Пам’ятник Івану Франкові в Києві

Звіт Правління Громадської організації «Громадська ініціатива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві»
В газеті “Слово Просвіти” від 19 квітня 2017 року члени Правління оприлюднили Звернення до громадян України та українства всього світу, в якому подали найважливіші аргументи ініціативи і звернулися з проханням підтримати нас. Вважаємо — пам’ятник Мойсеєві України має бути побудований жертовністю свого народу, в національній свідомості якого Іванові Франку належить таке ж місце, як і Тарасу Шевченку.
З того часу минув рік, 26 липня 2017 року перший звіт про роботу Правління був уже поданий у цій же газеті. Сьогодні від імені Правління подаємо другий звіт. Ми, члени правління Станіслав Довгий, Дмитро Павличко та головний наш співробітник Максим Гальченко зустрілися у Львівському національному університеті ім. Івана Франка з видатними франкознавцями, професорами та студентами Львова. Наступного дня ми мали подібну зустріч із інтелігенцією, вчителями та учнями Свалявського району на Закарпатті. Подаємо звіт про зустріч і висловлюємо глибоку вдячність громадянам за внески в побудову пам’ятника Івану Франкові в столиці України.
Не оголошена, але спрямована на знищення нашої державності й нації війна Путінської Росії триває. Потрібна зброя нашим воїнам, але також потрібний дух геніального Івана Франка. Його творча і наукова діяльність засвідчують перед світом, що український народ формувався як європейська нація. Іван Франко в Києві не має пам’ятника як могутній дух нашої національної свободи, символ життя України в історії та культурі всієї планети.
14 квітня у Львівському національному університеті ім. Івана Франка заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, як представник члена правління Лілії Гриневич, зауважив, що побудова пам’ятника Франкові в Києві повинна стати не тільки культурною подією, не тільки подією політичною, а й подією світоглядною, адже хто, як не Франко, характеризує європоцентричність прагнень українського народу в тій ситуації, у якій ми тепер перебуваємо.
Професор, академік Ігор Юхновський констатував, що Франко доклав величезних зусиль до консолідації української інтелігенції. Не важливо, яку суму дасть кожен із нас на будівництво пам’ятника, важливо, що він своїм внеском засвідчить небайдужість і приєднається до когорти свідомих, дієвих, активних українців.
Ректор Національного лісотехнічного університету Юрій Туниця додав, що молодь завжди краще розуміла всю значущість нашого геніального мислителя, твори якого є вершиною філософської думки. І та ціль, яку він ставив, — людське щастя і воля — сьогодні для нас є особливо актуальні.
Народний артист Богдан Козак висловив думку, що народна хвиля мусить піти через Львів по всій Україні. Громади піднімуться, і в Києві постане пам’ятник, як постав пам’ятник Богдану Хмельницькому, споруджений за кошти народу України. Кращого символу соборності України, як Іван Франко, в сфері духовній нині немає.
Народний артист Святослав Максимчук наголосив, що на сьогодні найсильнішим окликом України може бути тільки Франкове слово. У творах Івана Франка артист знаходить відповіді на всі найпекучіші наші проблеми і питання.
Директор Львівського музею Івана Франка Богдан Тихолоз бачить Франка як постать, що, з одного боку, об’єднує Україну з Україною, а з іншого, — єднає Україну зі світом. Свого часу академік Олександр Білецький писав про те, що світове значення Франка самоочевидне. Але поняття “світового значення” не тотожне, на жаль, із поняттям світового визнання. Франко — це мислитель, громадський та політичний діяч. Франко — це справді наша Академія наук і наш найвидатніший університет.
І це дуже важливо, що саме з Києва до нас прийшла ця ініціатива. Богдан Тихолоз зосередив увагу на тому факті, що Ініціативна група не обмежується ідеєю лише спорудження самого пам’ятника. Навколо пам’ятника мусить постати Національний центр Івана Франка.
Отже, ми повинні думати про системну програму, про низку заходів, спрямованих на популяризацію постаті Франка, розуміючи, що Франко — це не тільки наше минуле. Франко — це наше сучасне, і Франко, поза всяким сумнівом, наше майбутнє.
Станіслав Довгий запросив присутніх відвідати створений ним до 200-річчя Шевченка унікальний ресурс — портал “Тарас Шевченко — kobzar.ua”. Це результат 20-річної роботи. Оцифровано сотні тисяч сторінок рукописів, аудіо, відеоматеріалів і подано в мережі у зручному, цікавому, якісному і логічно структурованому вигляді. Станіслав Довгий звернувся до Юрія Михайловича, як до представника Міністерства освіти і науки України з пропозицією підтримати ініціативу створення Інтернет-порталу Іванові Франку, який удоступнить українському і закордонному читачеві всі Франкові тексти, Франкові рукописи, а також франкознавчі дослідження.
