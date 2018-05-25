Пам’ятник Івану Франкові в Києві

Звіт Правління Громадської організації «Громадська ініціатива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві»

В газеті “Слово Просвіти” від 19 квітня 2017 року члени Правління оприлюднили Звернення до громадян України та українства всього світу, в якому подали найважливіші аргументи ініціативи і звернулися з проханням підтримати нас. Вважаємо — пам’ятник Мойсеєві України має бути побудований жертовністю свого народу, в національній свідомості якого Іванові Франку належить таке ж місце, як і Тарасу Шевченку.

З того часу минув рік, 26 липня 2017 року перший звіт про роботу Правління був уже поданий у цій же газеті. Сьогодні від імені Правління подаємо другий звіт. Ми, члени правління Станіслав Довгий, Дмитро Павличко та головний наш співробітник Максим Гальченко зустрілися у Львівському національному університеті ім. Івана Франка з видатними франкознавцями, професорами та студентами Львова. Наступного дня ми мали подібну зустріч із інтелігенцією, вчителями та учнями Свалявського району на Закарпатті. Подаємо звіт про зустріч і висловлюємо глибоку вдячність громадянам за внески в побудову пам’ятника Івану Франкові в столиці України.

Не оголошена, але спрямована на знищення нашої державності й нації війна Путінської Росії триває. Потрібна зброя нашим воїнам, але також потрібний дух геніального Івана Франка. Його творча і наукова діяльність засвідчують перед світом, що український народ формувався як європейська нація. Іван Франко в Києві не має пам’ятника як могутній дух нашої національної свободи, символ життя України в історії та культурі всієї планети.

14 квітня у Львівському національному університеті ім. Івана Франка заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, як представник члена правління Лілії Гриневич, зауважив, що побудова пам’ятника Франкові в Києві повинна стати не тільки культурною подією, не тільки подією політичною, а й подією світоглядною, адже хто, як не Франко, характеризує європоцентричність прагнень українського народу в тій ситуації, у якій ми тепер перебуваємо.

Професор, академік Ігор Юхновський констатував, що Франко доклав величезних зусиль до консолідації української інтелігенції. Не важливо, яку суму дасть кожен із нас на будівництво пам’ятника, важливо, що він своїм внеском засвідчить небайдужість і приєднається до когорти свідомих, дієвих, активних українців.

Ректор Національного лісотехнічного університету Юрій Туниця додав, що молодь завжди краще розуміла всю значущість нашого геніального мислителя, твори якого є вершиною філософської думки. І та ціль, яку він ставив, — людське щастя і воля — сьогодні для нас є особливо актуальні.

Народний артист Богдан Козак висловив думку, що народна хвиля мусить піти через Львів по всій Україні. Громади піднімуться, і в Києві постане пам’ятник, як постав пам’ятник Богдану Хмельницькому, споруджений за кошти народу України. Кращого символу соборності України, як Іван Франко, в сфері духовній нині немає.

Народний артист Святослав Максимчук наголосив, що на сьогодні найсильнішим окликом України може бути тільки Франкове слово. У творах Івана Франка артист знаходить відповіді на всі найпекучіші наші проблеми і питання.

Директор Львівського музею Івана Франка Богдан Тихолоз бачить Франка як постать, що, з одного боку, об’єднує Україну з Україною, а з іншого, — єднає Україну зі світом. Свого часу академік Олександр Білецький писав про те, що світове значення Франка самоочевидне. Але поняття “світового значення” не тотожне, на жаль, із поняттям світового визнання. Франко — це мислитель, громадський та політичний діяч. Франко — це справді наша Академія наук і наш найвидатніший університет.

І це дуже важливо, що саме з Києва до нас прийшла ця ініціатива. Богдан Тихолоз зосередив увагу на тому факті, що Ініціативна група не обмежується ідеєю лише спорудження самого пам’ятника. Навколо пам’ятника мусить постати Національний центр Івана Франка.

Отже, ми повинні думати про системну програму, про низку заходів, спрямованих на популяризацію постаті Франка, розуміючи, що Франко — це не тільки наше минуле. Франко — це наше сучасне, і Франко, поза всяким сумнівом, наше майбутнє.

Станіслав Довгий запросив присутніх відвідати створений ним до 200-річчя Шевченка унікальний ресурс — портал “Тарас Шевченко — kobzar.ua”. Це результат 20-річної роботи. Оцифровано сотні тисяч сторінок рукописів, аудіо, відеоматеріалів і подано в мережі у зручному, цікавому, якісному і логічно структурованому вигляді. Станіслав Довгий звернувся до Юрія Михайловича, як до представника Міністерства освіти і науки України з пропозицією підтримати ініціативу створення Інтернет-порталу Іванові Франку, який удоступнить українському і закордонному читачеві всі Франкові тексти, Франкові рукописи, а також франкознавчі дослідження.

