Тримаємо інформаційний зв’язок!

Ольга ЖМУДОВСЬКА

Про те, як Україна підтримує українських громадян на окупованих Росією територіях — у Криму та частині Донецької і Луганської областей інформаційно, що робиться для того, аби ця підтримка була ефективною, та для того, аби Росія заплатила за крадіжку інформаційного простору в цих регіонах, говоримо з членом Нацради з питань телебачення і радіо Сергієм Костинським.

— У березні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оприлюднила звіт про порушення і втрати України в телерадіоінформаційній сфері після окупації Криму. Які це матиме наслідки?

— Тепер, маючи масив інформації щодо порушень прав державних та приватних телерадіокомпаній, друкованих ЗМІ, крадіжки радіочастот і майна українських мовників, які працювали в Криму до російської окупації, ми можемо допомогти їм боротися в європейських судах за відшкодування загарбником збитків і втрат. Ми проводимо консультації з СБУ, Прокуратурою Автономної республіки Крим, Міністерством закордонних справ, Міністерством юстиції і Міністерством інформаційної політики — з кожним по лінії їхньої діяльності, аби покарати і конкретних осіб, які причетні до крадіжок і збитків, завданих українським ЗМІ. Готуються списки для додаткових санкцій щодо осіб, які захоплювали державне і приватне майно українських теле- і радіомовників та газет, хто брутально витісняв з Криму українських журналістів, переслідував їх і розпочинав фальшиві кримінальні справи проти них.

— Але окрім мовників, порушень своїх прав зазнали і мешканці Криму, які дивились, слухали, читали українські ЗМІ?

— Так, українські громадяни, які мешкають у Криму, позбавлені права на українське телерадіомовлення і українську пресу. До кінця року ми затвердимо вже новий чіткий план щодо захисту прав цих людей, — а це майже 2 мільйони мешканців Криму. Ця робота — відкриття “другого фронту” захисту українського телерадіоінформаційного простору. Після окупації 2014 року територію АРК покинули найбільші телерадіокомпанії “Чорноморська” і “ATR”, радіостанція “Мейдан”. Значна частина кримських журналістів була змушена або покинути півострів і переїхати на материк, або залишила професійну діяльність. Власне, 39 українських радіостанцій і 31 український телеканал повністю втратили можливість здійснювати мовлення в Криму. Багато вдалося за цей час зробити для того, щоб ті ЗМІ та журналісти змогли відновити роботу в Україні. Наприклад, відновили свою роботу “ATR”, “Чорноморка”, “UA. Крим”, виходить “Кримська світлиця” з редакцією в Києві (я сам передплачую кілька примірників для себе і друзів), відновили роботу радіостанції “Мейдан” і створені нові мовники, як-то “Крим. Реалії”, “Хайят”.

— Якими засобами вони доносять до кримчан свої новини?

— Над цим працюють Міністерство інформаційної політики, Нацрада з питань телерадіомовлення і, зокрема, мій офіс. З 2014 року Російська Федерація незаконно використовує 503 частоти для телерадіомовлення в Криму. Україна ж розбудовує можливість українського мовлення на територію Криму. Запустили нові радіочастоти, збудували 150-метрову вежу в Чонгарі, цього літа буде добудовано вежу у Чаплинці з 93 метрів до 133. І зазначу, що ми не витратили на це жодної державної гривні — нам вдалося зацікавити приватного віт­чизняного інвестора, який у цю справу вклав власні кошти.

— Дивовижно… А хто цей інвестор, це не таємниця?

— Не таємниця. Компанія “Телемережі України”. Взагалі, ми намагаємося залучати до багатьох проектів українські підприємства. Вважаю, ми спрацьовуємо як державна організація з максимальним ефектом — не витрачаємо кошти держави, зате сприяємо включенню приватних українських компаній у позитивні перетворення в країні.

— А росіяни не глушать українське мовлення на території Криму?

