піменова. Чимало вдячних оплесків отримали камерний оркестр, малий симфонічний оркестр, зведений хор і дівочий ансамбль “Ягідка” факультету мистецтв ім. Анатолія Авдієвського НПУ ім. Михайла Драгоманова, хор хлопчиків і юнаків сектору практики Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського. А завершився концерт-реквієм “Чорнобиль — молодь буде пам’ятати” заключною сценою Андрія із опери “Запорожець за Дунаєм” (соліст –народний артист України Олександр Гурець), в якій утверджується невмирущість українського духу.