Про польсько-українські відносини в 20—40-х роках ХХ ст. та концтабір «Береза Картузька»

Юрій КОВАЛІВ,

професор, м. Львів

Російські спецслужби ніколи не спали і не сплять, бо керманичі цієї держави, мабуть, й у сні бачать розширення своєї і так ще зараз великої імперії. Одною з можливих технологій для досягнення таких намірів є постійні спроби пересварити між собою Україну з її сусідами, передусім із Польщею як найбільшим із них. Для цього використовується багато різних методів, зокрема сіяння розбрату між українцями та поляками, публікація різних політичних вигадок, нищення національних пам’ятників, навіть проведення фізичних провокацій тощо.

Але не треба все валити на росіян, бо польські шовіністи також багато чого варті. В кожній країні є так зване своє шумовиння, існує багато шовіністично налаштованих людей навіть серед владного керівництва, і якраз на них націлюється російська пропаганда з різними брехливими повідомленнями. Ці засоби, а також значні фінансові вливання на підрив добросусідських відносин між певними країнами дають час від часу позитивний ефект для Росії.

Ми дожили навіть до того, що зараз польські шовіністи порівнюють Богдана Хмельницького з Гітлером, спалюють фотографії С. Бандери та Р. Шухевича перед українським посольством у Варшаві та чинять багато інших неподобств. Чиста шовіністична шизофренія! Але є у Польщі багато таких людей, які в це й вірять. А які нісенітниці висловлюють поляки усно та письмово щодо українських націоналістів — їх не злічити. [Примітка: Шовінізм проповідує національну винятковість своєї нації та розпалювання ворожнечі між країнами та народами. Слово “шовінізм” походить від прізвища солдата наполеонівської армії Н. Шовена, котрий проповідував людиноненависницьке ставлення до арабів під час єгипетського походу Наполеона у 1798—1801 рр.].

Тому українцям зараз треба внести певну ясність у польськоукраїнські відносини та спростувати такі вигадки. В цьому плані дуже важливими спогадами вважаю книгу Володимира Макара “Спогади та роздуми” [четвертий том його праць: “Береза Картузька. Роки неволі та боротьби. — Торонто—Київ. — 2001. — 520 с. Наклад 4000. Надруковано в 2002 р. у Львові видавництвом “Афіша”]. Cвою книгу В. Макар присвятив борцям за волю України — українським політв’язням. Надзвичайно потрібною є вона зараз, коли в 2017 р. польські шовіністи, керовані партією “Право і справедливість” (“ПІС”), безпідставно звинуватили українських націоналістівбандерівців у співпраці з німецькими каральними органами, а також в інших “гріхах” щодо поляків, і продовжують це робити.

В. Макар народився в 1911 р. в м. Станіславі (нині — ІваноФранківськ). Після смерті батьків виховувався в сирітському притулку Сестер Служебниць, а згодом у бурсі “Мала семінарія” в Станіславі (бурса — чоловіча духовна шкода. — Ю. К.). В 1929 р. закінчив гімназію з українською мовою навчання, а в 1929—1932 рр. В. Макар — студент математичноприродничого відділу Львівського університету й активний учасник націоналістичного руху. В 1932 р. поляки заарештовують його двічі, а в 1934—1935 рр. В. Макар — в’язень концтабору “Береза Картузька”. У 1936 р. його засуджують до семи років ув’язнення, з якого йому вдається втекти на початку німецької окупації Польщі в 1939 р. І знову він у вирі боротьби за незалежність України.

В. Макар пройшов усі жахіття та знущання в польському концтаборі. Разом із ним такі випробування перенесли відомі діячі ОУН (б) Роман Шухевич, Дмитро Грицай, Ярослав Старух, Ростислав Волошин, Володимир ТимчійЛопатинський, Василь Ваврук, Володимир Федак та багато інших. Мало кому відомо, що Дмитро Донцов — чільний націоналістичний ідеолог — перебував також у Березі Картузькій (Tygodnik powszechny. — 1998. — №3).

Після поранення німецькою кулею Володимир Макар став інвалідом — втратив ногу, але це його не спинило від активної участі в націоналістичному русі. 6 липня 1941 р. від імені ОУНбандерівської на всенародному вічі в м. Сокаль Львівської обдасті В. Макар проголосив Акт відновлення української держави.

