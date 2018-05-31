Брати Зінченки: «Україна має стати центром «зелених» технологій»

Ольга ЖМУДОВСЬКА

Все починається з мрії

Світ змінюється чи не щодня, але чим більші зміни, тим очевидніше, що головне завдання для людства — зберегти планету і життя на ній. Найбільш чітко це розуміють люди, чий об’єм знань дозволяє оцінити глобальність усіх світових перетворень.

— Для мене і мого брата Андрія очевидно, що у майбутньому економіка, особливо розвинутих країн, має бути максимально зеленою і мусить відкривати нові економічні сектори для галузей, орієнтованих саме на “зелену енергетику” і “зелені технології”, — стверджує Роман Зінченко.

Але для того, щоб почав змінюватися світ, спочатку має змінитися свідомість людей — звичайних громадян різних країн, які повинні відчути власну відповідальність і за сьогодення, і за майбутнє планети. Для братів Зінченків розуміння нагальності таких перетворень почалося понад 9 років тому, коли вони зацікавилися екологічними проблемами. А 2011 року зареєстрували громадську організацію “Greencubator”, яка зайнялася екологічною тематикою.

— У нас з братом було лише 600 грн, це був дуже важкий кризовий 2008 рік, але ми думали, як найкраще продемонструвати користь і переваги “зелених” технологій, — згадує Роман. — І вирішили, що влаштуємо табір посеред степу, в якому є електрика від сонячної електростанції, інтернет і товариство зацікавлених у зелених рішеннях. Ми це зробили, експеримент був вдалим. Але виявилося, що наша демонстрація привабила тих, хто вже працював у цій темі. Так зрозуміли, що важливо, аби зусилля українців “прозвучали” у світі, що потрібно допомагати тим, хто здатен щось вигадувати, створювати нове, просувати свої винаходи.

Брати Зінченки почали активний пошук програм організацій, зацікавлених у розвитку і популяризації “зеленої” тематики. Проекти “Greencubator” підтримували і американські та європейські донорські структури, і українські громадяни та компанії. Трішки більше року тому команда “Greencubator”розпочала проект для Європейського Банку Реконструкції і Розвитку (ЄБРР). В рамках програми ЄБРР FINTECC та за фінансової підтримки EU Neighbourhood Facility почали реалізацію проекту “Кліматичні Інноваційні Ваучери” для українських компаній, які втілюють проекти зі зменшення шкідливого впливу на клімат або розробляють відповідні технології.

Зміг сам — допоможи іншим

Нині компаній, які прагнуть залучити кошти, стає більше, і зацікавленість у нових зелених розробках збільшується.

— Інноваційні ваучери — безповоротна фінансова допомога для українських компаній, які впроваджують кліматичні технології, — пояснює Роман Зінченко. — Це кошти, які не потрібно повертати, але компанія повинна показати свій внесок у проект в розмірі не менше 25 % власних коштів. Проект має бути інноваційним, а результатом його впровадження має стати підвищення енергоефективності, ресурсоефективності, скорочення впливу на довкілля та клімат планети.

На які саме проекти можна отримати кошти “Кліматичних Інноваційних Ваучерів”? Брати Зінченки пояснюють: будь-яка людська діяльність впливає на довкілля. Кліматичні технології — будь-які технологічні рішення, які зменшують викиди парникових газів і негативний вплив від людської діяльності на природу і клімат. Бо і сталеваріння, і вирощування корів на фермі, і навіть буденне приготування кави дає викиди СО2 в атмосферу. Тому “Greencubator” допомагає українським інноваторам отримати кошти для створення і реалізації своїх задумів. Це можуть бути вдосконалення існуючих екологічних і енергозберігаючих технологій, і розробка нових, зовсім несподіваних рішень. А може, нові мобільні додатки, пристрої і програми в цій сфері. Кошти можна отримати на лабораторні випробування своїх розробок, на захист інтелектуальної власності, на програму виходу на ринок вдалих екоінновацій. Серед тих, хто звертається до “Greencubator”, — малий і середній бізнес, стартапи та корпорації, що існують на ринку не менше року і відповідають критеріям, які вказано на сайті проекту www.climate.biz.