Перекладач і професор Андрій Содомора висловив думку, що до пам’ятника треба допасувати глибоке прочитання творів Франка. Учні повинні проникати в глибину Франкових творів. Це буде найкращий дарунок народу. Ми рухаємося в духовному просторі на двох крилах — це Шевченко і Франко. Це потужні крила, про які ми повинні дбати. Крило Франкове потребує нашої уваги, ми повинні все робити, щоб Франкове слово справді нас розбуджувало. Звичайно, пам’ятник Франку буде справді великою подією, він нас надихатиме для подальшої нашої дороги в майбутнє.

Професор Михайло Гнатюк зауважив, що присутність пам’ятника у центрі Києва — це теж дуже важлива справа. Водночас зрушив питання про повне зібрання творів Франка.

Директор Інституту Івана Франка НАНУ Євген Нахлік підкреслив важливість Ініціативи авторитетних діячів, знаних в Україні, особливо від Дмитра Павличка, який є носієм і знавцем Франкових ідей. І тут варто нагадати, що завдяки Дмитрові Павличкові постав пам’ятник Тарасові Шевченкові у Варшаві. Звичайно, коштів, зібраних від громадськості, буде недостатньо, має долучитися і уряд, тому що це загальнодержавна справа. Але дуже важливо, що відбувається рух серед громадськості навколо феномену Франка.

Завдання нашого інституту — це створення Франківської енциклопедії, перший том вийшов. Також підготовлені чергові його твори до видання, створені покажчики. Цього року в “Науковій думці” заплановано низку видань із франкознавства. Це наш внесок, ми цінуємо нашу співпрацю з Інститутом літератури і з науковими співробітниками університету імені Івана Франка.

Професор Микола Ільницький зазначив, що пам’ятник Іванові Франкові в Києві повинен бути на престижному місці, так, як заслуговує велич цієї постаті. Адже у нашій традиції так завжди було. Іванові Котляревському, наприклад, теж постав пам’ятник із народної ініціативи.

Голова Наукового товариства ім. Шевченка у Львові Роман Кушнір звернув увагу на те, що 145-річна історія НТШ — першої української Академії наук — мала не одну видатну постать. Іван Франко серед них. У 1896—1910 рр. очолював Товариство Михайло Грушевський. Іван Франко — голова тодішньої секції. Ці видатні постаті багато сперечалися відносно долі товариства, відносно інших засад, вони готували українську науку, творили наукове суспільство.

Народний художник Мирослав Откович міркував про те, що пам’ятник мусить бути мудрий і філософський.

Дмитро Павличко, зворушений виступами львівської інтелігенції, подякував своєму вчителеві, академіку Михайлові Возняку за те, що той поселив у його душу образ Івана Франка.

Дмитро Павличко вклонився Львову за те, що у день зібрання почув важливі, конкретні речі. Ясна річ, Іван Франко буде потрібний нашим новим поколінням, він ще довго керуватиме нами. У поемі “Мойсей” він написав про себе: “Та нам, знесиленим журбою, Роздертим сумнівами, битим стидом, — Не нам тебе провадити до бою!” Це змушує замислитись. Як він міг так сказати? Він узяв у найголовнішому своєму творі провину на себе. Провину за те, що ми, як народ, піддавалися своїм сусідам, були завжди роз’єднані ними. Роз’єднаність українського народу і сьогодні бачимо. Нам потрібен Франко, щоб об’єднатися в його пророчій, національній ідеї.

Дмитро Васильович розповів, що багато разів просив всіх наших президентів про те, щоб ми вийшли в Європу з Франковими творами — філософськими та літературними європейського масштабу. Цього не було зроблено. Жаль! Але буде зроблено!

“Яким ми собі уявляємо пам’ятник і де він буде? Буде боротьба велика, бо не встиг я зібрати невеликі кошти, як уже накинулися крикуни: “Де буде?” Справді — не може він стояти при вулиці. Він має стояти на площі, на Майдані. Ми будуємо не пам’ятник для квітки, а будинок, де зберемо всі книжки, що він написав і що про нього написані”.

Ректор Львівського національного університету Володимир Мельник перед закриттям почесного зібрання підсумував, що слід зосередитись над тим, щоб реалізовувати усі пропозиції, які прозвучали.

15 квітня відбулася зустріч із громадою Закарпаття в селі Поляна Свалявського району Закарпатської області. На зустрічі були присутні керівник і методисти відділу освіти Свалявської районної державної адміністрації, представники Свалявської районної ради, директори, адміністрація, вчителі, журналісти, бізнесмени, підприємці.

Кожен мав слово і словом тим було “Єднання через Франка”. Громада одностайно висловилась на підтримку Ініціативи і пообіцяла створити інформаційні осередки у межах своєї територіальної активності для розповсюдження ідеї вшанування Івана Франка і об’єднання навколо нього.

На завершення щирої і теплої зустрічі представник Ініціативної групи Поляна передав Правлінню квитанцію про внесок 85.000 гривень на рахунок “Громадської ініціативи побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві”.