Павло Сохань та Олександр Маврін у передмові до книги В. Макара вказують, що він від 1942 р. активний учасник підпільної референтури пропаганди й навіть у підпільної радіостанції “Вільна Україна” з 1944 р. працював у структурах ОУН (б) в Західній Європі, а з 1950 р. — вже у Канаді.

Євген Перепічка в монументальній праці “Феномен Степана Бандери” (Львів: Сполом. — 2002. — 736 с.) вказує, що “На початку 30х років минулого століття життя українців під польською окупацією ставало просто нестерпним: ліквідовано українські школи, навіть молитися Богу окупанти змушували польською мовою, усі державні посади обіймали тільки поляки… Польща провадила повальне переселення поляків (“мазурів”) на українські землі… Вибори сільських старост проходили з нахабним підкупством та шахрайством. Українців всюди зневажали, ображали та обзивали “бидлом”, “кабанє” й “свінє”. Далі Є. Перепічка (с. 218—220) цитує інформацію, подану кількома закордонними кореспондентами про так звану “пацифікацію” (умиротворення). Отож 21 листопада 1930 р. англійська газета “Манчестер Гардієн” писала: “Львів, п’ятниця — тяжко побитих 11 селян лежать тут у малому скромному українському шпиталі. Це лише декілька з безлічі жертв того, що називається “пацифікація Східної Галичини”. Цих одинадцять селян так змасакровано по голій задній частині тіла, що дослівно м’ясо було одною посіченою масою… Я власними очима побачив посиніле живе тіло, збите чотири чи п’ять тижнів тому в одну безформну масу. Я маю фотографії цих покалічень”. Інше повідомлення цієї ж газети: від 14 жовтня 1930 р. “Пацифікацією”… протягом трьох тижнів знищено цілу культуру, і то високу культуру, кооперативи, школи, бібліотеки й інституції, що їх будували українці впродовж довгих років праці”. Цікавою є петиція англійських парламентарів до Ліги Націй (нині Організація Об’єднаних Націй. — Ю. К.), котру підписали 63 особи, в якій сказано ще й про інші злочини панівної польської верхівки, зокрема щодо шкіл і землі. Парламентарі мовили: “У 1920 р. на українських землях під Польщею будо 3 663 українські школи, а на 1 грудня 1925 р. стало 1955 державних і 19 приватних шкіл. Це означає, що за цей час українці втратили 2607 шкіл… Із 1 тисячі українських дітей лише 72 може ходити до української школи… Колонізація: стверджено, що 200 тисяч гектарів орної землі у Східній Галичині й таку саму площу на Волині й Поліссі наділено польським колоністам”.

Ще один випадок. Кореспондент канадської газети “Монітога Фрі Прес” доктор Грей 24 грудня 1930 р. писав: “В одному селі я знайшов 15 скатованих українських селян, польські лікарі відмовили їм у допомозі, а українських лікарів не допустили до них. Я заходився їх лікувати із чотирма іншими медиками, але під час праці нас усіх арештовано, запроторено до тюрми та обвинувачено у шпигунстві… Нас звільнили щойно через 24 години на вимогу британської амбасади”.

Численні звернення змусили навіть Лігу Націй розглянути справу пацифікації, де було засуджено політику Польщі, але на це її влада не звернула увагу.

У боротьбі з українським революційним підпіллям Польща вирішила використати московські більшовицькі методи супроти українського населення: терор. Для реалізації цього плану до Львова приїхав генерал Б. Пєрацькі зі спецвідділом… Окупанти вирішили провести пацифікацію в Галичині та на Волині. Відбувся один із найбільших, найжахливіших актів насильства, що його колинебудь бачив світ. Докладно не відомо, скільки селян побито, але все вказує на те, що понад 10 тисяч… Побиття супроводжувалось нищенням майна українців”.

