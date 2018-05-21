Ухвали Центрального правління

7 травня відбулося чергове засідання Центрального правління ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка”. Члени Центрального правління Товариства насамперед проаналізували події, що стосуються ухвалення закону “Про українську мову” і дали оцінку тим представникам влади і політичних сил, які продовжують працювати проти інтересів України.

Розглянуто також питання підготовки і проведення заходів до 157-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій Горі у Каневі. Бо “Просвіта” — одна з небагатьох громадських організацій, яка впродовж свого існування незмінно щороку вшановує цю вікопомну для кожного українця дату. Цього дня, 22 травня, як і торік, у Києві, біля пам’ятника Тарасу Шевченку уже вдруге вручать Народну Шевченківську премію, співзасновником якої разом з партією “Патріот” є ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Напередодні відбулося засідання Комітету цієї високошанованої премії, який розглянув подані кандидатури. У номінації “Мистецтво” лауреатом став Фемій Мансурович Мустафаєв, відомий український співак кримськотатарського походження, на­род­ний артист України (м. Київ), у номінації “Народна творчість” — Анатолій Іванович Колошин, майстер художнього різьблення по дереву, заслужений майстер народної творчості України (м. Новгород-Сіверський).

Центральне правління ухвалило підтримати конкурси Українського культурного фонду на 2018 р. і схвалило підготовку до видання збірника матеріалів з історії “Просвіти” (1917—1918 рр.), приуроченого до 150-річчя нашого Товариства.

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