Перекладач і професор Андрій Содомора висловив думку, що до пам’ятника треба допасувати глибоке прочитання творів Франка. Учні повинні проникати в глибину Франкових творів. Це буде найкращий дарунок народу. Ми рухаємося в духовному просторі на двох крилах — це Шевченко і Франко. Це потужні крила, про які ми повинні дбати. Крило Франкове потребує нашої уваги, ми повинні все робити, щоб Франкове слово справді нас розбуджувало. Звичайно, пам’ятник Франку буде справді великою подією, він нас надихатиме для подальшої нашої дороги в майбутнє.
Професор Михайло Гнатюк зауважив, що присутність пам’ятника у центрі Києва — це теж дуже важлива справа. Водночас зрушив питання про повне зібрання творів Франка.
Директор Інституту Івана Франка НАНУ Євген Нахлік підкреслив важливість Ініціативи авторитетних діячів, знаних в Україні, особливо від Дмитра Павличка, який є носієм і знавцем Франкових ідей. І тут варто нагадати, що завдяки Дмитрові Павличкові постав пам’ятник Тарасові Шевченкові у Варшаві. Звичайно, коштів, зібраних від громадськості, буде недостатньо, має долучитися і уряд, тому що це загальнодержавна справа. Але дуже важливо, що відбувається рух серед громадськості навколо феномену Франка.
Завдання нашого інституту — це створення Франківської енциклопедії, перший том вийшов. Також підготовлені чергові його твори до видання, створені покажчики. Цього року в “Науковій думці” заплановано низку видань із франкознавства. Це наш внесок, ми цінуємо нашу співпрацю з Інститутом літератури і з науковими співробітниками університету імені Івана Франка.
Професор Микола Ільницький зазначив, що пам’ятник Іванові Франкові в Києві повинен бути на престижному місці, так, як заслуговує велич цієї постаті. Адже у нашій традиції так завжди було. Іванові Котляревському, наприклад, теж постав пам’ятник із народної ініціативи.
Голова Наукового товариства ім. Шевченка у Львові Роман Кушнір звернув увагу на те, що 145-річна історія НТШ — першої української Академії наук — мала не одну видатну постать. Іван Франко серед них. У 1896—1910 рр. очолював Товариство Михайло Грушевський. Іван Франко — голова тодішньої секції. Ці видатні постаті багато сперечалися відносно долі товариства, відносно інших засад, вони готували українську науку, творили наукове суспільство.
Народний художник Мирослав Откович міркував про те, що пам’ятник мусить бути мудрий і філософський.
Дмитро Павличко, зворушений виступами львівської інтелігенції, подякував своєму вчителеві, академіку Михайлові Возняку за те, що той поселив у його душу образ Івана Франка.
Дмитро Павличко вклонився Львову за те, що у день зібрання почув важливі, конкретні речі. Ясна річ, Іван Франко буде потрібний нашим новим поколінням, він ще довго керуватиме нами. У поемі “Мойсей” він написав про себе: “Та нам, знесиленим журбою, Роздертим сумнівами, битим стидом, — Не нам тебе провадити до бою!” Це змушує замислитись. Як він міг так сказати? Він узяв у найголовнішому своєму творі провину на себе. Провину за те, що ми, як народ, піддавалися своїм сусідам, були завжди роз’єднані ними. Роз’єднаність українського народу і сьогодні бачимо. Нам потрібен Франко, щоб об’єднатися в його пророчій, національній ідеї.
Дмитро Васильович розповів, що багато разів просив всіх наших президентів про те, щоб ми вийшли в Європу з Франковими творами — філософськими та літературними європейського масштабу. Цього не було зроблено. Жаль! Але буде зроблено!
“Яким ми собі уявляємо пам’ятник і де він буде? Буде боротьба велика, бо не встиг я зібрати невеликі кошти, як уже накинулися крикуни: “Де буде?” Справді — не може він стояти при вулиці. Він має стояти на площі, на Майдані. Ми будуємо не пам’ятник для квітки, а будинок, де зберемо всі книжки, що він написав і що про нього написані”.
Ректор Львівського національного університету Володимир Мельник перед закриттям почесного зібрання підсумував, що слід зосередитись над тим, щоб реалізовувати усі пропозиції, які прозвучали.
15 квітня відбулася зустріч із громадою Закарпаття в селі Поляна Свалявського району Закарпатської області. На зустрічі були присутні керівник і методисти відділу освіти Свалявської районної державної адміністрації, представники Свалявської районної ради, директори, адміністрація, вчителі, журналісти, бізнесмени, підприємці.
Кожен мав слово і словом тим було “Єднання через Франка”. Громада одностайно висловилась на підтримку Ініціативи і пообіцяла створити інформаційні осередки у межах своєї територіальної активності для розповсюдження ідеї вшанування Івана Франка і об’єднання навколо нього.
На завершення щирої і теплої зустрічі представник Ініціативної групи Поляна передав Правлінню квитанцію про внесок 85.000 гривень на рахунок “Громадської ініціативи побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві”.