Щоби настрашити українців, польська влада, як стверджують Л. Зашкільняк та М. Крикун у монографії “Історія Польщі” (Львів. — 2002. — С. 479), створила концтабір “Береза Картузька”, до якого без правових формальностей скеровувала затриманих осіб (тобто по заяві відповідного урядника, без рішення засідань відповідних судів) на підставі лише листа, який наводить у своїй книзі, в перекладі українською мовою В. Макар (с. 176). Ось його текст: “На підставі припису статті 2го розділу і розпорядження Президента Речі Посполитої від 17 червня 1934 р. в справі осіб, котрі загрожують загальній безпеці, спокою та суспільному порядкові, розпоряджаюсь затримати пана та скерувати його до місця відокремлення в Березі Картузькій”. Такі листи були підписані відповідними воєводами. Розпорядження не підлягало жодній апеляції та порушувало положення Конституції.

Нагадаю, що у травні 1934 р. Національні збори Польщі на новий семирічний терміни обрали І. Мосціцкого — прибічника Юзефа Пілcудського.

У “Березі Картузькій” панував брутальний режим приниження людської гідності, який повинен був зламати людину психічно, на що й розраховували поляки. В. Макар пише (с. 8): “Створений поляками концтабір — це тільки одна ланка у довжезному ланцюзі всіх історичних злочинів і насильств нашого недоброго західного сусіда по відношенні до України та українців”. А на сторінці 176 автор вказує, що “Містечко Береза Картузька знаходиться на шляху БерестяБарановичі. В 1648 р. польський князь Павел Сапєга побудував там монастир і віддав його чинові Картузів. Це містечко цікаве в історичному плані тим, шо саме тут шведська армія Карла ХІІ перемогла російські війська Петра І та пішла походом на Україну”.

В. Макар пройшов усі жахи цього концтабору, витерпів неймовірні знущання та приниження, однак, як сам заявляє, “ми своєю негнутою поставою, своєю активністю після виходу із Берези вплинули достатньо на дещо застрашене наше громадянське життя”. Серед своїх побратимів по неволі В. Макар називає відомих діячів націоналістичного руху Романа Шухевича, Дмитра Грицая, Ярослава Старуха, Ростислава Волошина, Володимира ТимчіяЛопатинського, Василя Вавруха, Володимира Федька та багато інших. Водночас В. Макар не приховує, що “Берези Картузької” українці полякам не можуть ніколи забути, ні пробачити. Автор детально описує табірний побут, нужденне життя в’язнів, методи знущань польських поліцаївсадистів, особливо Францішка Марковского, Метека Сітека, Юзефа Камалю та інших.

Зазначу, що навесні 1934 р. поляки відкрили цей концентраційний табір. У той час німецькі концтабори ще не функціонували, бо лише у 1933 р. Гітлер юридично законно, через парламентські вибори, прийшов до влади, про що українцям мало відомо. Поляки, мабуть, узяли собі за приклад радянські концтабори, котрі існували вже з 1918 р. і там відпрацьовувалися технології масового знищення людей. Багато корисної інформації про такі часи та події можна отримати з монографії Л. Якубової та Я. Примаченко “В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні” (Харків. — 2016. — 544 с.).

Але українські патріоти не здавались: вони організували замах на міністра Пєрацького. У Варшаві 15 червня 1934 р. його вбив із пістолета Гриць Мацейко. Це детально описав у вищезгаданій книзі Є. Перепічка (222—223), варто прочитати цю детективну історію.

Поляки дозволяють собі й сьогодні говорити про співпрацю українських націоналістів з гітлерівцями, котрі вже на початку липня 1941 р. за проголошення 30 червня 1941 р. у Львові “Акта відновлення української держави” арештували, посадили у тюрму в Берліні, а потім перевели у концтабір Заксенгаузен Степана Бандеру, Ярослава Стецька та інших керівників бандерівського руху, де вони перебували до середини 1944 р., тобто майже 3 роки. Виникає запитання: а чи були в той час у концтаборах чільники польського підпілля, зокрема від Армії Крайової (АК), яка сповідувала польські націоналістичні принципи, ідею великої Польщі “від моря до моря” (мається на увазі від Балтійського до Чорного. — Ю. К.) та вбивала українських патріотів?

Треба пам’ятати, що коли у 1938 р. Гітлер напав на Чехословаччину та окупував її, Польща “відтяпала” собі за згодою Німеччини одну з приграничних із Польщею її областей. А про претензії польських шовіністів щодо суто віковічних українських територій відомо вже давно.