— Намагаються. Але маючи Чаплинську і Чонгарську вежі, ми покриваємо стабільно всю північ півострова. Зараз РФ використовує для мовлення на північ Криму захоплену українську вежу в Красноперекопську — її висота 184 метри і завдяки її використанню сигнал російських мовників покриває навіть окремі райони Херсонської області. І якщо в самому Красноперекопську їм глушити наш сигнал вдається інколи, то в районі, навкруги, сигнал іде стабільно. Те саме в Джанкої — якщо в самому місті глушать, то вздовж Московської траси сигнал іде чітко.

— А чи насправді чують нас в Криму?

— Насправді слухають. Я навіть з власного досвіду в цьому переконуюсь — коли буваю у прямому ефірі на телебаченні, на передачах, що йдуть на Крим, отримую дзвінки від кримчан. Більшість радіють, що можуть нас чути, хоча є й такі, які твердять “ви всьо врьотє”, але ж слухають! Українське радіо і телебачення цінне для кримчан тим, що на відміну від російського ТБ на нашому можуть отримувати альтернативну точку зору. У нас же цензури немає, думки лунають дуже різні, тож слухачі й глядачі відчувають більшу довіру до наших мовників. Саме на українських каналах кримчани можуть дізнатися, що насправді у них там відбувається — про арешти, про політв’язнів, про масові обшуки у людей, про гноблення кримських татар, про знищення приватного малого бізнесу і взагалі приватної ініціативи на півострові.

— А що відбувається на Донецько-Луганському напрямі?

— Впродовж останніх трьох років Національна рада у взаємодії з Міністерством інформаційної політики починає видавати телеканалам і радіостанціям дозволи на тимчасове мовлення в Луганській і Донецькій областях — вже видано в користування 98 FM-частот. Відповідно до вимог нового закону — щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України. Зокрема і на півдні Херсонщини. Наразі замовили Українському державному центру радіочастот перший пакет телевізійних каналів і радіочастот.

— І ці радіостанції слухають на окупованій території?

— Так, слухають. Зазначу, що за рівнем розвитку радіомовлення Донецька область — на 1 місці серед областей України, Луганська входить у п’ятірку. Попри всі втрати, яких зазнали від окупації частини цього регіону, зараз маємо гарну ситуацію з темпами розвитку місцевого радіо і телебачення.

— А яка мова переважно звучить в ефірі?

— Поки що, на жаль, багато російської. Але ситуація помітно змінюється: більшає мовлення українською, українських пісень. Закон про квоти вимагає, щоб уже нині на радіо було не менше 55% українського контенту, а на телебаченні — не менше 30%, а з жовтня — не менше 70%. Але вже зараз на радіо і телебаченні часто “перевиконують” норми. Бо українська мова на сході не чужа. А ті люди, які залишились на непідконтрольній Україні території, значно більше цінують українське — їм є з чим порівняти. І коли вони приїжджають часом за пенсіями чи у справах, то бачать в українських містах нормальне життя, значно нижчі ціни, вільне спілкування і пересування. Така ж історія в Криму — і чотири роки тому кримчан, які прихильно ставилися до України, було більше, ніж фанатів Росії. Партії, які були орієнтовані на російську політику, як, наприклад, “Союз”, “Російскоє єдінство” тощо всі разом набирали на виборах 3—4%. Росія спрямувала на пропаганду в Крим великі кошти, але місцеві провідники “російської ідеї” їх часто просто розкрадали, а тому ці гроші не давали ефекту. Можливо, Росія саме тому і вдалась до силового захоплення, бо розуміла, що ще 5—10 років — і її симпатиків у Криму майже не залишиться. І “референдум” був абсолютно фальшивим — де­які російські журналісти викладали в інтернет фото свого голосування — у них ніхто не питав українського громадянства.

Тому маємо просто працювати на результат, на підтримку наших громадян на окупованих територіях. Вони все одно повернуться в Україну, цьому немає альтернативи.

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