Світлана ШАГАН

В Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї відбулося свято родини “Нехай квітує дерево родинне”.

Мета заходу: познайомити молодь з талановитими родинами ІваноФранківська, виховувати в них любов, повагу до родини, батьків, сприяти розумінню того, що сім’я, родина – хранителька національних звичаїв, традицій. Сприяти розширенню духовного світу юнаків та дівчат.

На свято завітали родина Роман Дзундза (оперносимфонічний диригент) та Ірина Ключковська (солістка ІваноФранківської обласної філармонії ім. І. Маланюк) та родина Федоряків: Валер’ян (художник, дизайнер, архітектор, вітражист) і Галина (майстриня, художниця), які ознайомили студентів ІІІ курсу дошкільної освіти ПНУ імені В. Стефаника зі своїми творчими здобутками. Сім’ї поділилися секретами щасливого подружнього життя, розповіли, як пізнати унікальність своєї дитини, як налагоджувати взаємини з нею.

Присутні мали можливість ознайомитися з унікальними авторськими роботами родини Федоряків.

Бібліотекар читального залу Тамара Цісельська презентувала книжкову виставку “Сім’я — святиня людського духу”.

Учасники просвітянського заходу переконалися в тому, що сім’я — це святиня людського духу, благородних почуттів: любові, вірності, піклування.