У книжці В. Макара велика увага надається злочинам польських шовіністів проти українського населення не тільки за часів панування Польщі (зокрема у концтаборі “Береза Картузька”), а й за німецької окупації та українських визвольних змагань у післявоєнний період. Автор без жодних прикрас змальовує різноманітні знущання та злочини, що їх чинили поляки щодо українців, подає факти нелюдського, садистського ставлення польських поліцаїв до українців, наводить факти явної брехні про українців та Україну. Дуже важлива інформація про це є в оригіналах повідомлень польської преси та публіцистики (вони друкуються мовою оригіналів).

В. Макар цитує деякі “перли”, які озвучили поляки у своїх різних статтях. Так, у газеті “Пляцувка” (№1 від 01.01 1943 р.) написано: “Львів від віків є містом польським і довкола нього може бути тільки Польща” [для кращого розуміння надрукованого я (Ю. Ковалів) переклав відповідні матеріали з польської українською мовою]. Газета “Шанец кресови” репетує: “Наполягаємо на тому, що східні землі Речі Посполитої були та є винятково польськими, на які не мають жодного права ні більшовики, ні українці”. Газета “В’єлька Польска” (№18. — 19.06.1943 р.) переконує, що “Українці не мають минулого й тому не можуть мати держави” та “Дмовскі сказав, що самостійна Україна була б міжнародним борделем”. [Примітка: Роман Дмовскі (1864—1939) був керівною оcобою в націоналістичношовіністичному русі Польщі, обіймав досить високі посади в своїй партії та державі. — Ю. К.)].

І тут доречно відповісти польським шовіністам словами відомого українського поета Василя Симоненка: “Народ мій є! Народ мій завжди буде / Ніхто не перекреслить мій народ! / Пощезнуть всі перевертні й приблуди / І орди завойовників заброд!”.

У відозві “Союзу Самооборони краю” поляки йдуть ще далі, стверджуючи, що “Польські землі є тільки для поляків, а чужинців треба знищити. Нехай згинуть українці та їх брати русини”.

Один із майбутніх керівників великої європейської держави ще в кінці 20х років ХХ ст. сказав пророчі слова: “Великі маси скоріше повірять великій брехні, ніж малій”. Таке явище є ще дуже поширеним й сьогодні.

Далі буде.

Вважаю, що керівництву Польщі доцільно було б прочитати капітальні видання українських істориків світової слави М. Грушевського та І. Крип’якевича, а не слухати нашіптувань деяких своїх радників. У своїй відомій монографії “Історія України” (Львів, 1990, с. 85) І. Крип’якевич вказує, що “Держава князівських часів тривала п’ять століть… Територія Київської держави під час її найвищого розвитку сягала на південь до Чорного моря та Кавказу, на захід — майже по Віслу, Німан і Балтійське море, на схід — до Волги та Каспійського моря. Це була найбільша держава у середньовічній Європі”. Для підтвердження сказаного в книзі подані відповідні мапи. І про це мають знати не тільки українці. Але польські шовіністи, частина з котрих є, мабуть, неосвіченою, чинять так, як сказав колись відомий учений, астроном Галілео Галілей “Немає більшої ненависті, як ненависть незнання до знання”. Це його твердження пережило багато віків і є актуальним навіть у часи нашого українського сьогодення..

В. Макар наводить ще багато інших шовіністичних висловлювань поляків на адресу українців. Дуже цікавими в книзі є дані про поляків як більшовицьких сексотів (с. 357—363), про польський терор на Холмщині та Підляшші (с. 363—377), про відозви українських революційних чинників до поляків (с. 377—393), а також “Пастерське послання Митрополита Іларіона від 4 квітня 1944 р. (с. 369—374), в якому сказано, що у 1938 р. 151 православна церква на Холмщині та Підляшші було зруйновано і спалено, а 153 православні церкви перетворили на католицькі костьоли. Митрополит Холмський та Підляський, професор Іларіон зазначив, що “на Волині полягло від поляків вдесятеро більше українців, ніж поляків від українців… На всі мої заклики до взаємної згоди й любови у всіх холмчан польське римокатолицьке Духовенство не по християнському виступило проти Православної Церкви… Польські озброєні відділи, зайшовши в православну оселю, найперше накидуються на православну Церкву і палять її, а одночасно кидаються на православне Духовенство, яке вже за остання 2 роки налічує в своїх рядах 24 мученики, з того 14 священиків і 10 дяків, які були жорстоко замордовані поляками”. Далі Митрополит описує різні звірства над православними і закликає “схаменіться, не підносьте руки на безборонних”.

