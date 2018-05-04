Вигнати імперський дух з української свідомості цивілізаційного поступу

Микола ГОЛОМША,

голова партії “Патріот”

Останнім часом наша держава добилась значних зрушень у протистоянні “путінській пропаганді” (примітизований сленговий мем для спрощення сприйняття), особливо тій, яка велась по телебаченню та радіо. Маю на увазі російські фільми та безкінечні серіали, що прославляли імперію, її армію, міліцію-поліцію, спецслужби, різних діячів, що возвеличували Московію і завдавали непоправної шкоди Україні. А те, що московська попса раніше не звучала хіба що з праски, теж додавало “русского духу” українській дійсності і потужно впливало не лише на деградацію культурних уподобань, а й на зашореність свідомості українців.

Зараз з цими прямими обмежувальними діями начебто відносний порядок. Але ж сам “русский дух” з українського публічного простору не вивітрився. Він знову повзе до нас через фільми і серіали, які тепер досить витончено, на тлі “березок и осин” та нібито в “задушевных” розмовах між героями проводять, легалізують і нав’язують все ті ж російсько-імперські постулати, міфи, меми, наративи і затягують довірливих глядачів в “единую страну” совєтізованої реальності.

Тож недарма досі чути розмови про “братский народ” чи про те, “шо нам делить”. Це визнав навіть наш міністр оборони Степан Полторак, який нещодавно заявив, що і в українській армії служать люди, які вважають Росію гарним сусідом: “Серед тих, хто був на фронті, дуже мало таких людей. А серед тих, хто жодного дня там не був, ще зустрічаються ті, хто вважає, що Росія – це брати і гарні сусіди”.

Чому ці люди продовжують служити в українській армії і, мабуть, на високих посадах — ось на яке питання мав би відповісти пан міністр. І не лише представникам ЗМІ, а й у Верховній Раді, яка давала згоду на його призначення. Є такі проросійські “благодетели”, очевидно, і в інших силових структурах. І це вже питання державної ваги рівня РНБО, бо ж хіба прийнятна така позиція на завершенні четвертого року агресії путінського режиму проти нашої держави?

Щоб побороти цей “русский дух” і “советский порядок” у безпековому секторі та українському суспільстві, звісно, потрібна комплексна дія. Повторюсь, РНБО мала би поставити цю проблему як пріоритетну вже зараз, і негайно.

Я ж наразі пропонував би виключити весь телевізійний, російсько-совєтський, продукт з українського ефіру. Дихати стало б вільніше, публічний простір очистився б і свідомість багатьох наших співгромадян налаштувалась на вітчизняну хвилю.

Ось на днях литовська комісія з радіо і телебачення взяла до розгляду діяльність компанії ТБ-послуг, яка транслювала, попри заборону, телеканал “РТР-планета” та його версії. За такі діяння покаранням є стотисячний штраф, звісно, не в рублях, а в євро. Досить дієва форма донесення державної інформаційної політики до виконавців. Саме такий досвід варто взяти нам до уваги. І ефект від нього буде не гірший за іноземні Javelin, одна розмова про які вже додає нам впевненості у майбутньому.