Світ музики та співу і служіння національній культурі в суцвіттях села Оброшине

Руслан БАРАН,

Львів

Із 1990х передплачую “Слово Просвіти”. Дуже щира й цікава газета, подає дописи на актуальні теми сьогодення. Українство — найвища цінність більшості матеріалів часопису. Саме тому вирішив поділитися своїми захопленнями від побаченого та почутого під час концерту на честь 30ліття творчого сільського співочого колективу на Львівщині. Отож від Львівського міського товариства “Тернопільщина” мав честь як голова його редакційновидавничої групи в неділю 6 травня 2018 р. побувати в народному домі с. Оброшине на концерті “З піснею в серці”. Захід був присвячений ювілею творчості вокального ансамблю викладачів тамтешньої сільської дитячої музичної школи, “Просвіти”. Колектив у складі Галини Волосецької, Оксани Слободської і Оксани Гриші, Ольги Барабах і багатолітнього керівника колективу Любові Ковальчук був бажаним і очікуваним. Спів ансамблю знаний і в селі, і за його межами.

Також у концерті брали участь теперішні й колишні учні Оброчинської музшколи — її випускники: Марія Кузик, Юлія Мамітова, Любов Гнатів, Ярина Ростанюк, Іван Мороз і Олег Барабах, учень Йосип Цимбала, скрипаль Назар Гук.

Після завершення творчого вечора вокального ансамблю викладачів Оброшинської дитячої музичної школи запрошені гості вітали сільських активістів “Просвіти”. Вокальний ансамбль отримав почесні грамоти від імені директора Департаменту з питань культури, національностей та релігій М. В. Туркало Львівської ОДА, начальника відділу культури Пустомитівської РДА О. В. Руденко, від імені директора обласного центру народної творчості Р. П. Берези, дирекції ДМШ, яку очолює Н. В. Кушнір Також того святкового дня ювілярів вітали директори Львівської ДМШ №2 Г. В. Лаврись та місцевої загальноосвітньої школи Л. В. Антонів, її завуч О. В. Савка, а також учасники народної хорової капели “Галичани”. Відзначили творчі досягнення вокалістів і директор Народного дому с. Оброшине Н. Д. Савіцька, керівник народного драматичного театру “Оборіг” З. І. Рогожинська. Від владних органів і місцевого самоврядування успіхи відзначили сільський голова А. Я. Мерцало та його заступник Я. В. Охрін.

Тож побажаємо подальших вдач у популяризації української патріотичної, народної, духовної пісні, майстерного вокалу, національної культури на тилових освітніх фронтах антитерористичного військового життя нашої держави в умовах загарбницької війни сусідньої нам і недружньої тепер країни зі Сходу.