На захист православних на Холмщині, Підляшші, Поліссі та Волині 20 липня 1938 р. виступив зі своїм посланням Львівський митрополит грекокатолик Андрей Шептицький. Цей документ опубліковано також у книзі В. Макара (с. 271—272). А. Шептицький підкреслив, що понад 100 церков розібрано та розвалено. Багато зачинено. Часто знищували й знаряддя релігійного культу. Людей змушували, іноді насильством, приймати католицьку віру римського обряду. Священиків виселяли та карали грошовими штрафами або тюрмою. Це факти релігійного переслідування. Цей документ польська влада конфіскувала та заборонила поширювати на всій території Польщі.

У монографії Макара є ще багато іншого, вартого уваги. Зокрема, в другій частині книги подані документи весни 1939 р. Доповідь ксьондза, полковника Антонійого Мйодовського, оголошена 23 березня 1939 р. в м. Яворові, що на Львівщині, та повторена 16 квітня цього ж року в м. Перемишлі, вражає нахабством та історичною брехжнею (с. 273—275). Цей шовініст дійшов до того, що назву “українці” він пов’язав зі словом “украдєнци”, бо нібито вони багато населення вкрали у поляків. Далі ксьондз наголошує, що “правдивої української інтелігенції нема, є тільки парубки в краватках, деякі з них у вишиваних сорочках, а за пазухою повно вошей, немає й української мови, існує лише говірка українська”. Звертаючись до поляків, Мйодовскі закликає їх не купувати товарів в українській спілці “Центросоюз”, бо таким чином оплачуються кулі на вбивство поляків. Цей расист дійшов до того, що заявив: польська кров є дуже чистою, європейською, натомість українська є мішаниною татаротурецькомонгольськогрецької.

Нелюдське та садистське ставлення поляків до українців не могло не викликати у останніх бажання помсти за такі дії польських шовіністів. Наростав великий спротив українців, який виражався у різних формах, зокрема й у терористичних актах. Молоді українські націоналісти почали проводити акти відплати.

Як вказує В. Комар [Українське питання в політиці урядів Польщі (1926—1939 рр.) // Український історичний журнал. — 2001. — №5. — С. 120—128] “Західну Україну пілсудчики вважали споконвічною польською територією. А поляк Голувко (Holowko), як ярий прихильник маршала Ю. Пілсудського, писав, що “Червона Русь (мається на увазі Галичина та Волинь. — Ю. К.) уже дуже давно належить до польської держави, що Креси — то наші легені, якщо ж ми хочемо бути міцною державою, то на кресах мусимо міцно закріпити не тільки польську державу, а й польську культуру, що він підтримує столипінську тезу: “спочатку умиротворення, а потім реформи” (Holowko T. Ostatni rok. — Warszawa. — 1932. — S. 18).

Дивним є те, що хоча в Польщі є ще багато шовіністів, котрі чомусь люто ненавидять українців, але, як свідчать історичні факти, Папа Павло ІІ досить добре ставився до них, оскільки його мама була українкою та походила з родини Качоровських (“Нова зоря”. — USA. — 17.ХІІ.1978), а сам Папа був добрим знайомим, навіть приятелем відомого на той час лікаря, за походженням українця, Б.Філипчука, в 1958 р. відвідав у США його родину та листувався з ним аж до смерті останнього в 1988 р. (Вітвицький Ігор “Український родовід Папи Павла ІІ // Ukrainian Information Healt Bulletin. №3. — Lwiw. — 2001. — S. 14—15).

