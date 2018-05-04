Весняні дні надихають людей радістю Великодня, родовими глибинами Провідного тижня, остерігають пам’яттю Чорнобиля, героять вшануванням воїнів ІІ Світової війни. А вінчає це духовне піднесення День Матері. Мати — подателька життя людського, уособлення безкорисливості, відданості, щедрості, щирості, доброти. Мати — рідна земля і Вітчизна. Мати — мова і пісня. Матері людській і Матері Божій ми присвячуємо найсвітліші молитви.

Сьогоднішнє число нашого тижневика ми відкриваємо зображенням Богородиці. Художниця Мирослава Збожна назвала цей образ “Мир і Слава”, присвятивши його українським воїнам. Понад 5000 тисяч освячених листівок передали бійцям, а саму ікону освятили в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Це своєрідне послання і від художниці, й від матерів, дружин, сестер і дочок, які хочуть, аби їхні найрідніші мали при собі оберіг з молитвою, повсякчас відчували, що вони потрібні Україні і її народові. За задумом Мирослави Збожної, ця ікона, а також дві інші ікони “Не ридай, Мене, Мати. Небесна сотня”, “Архістратиг Михаїл” будуть виставлені на благодійний аукціон, а кошти передані на лікування постраждалим під час бойових дій.

Мир і слава Вам, українські матері!

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