Рахунок у банку: 26008052637482

МФО: 320649

ЕДРПОУ: 41210532

Банк: ПАТ КБ ПриватБанк

Призначення платежу: благо­дійна допомога, прізвище, ім’я, організація/установа (за потреби)

Звіт по внесках:

1. Дмитро Павличко — 10000

2. Богдана Павличко — 1000

3. Сергiй Гальченко — 1000

4. Геннадiй Володько — 150

5. Вiталiй Аблiцов — 2000

6. Анатолiй Сердюк (композитор) — 200

7. Станіслав Довгий — 100000

8. Анатолiй Паламаренко — 1200

9. Дмитро Пилипчук — 2000

10. Ярослав Яцкiв — 10000

11. Василь Полiщук — 100

12. Станiслав Роман — 200

13. Володимир Мартинюк — 500

14. Петро Засенко — 1000

15. Таїсiя Сагайдак — 100

16. Iван Дерда — 500

17. Михайло Дичковський — 1000

18. Володимир Мельниченко — 2000

19. Лілія Гриневич — 50000

20. Любов Пащина — 300

21. Тетяна Гриньова — 5000

22. Олексiй Бiлий — 20

23. Максим Стрiха — 1000

24. Галина Гуменюк — 200

25. Андрiй Чебикiн — 5000

26. Степан Нагiрний — 500

27. Людмила Михайлюк — 100

28. Київська Патрiархiя УПЦ КП — 50000

29. Микола Жулинський — 3000

30. Павло Мовчан — 2500

31. Вiктор Грiнченко — 10000

32. Микола Ананьєв — 100

33. Микола Гвоздь — 100

34. Михайло Куницький (Почесний Консул Республiки Молдова у м. Вiнниця) — 5000

35. Валерiй Олiйник — 100

36. Олександр Шарпило — 100

37. Костянтин Бойко — 1

38. Дурбак Б. О. — 100

39. Леонід Кравчук — 130000

40. Предраг Мілович (громадянин Чорногорії) — 28800

41. Рафаїл Потока — 100

42. Михайло Довбенко (Блок Порошенка) — 4000

43. Степан Кубiв — 71400

44. Іван Драч — 10 000

45. Юрій Дорошенко — 500

46. Савкiв Ганна — 200

47. Савкiв Богдан — 1 000

48. Наєнко Михайло — 1 000

49. Кiсельова Наталiя — 1 000

50. Гумницький Ярослав — 1 000

51. Гумницька Наталя — 1 000

52. Пожар Вiра-Оксана — 200

53. Iонова Марiя — 1000

54. Кондратович Олександра — 200

55. Ткачук Ганна — 200

56. Галенко Вiктор, Козерєва Лiдiя — 500

57. Гайдук Лiдiя — 500

58. Гайдук Свiтлана — 200

59. Iваницька Ганна — 200

60. Мостова Софiя — 300

61. Чернобай Регiна — 100

62. П’ятенко Микола — 100

63. Кудько Нiна — 200

64. Базилюк Тетяна — 200

65. Гольцев Валерiй — 100

66. Волошко Наталiя — 1000

67. Чешко Тетяна — 50

68. Садаєв Ельчiн — 49

69. Петришин Марiя — 200

70. Кулько Тихон — 100

71. Плесака Микола — 200

72. Яловега Степан — 200

73. Київська мiська дирекцiя Пат “Укрпошта” — Мазун — 1000

74. Савченко Сергiй — 200

75. Кульчинський Микола — 1000

76. Нац. Музей Лiтератури України — 6000

77. Корабель Михайло — 300

78. Мудрик Софiя — 100

79. Федас Зеновiя — 100

80. Кривий Петро — 250

81. Томилець Iрина — 50

82. Доценко Олеся — 50

83. ?—500

84. Ковальська Лiдiя — 150

85. Дзюба I. М. — 2000

86. Гулик Ярослава — 50

87. Гнот Анастасiя— 50

88. Марич Мирослава — 100

89. Козуб Алла — 500

90. Зарiчний Михайло — 1000

91. Содомора Андрiй — 1000

92. Цимбалюк Володимир — 50

93. Аскольд Лозинський — 1000$

94. Романюк Iван — 1000

95. Ковальська Лiдiя— 1000

96. Фiльц Богдана — 1000

97. Антоненко Григорiй — 100

98. Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА — 10000

99. Перевальський Василь — 2500

100. Сущенко Ольга — 500

101. Фещук Анатолiй — 200

102. Савченко Ольга — 650

103. Шредер Ядвiга — 500

104. Хвойницька Наталiя — 200

105. Перехрестенко Марiя— 200

106. Вагiф Алiєв — 100000

107. Лазаренко Георгiй— 200

108. Нацiональний лiсотехнiч­ний унiверситет України — 2790

109. Iван Стражник — 500

110. Юхновський Iгор — 10000

111. Ініціативна група Поляна — 85000

Всього 755260