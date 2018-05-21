Вісімнадцятий — це вже історія!

17 травня 2018 року в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка відбувається урочисте завершення XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (його організатори — Ліга українських меценатів і Міністерство освіти і науки України).

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ,

виконавчий директор Ліги українських меценатів:

— Цього дня в столичному театрі імені Івана Франка зустрічаються переможці та призери XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, освітяни, народні депутати, вчені, письменники, меценати, артисти, представники ЗМІ, військовики… — всі ті, кого привів сюди високий патріотичний імператив. Ті, для кого українське слово — як Бог. Ті, хто розуміє, що Українська держава — то передовсім Держава Слова, а все решта починається з нього.

Такими подіями ми показуємо і владі, і суспільству, і, зрештою, собі, що є українська солідарність. Що українське слово може примирити навіть політичних опонентів, якщо вони визнають його пріоритетність в ієрархії національних і державних цінностей.

Володимир ЗАГОРІЙ,

президент Ліги українських меценатів:

— Що я хочу сказати сьогодні “іменинникам” — тим, хто показав дуже добрі знання української мови?

Ви на правильному шляху! Українська мова потрібна Українській державі — вже сьогодні ви є яскравим прикладом для національно несвідомих і недовчених, а тому сірих людей, бо рано чи пізно, а такі недоуки зникнуть з владних горизонтів. Ще хочу вам сказати, що завтра-післязавтра і ще далі згодом державна мова буде ще більшим скарбом — і не тільки морально-духовним — а й повновартісним у всіх сенсах, бо ж Україна нарешті стає справді повноцінною національною державою. Як, наприклад, Німеччина, Англія, Франція, Чехія, Польща… Над усе цінуйте знання, розумно використовуйте відведений для навчання час, бо він уже ніколи не повернеться. Вам жити в складну інформаційну епоху, коли найдорожчим капіталом стали інтелект і знання. Без інтелекту й знань ви не створите всіх тих продуктів, котрих вимагає технологічно складна епоха. Зрештою, без інтелекту і знань ви не заробите собі серйозних грошей для життя. Без інтелекту і знань ви залишитеся низькооплачуваними, малокваліфікованими працівниками, яких використовуватимуть хіба що на непрестижних і примітивних роботах.

Мова — це не тільки основа національної гідності, громадянської сміливості й самоповаги людини. Це і яскраве свідчення присутності її нації, її держави на планеті. А того, чию присутність найвиразніше відчутно, завжди поважають найбільше. Отже, повага до України, її майбутнє також значною мірою залежить од вас. Я вірю у ваші щасливі життєві дороги, інакше бути не може. Бо ви розумні й освічені, а завтра будете ще освіченішими. Я хочу звернутися до ваших батьків. Честь і хвала вам за те, що у вас такі діти, які стоятимуть ось тут, на сцені столичного театру і ними захоплюватимуться не тільки їхні ровесники. В них ми бачитимемо завтрашню Україну. Від імені моїх колег, меценатів та всіх організаторів конкурсу дякуємо вам за таких дітей.

Я хочу звернутися до педагогів. Як у письменників їхні творіння — книги, так у вас, навчителів, ваші творіння — учні. Я не вірю в те, що може бути талановитий і самовідданий учитель, у якого немає таких учнів, якими б захоплювалися і які б піднесли авторитет та славу свого вчителя. Я шаную найперше тих учителів, які мають учнів, що здобули висоти знань і прославили своїх навчителів. Таких учителів за важливістю їхньої ролі в суспільстві я вважаю державними діячами. І тут немає жодного перебільшення. Бо саме вчитель веде у світ знань та моральних і соціальних цінностей і майбутніх президентів, і прем’єрів, і міністрів, і всіх тих, хто може стати зразковими громадянами своєї країни.

Насамкінець хочу звернутися до всіх гілок нашої влади: зробімо нарешті освіту та національне виховання одним з пріоритетів всієї національної ідеї.

Я ще раз вітаю нас усіх з цим святковим днем. І я вірю в день завтрашній. У наші перемоги. Слава вам, юні патріоти! Слава вашим учителям! Слава Україні!

Прес-служба Ліги

українських меценатів