У своїх спогадах про Папу Павла ІІ І. Вітвицький написав і про матір Папи, що вона — Емілія Качоровська — була українкою, грекокатоличкою, спочатку проживала на Холмщині, а потім на Тернопіллі. Вийшла заміж за Войтилу — батька Папи Павла ІІ, виїхала з ним до м. Лінц, що у Німеччині, а потім до міста Вадовіце у Польщі, де й народився Кароль Войтила — майбутній Папа Павло ІІ.

Цікаво, що при зустрічі з українцем Володимиром Трембіцьким під час святкування 1000ліття християнства в Україні Папа Павло ІІ наголосив “Jak mozna zapomniec jezyk mojej matki” (Інформаційний бюлетень здоров’я. — Львів. — 2003. — №3. — С.15).

Мало хто навіть з істориків знає про надзвичайну історію, яка відбулася між Папою Павлом ІІ і українцем майором Василем Сиротенком. Вона описана у статті “Він був українцем, котрий врятував Папу Римського” (“Міст”. — Торонто, Канада. — 2001. — №24. — С. 17). Фабула цієї історії така. Майор Сиротенко працював в оперативному відділі Радянської Армії, котра перебувала на території Польщі, й займався перевіркою військовополонених. Кароль Войтила знав кілька мов і був у цього майора перекладачем. Якийсь польський негідник написав донос на Войтилу, що його мати є українкою, а він закінчив теологічні курси. Комуністична розвідка могла заарештувати його та вивезти до Сибіру. Але українець В. Сиротенко висловив йому довіру, захистив від арешту, звернувшись до керівництва армії. Якби не цей українець, то К. Войтила був би в’язнем ГУЛАГу, не відомо, чи вижив би там, а Польща не мала б свого Папу. Більш розлого про цей неординарний випадок можна прочитати у статті І. Темник і Соломії Ковалів “Malo znane fakty z zycia Papieza Jana Pawla II (Mala i srednia przedsiebiorczosc szansa aktywizacji gospodarczej Pokarpacia ||VI Miedzynarodowa konferencja naukowa w Jaroslawiu. — Jaroslaw. — 2002. — S. 199—203). Про ці незаперечні факти повинні пам’ятати сучасні польські шовіністи, а не розпалювати серед населення ненависть до українців.

Вільям Шекспір писав: “Часом ненавидимо того, кого часто боїмось”, а Ромен Ролан вважав, що “ненависть є більш неприємною, ніж ворожість”. Вважаю, вони мали рацію!

Не згадують поляки, що після укладання С. Петлюрою союзу з Польщею двоє поляків — С. Стемповський та Г. Юзефський увійшли до складу уряду Української Народної Республіки. Цікаво, що ці ж два поляки пізніше переховували С. Петлюру від його депортації з Польщі в совєтську Росію (Jacek Bruski. Petlurowcy. — Krakow. — 2000. — S. 268—269). Також не до вподоби польським шовіністам той факт, що командувач польськими військами на вигнанні генерал В. Андерс за участь в обороні Польщі від нападу гітлерівців в 1939 р. нагородив в 1964 р. українця генерала Павла Шандрука орденом “Віртуті Мілітарі” (Богуміла Бердиковска. Єжи Гедройц та українці / Єжи Гедройц та українська еміграція. Листування 1959—1982 рр. — Київ. — 2008. — С. 35). Зазначу, що П. Шандрук (1889—1979) — український військовий та політичний діяч, у 1917—1921 рр. брав участь в українських визвольних змаганнях, від 1921 р. був на еміграції в Польщі, від 1938 р. — офіцер армії польської, від 1945 р. — голова Українського національного комітету, командувач Першої дивізії Української Народної Армії (УНА), створеної під протекторатом Німеччини для боротьби з комуністичною Росією. 1965 р. у виданні “Культура” (1965, № 6) опублікував статтю “Historyczna prawda o Ukrainskiej Armii Narodowej”. Такій особі й вручено найвищий війський орден Польщі. Видно, що було за що!

Польські шовіністи намагаються приховати, що на початок німецькопольської війни в 1939 р. у польській армії перебувало 200 тисяч українців, що становило майже 30% всієї чисельності військовиків, котрі воювали проти вермахту (Л. Зашкільняк, М. Крикун. Історія Польщі. — Львів. — 2002. — С. 509). Згідно з даними цих авторів, у бойових діях загинуло близько 70 тисяч солдатів та офіцерів, понад 130 тисяч були поранені, у полон потрапили понад 500 тисяч. Отож українці також зазнали дуже великих втрат за час цієї війни. Але про це поляки воліють не згадувати.

