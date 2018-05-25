Просвітянське свято матері

Львівське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка увісімнадцяте відзначило “Свято Матері в Шевченківському гаї”. Голова товариства Ярослав Пітко наголосив: “Це триєдине Свято — шанування Матері, Богородиці, Матері України, Матері, що дала нам життя, подяки своїм матерям за те, що навчили любити свій край, рідну мову, за ласку і турботу. Метою проведення “Свята Матері в Шевченківському гаї” є відновлення українських традицій, популяризація української культури, мови, збереження української ідентичності. Тому в програмі свята пісні, присвячені матерям, жінкам, патріотичні пісні для матерів, які чекають з війни своїх чоловіків, синів; а завершено свято програмою, яка вселяла оптимізм, віру в себе свою державу”.

У концертній програмі взяли участь: заслужений та народний артист України Мар’ян Шуневич; заслужений артист України Роман Ковальчук; співачка, лауреат міжнародних конкурсів Оксана Муха; оркестр народних інструментів та духовий оркестр Львівської консерваторії; поет Богдан Стельмах, танцювальний колектив “Карпати”; переможці відбіркового туру фестивалю “Червона Рута”, дитячі колективи Центру творчості “Веселка”, театр пісні “Галицька перлина” та інші професійні колективи. Відбулася розважальна програма для дітей.

Прес-служба ЛОО ВУТ “Просвіта”