Нагорода для шанованих народом

Ольга ЖМУДОВСЬКА,

Едуард ОВЧАРЕНКО

Народну премію ім. Тараса Шевченка, яку торік започаткувало Громадське об’єднання “Українська альтернатива”, цьогоріч урочисто вручили двом обранцям — народному артисту України Фемію Мустафаєву і заслуженому майстру народної творчості Анатолію Колошину (на нижньому фото ліворуч).

День, коли 157 років тому прах Тараса Шевченка був перепохований у рідній землі на Чернечій горі, завжди був оповитий не лише почуттям гордості за великого сина українського народу, а й серпанком смутку. Тепер же нове і світле почуття вплітається у згадку про 22 травня, бо віднині це ще й час ушанування новітніх митців, які живуть і творять для сучасників у незалежній, вимріяній Шевченком Україні.

Голова ВУТ “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка Павло Мовчан, відкриваючи зібрання, підкреслив, що 22 травня — величний день, бо знаменує повернення на рідну землю Тарасового Духу. Його думку підтримав академік НАПНУ, заступник голови ВУТ “Просвіта” Георгій Філіпчук, який зазначив, що настав час згадувати успіхи тих, хто після Шевченка ніс його ідею, його слово. Голова політичної партії “Патріот” Микола Голомша виголосив: “Нам є що боронити в нашій країні — нашу мову, нашу землю, якою ходив колись Андрій Первозваний, якою ходив і Тарас Шевченко”. Голова Ради творчих спілок України Євген Шевченко привітав номінантів народної премії і підкреслив, що Фемій Мустафаєв — це митець, який 5-й рік виступає перед українськими воїнами, що боронять Україну на сході, а Анатолій Колошин зберігає і примножує давню українську таїну, закодовану в різьблених орнаментах і мереживах.

Достойників, яким вручили нагороди зі срібла з позолотою та премії, привітали і артисти хору “Просвіти” Оболонського району м. Києва, хору “Гомін” та народний артист України, письменник Григорій Булах. Усі вони вітали виступ Фемія Мустафаєва і підспівували йому, коли він виконував пісні на вірші Тараса Шевченка.

Фемій Мустафаєв — відомий український співак кримськотатарського походження, народний артист України, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, лауреат літературно-мистецької премії ім. Григорія Сковороди. Народжений 1952 року в Узбекистані у родині депортованих кримських татар. 1967 року сім’я повернулася в Україну, але й тоді радянська влада не дозволила їй оселитися в рідному Криму, а лише на Херсонщині. Там і виріс хлопчик з дивовижним голосом — ліричним баритоном, — у великій і щирій любові і до стражденного кримськотатарського народу, і до всієї України. Фемій Мансурович багато працював за кордоном, співав у Кошицькій опері у Словаччині, гастролював у Європі і США, але всі свої сили і таланти присвятив Україні. Із початком російської агресії багато часу проводить на передовій, виступаючи з концертами на підтримку українських воїнів. У його репертуарі — партії з найвидатніших світових опер, у його дискографії — понад півтора десятка музичних альбомів, зокрема і “Тарас Шевченко. Солоспіви”, “Україні”, “Об’єднаймось, українці” з патріотичними українськими творами, “Ватаним” — з кримськотатарськими піснями, “Вже пора” з піснями відомих українських композиторів на слова Івана Франка тощо.

Анатолій Колошин — український різьбяр, заслужений майстер народної творчості України, член Національних спілок художників та майстрів народного мистецтва України, лауреат Чернігівської обласної премії ім. Михайла Коцюбинського в номінації “Декоративне образотворче мистецтво”.

Починаючи з середини 1970-х років, митець працює над відродженням поліського чернігівського різьблення. Різьбить тарелі, мисники, полички, скрині, хлібниці, посуд та меблі. Є учасником більше десяти виставок, що відбувалися в Україні і за кордоном.

“Сьогодні ми відзначаємо унікальну людину, яка є класиком різьбярства, що розвивається на теренах Сіверсько-Чернігівської землі вже 22 тисячоліття. Ця золота нитка не повинна перерватися на нашому поколінні. Ми маємо передати традиції художньої мови нащадкам. Ми є самодостатньою нацією, яка володіє унікальною культурою орнаментики, що передавалася від бабусі до мами, від мами до доньки.

Я щасливий, що сьогодні вперше, дякуючи “Українській альтернативі” та ВУТ “Просвіта”, засновано Народну премію в галузі народного мистецтва і ми вшановуємо нею унікальну людину — Анатолія Івановича Колошина. Він виховав кілька поколінь майстрів-різьбярів, які створюють неповторні речі, продовжують золоту нитку дереворізьблення Сіверщини, яка є окрасою нашої культурно-мистецької та виставкової справи і презентує культуру українців у світі”, — наголосив під час вручення Народної премії ім. Тараса Шевченка Анатолію Колишину голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген Шевченко.