Польські шовіністи ігнорують постать великого польського інтелектуала, редактора відомого в цілому світі журналу “Культура” пана Єжи Гедройца, котрий випустив у світ дуже цікаву книгу свого багаторічного листування з такими відомими українцями, як Богдан Осадчук, Борис Левицький, Іван ЛисякРудницький, Юрій Шерех (Шевельов), Юрій Лавріненко, Іван Кошелівець та Іван КедринРудницький. Листування свідчить, що Є. Гедройц не тільки дуже поважав їх, а й звертався до них по пораду чи допомогу, отримував їх.

В. Макар у другій частині своєї книги (с. 270—393), помимо суто своїх спогадів про польськоукраїнські відносини, подав офіційні матеріали, які показують справжню сутність польських шовіністів: 1) Документи зперед вересня 1939 р.; 2) українська проблема в світлі польської преси та публіцистики; 3) події на українських землях у світлі польської преси; 4) звернення польських офіційних чинників і польського підпілля до українців; 5) звернення поляків до польських громадян і польських чинників; 6) з наказів, інструкцій та відозв польського підпілля на західноукраїнських землях; 7) з хроніки польського терору на українських землях; 8) польські шовіністи у спілці з німецькими й мадярськими погромниками; 9) співпраця поляків із більшовиками проти українців; 10) з документів часу про польський терор на українських землях; 11) з відозв українських революційних чинників.

Якщо хтось ще засумнівається у правдивості спогадів та роздумів В. Макара, то, прочитавши перелічені офіційні матеріали, переконається в їхній правдивості та здивується тій шовіністичній злобі та ненависті до українців, які панували серед більшості поляків. Для мене це стало певним відкриттям, бо ніколи не думав, що поляки, котрі себе вважають цивілізованою нацією, могли сповідувати те, про що свідчать перелічені документи. Дивуюсь тільки тому, що за 17 років після виходу книжки Володимира Макара (2001 р.) наші “історики” не використали їх для відкриття справжньої правди про обговорювані в цій статті події. Тому хоча б зараз дякую б. п. В. Макару за виконану працю.

Вважаю, що вказані матеріали (а книга видана накладом 4 тисячі примірників) повинні бути доступними не тільки для патріотично налаштованих істориків, а й для широких мас, які цікавляться польськоукраїнськими відносинами (а тепер це стає загальнопотрібним), оскільки, як правильно сказав А. Коваль, “Зривай маски із фальшивих друзів, адже ворогів треба знати в обличчя”.

В. Макар подав також спогади про своє перебування у Бельгії з 1947 до 1950 р. (с. 393—471) та у Канаді 1950 р. і до самої смерті у 1993 р.(с. 472—487). А прожив він 82 роки. Підсумовуючи все сказане і не сказане тут мною про В.Макара, рекомендую українцям прочитати його “Спогади і роздуми”, аби стати більш політично грамотними, національно свідомими, пізнати автора цієї книги та повірити якими є насправді польські шовіністи.

Автор був переконаним у тому, що “Навіть як замовкла на полях боїв зброя, боротьба на відтінку інформації і пропаганди не може втихати, доки живуть українці у вільному світі. Саме тепер, коли на наших очах важиться доля цілого світу й усього людства, ми мусимо робити все, що в наших силах, щоб переміг світ свободи й справедливості для всіх народів”. Це актуально й сьогодні.

Провід Організації Українських Націоналістів висловився про В. Макара так: “Славної пам’яті друг В. Макар був дуже відданою людиною та працював навіть у часі своєї довгої недуги, бо вважав, що треба зробити все, що є потрібне і корисне для Української нації” (напис на обкладинці його книги).

“Спогади та роздуми” В. Макара не повинні лежати в багатьох бібліотеках на поличці, їх мають читати українці, аби правильно оцінити так звану “братню” допомогу поляків українцям сьогодні.

Юрій КОВАЛІВ,

м. Львів