Рахунок у банку: 26008052637482
МФО: 320649
ЕДРПОУ: 41210532
Банк: ПАТ КБ ПриватБанк
Призначення платежу: благодійна допомога, прізвище, ім’я, організація/установа (за потреби)
Звіт по внесках:
1. Дмитро Павличко — 10000
2. Богдана Павличко — 1000
3. Сергiй Гальченко — 1000
4. Геннадiй Володько — 150
5. Вiталiй Аблiцов — 2000
6. Анатолiй Сердюк (композитор) — 200
7. Станіслав Довгий — 100000
8. Анатолiй Паламаренко — 1200
9. Дмитро Пилипчук — 2000
10. Ярослав Яцкiв — 10000
11. Василь Полiщук — 100
12. Станiслав Роман — 200
13. Володимир Мартинюк — 500
14. Петро Засенко — 1000
15. Таїсiя Сагайдак — 100
16. Iван Дерда — 500
17. Михайло Дичковський — 1000
18. Володимир Мельниченко — 2000
19. Лілія Гриневич — 50000
20. Любов Пащина — 300
21. Тетяна Гриньова — 5000
22. Олексiй Бiлий — 20
23. Максим Стрiха — 1000
24. Галина Гуменюк — 200
25. Андрiй Чебикiн — 5000
26. Степан Нагiрний — 500
27. Людмила Михайлюк — 100
28. Київська Патрiархiя УПЦ КП — 50000
29. Микола Жулинський — 3000
30. Павло Мовчан — 2500
31. Вiктор Грiнченко — 10000
32. Микола Ананьєв — 100
33. Микола Гвоздь — 100
34. Михайло Куницький (Почесний Консул Республiки Молдова у м. Вiнниця) — 5000
35. Валерiй Олiйник — 100
36. Олександр Шарпило — 100
37. Костянтин Бойко — 1
38. Дурбак Б. О. — 100
39. Леонід Кравчук — 130000
40. Предраг Мілович (громадянин Чорногорії) — 28800
41. Рафаїл Потока — 100
42. Михайло Довбенко (Блок Порошенка) — 4000
43. Степан Кубiв — 71400
44. Іван Драч — 10 000
45. Юрій Дорошенко — 500
46. Савкiв Ганна — 200
47. Савкiв Богдан — 1 000
48. Наєнко Михайло — 1 000
49. Кiсельова Наталiя — 1 000
50. Гумницький Ярослав — 1 000
51. Гумницька Наталя — 1 000
52. Пожар Вiра-Оксана — 200
53. Iонова Марiя — 1000
54. Кондратович Олександра — 200
55. Ткачук Ганна — 200
56. Галенко Вiктор, Козерєва Лiдiя — 500
57. Гайдук Лiдiя — 500
58. Гайдук Свiтлана — 200
59. Iваницька Ганна — 200
60. Мостова Софiя — 300
61. Чернобай Регiна — 100
62. П’ятенко Микола — 100
63. Кудько Нiна — 200
64. Базилюк Тетяна — 200
65. Гольцев Валерiй — 100
66. Волошко Наталiя — 1000
67. Чешко Тетяна — 50
68. Садаєв Ельчiн — 49
69. Петришин Марiя — 200
70. Кулько Тихон — 100
71. Плесака Микола — 200
72. Яловега Степан — 200
73. Київська мiська дирекцiя Пат “Укрпошта” — Мазун — 1000
74. Савченко Сергiй — 200
75. Кульчинський Микола — 1000
76. Нац. Музей Лiтератури України — 6000
77. Корабель Михайло — 300
78. Мудрик Софiя — 100
79. Федас Зеновiя — 100
80. Кривий Петро — 250
81. Томилець Iрина — 50
82. Доценко Олеся — 50
83. ?—500
84. Ковальська Лiдiя — 150
85. Дзюба I. М. — 2000
86. Гулик Ярослава — 50
87. Гнот Анастасiя— 50
88. Марич Мирослава — 100
89. Козуб Алла — 500
90. Зарiчний Михайло — 1000
91. Содомора Андрiй — 1000
92. Цимбалюк Володимир — 50
93. Аскольд Лозинський — 1000$
94. Романюк Iван — 1000
95. Ковальська Лiдiя— 1000
96. Фiльц Богдана — 1000
97. Антоненко Григорiй — 100
98. Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА — 10000
99. Перевальський Василь — 2500
100. Сущенко Ольга — 500
101. Фещук Анатолiй — 200
102. Савченко Ольга — 650
103. Шредер Ядвiга — 500
104. Хвойницька Наталiя — 200
105. Перехрестенко Марiя— 200
106. Вагiф Алiєв — 100000
107. Лазаренко Георгiй— 200
108. Нацiональний лiсотехнiчний унiверситет України — 2790
109. Iван Стражник — 500
110. Юхновський Iгор — 10000
111. Ініціативна група Поляна — 85000
Всього 755260