Є й інші програми, що допомагають талановитим і сміливим винахідникам, які мріють захист довкілля перетворити на справу життя. Третій рік поспіль мережа енергетичних інновацій “Greencubator” проводить в Україні національний етап найбільшого у світі конкурсу зелених бізнес-ідей ClimateLaunchpad. Підтримку обіцяють тим, хто має ідеї, із якими можна водночас рятувати планету й отримувати прибуток, та проекти, що тільки стартують на ринку зелених технологій, — щоб поділитися знаннями про те, як обійти підводні камені на шляху до комерційного запуску. Це можуть бути пропозиції для енергоефективності, агросфери, харчування, транспорту, користування водними ресурсами, відновлюваної електроенергії чи будь-які інші кліматично дружні рішення.

Авторів найкращих заявок чекає навчання на дводенному тренінгу із закордонним ментором і додаткові інтенсиви, що зроблять пітч, бізнес-план та пропозицію цінностей учасників максимально наближеними до ідеалу. Троє переможців національного етапу вирушать на міжнародний фінал і позмагаються за €10 000 та місце у провідному акселераторі кліматичних інновацій — Climate-KIC. Прийом заявок на національний етап ClimateLaunchpad триває до 15 червня 2018 року.

— В Україні творчі люди традиційно активні. Не так давно наші винахідники уславились створенням суперконденсаторів та високотехнологічних накопичувачів електроенергії, — зазначив Роман Зінченко. — Ми за ці роки маємо багатий список вдалих винаходів і їхніх авторів. А є ще цікавий екологічний винахід, до якого виявили інтерес великі міжнародні компанії: одноразові зубні щітки, створені з натуральних речовин — таких, як крохмаль, кукурудзяне борошно, вторинний папір. Ними можна замінити пластикові щітки, які видають у деяких потягах і літаках за кордоном. “Натуральні” щітки можна викидати — вони швидко розкладаються на нешкідливі компоненти, на відміну від звичних пластмасових, які вже не знають, як утилізувати. І це наша мрія: сприяти тому, щоб у нинішньому постіндустріальному світі Київ, Україна стали центром “зелених” інновацій. Щоб Україна не втрачала найкращих людей, які їдуть реалізовувати свої творчі задуми в Європу та США, а навпаки, — щоб винахідники приїздили сюди. І не обов’язково осідати у Києві — жити можна будь-де, якщо є доступ до коштів, клієнтів, а в часи інтернету це вже не проблема.

Бачити шлях і вести за собою

Історія організації “Greencubator” — приклад української історії успіху, в якій хобі, захоплення двох освічених, зацікавлених ентузіастів переросло у справу життя. Як зазначає Роман, за роки діяльності “Greencubator” допоміг стати на ноги десяткам сучасних компаній, дав можливість творити молодим науковцям. Засновники ГО “Greencubator” зізнаються, що не були готові до хвилі нагороджень за їхню діяльність. Відзнаки Стенфордського університету — серед найпочесніших. Тепер їхня організація входить у ТОПи кількох авторитетних рейтингів…

— Ми поділяємо свої завдання на три групи і по-перше, — просвіта щодо “зелених” технологій, — зазначив Роман. — По-друге, — популяризація, по-третє, — підтримка талановитих ентузіастів, які діють у цьому напрямі.

Мабуть, одне з найважливіших завдань, яке бачать перед собою брати Зінченки, — донести до якнайширшої аудиторії невідворотність змін і необхідність привчати себе і своїх дітей бути уважним до природи, налаштовувати себе на узгодження своїх потреб із можливостями планети. Зацікавилися засновники “Greencubator” і темою відродження так званої зони Чорнобильської АЕС, перетворення її із зони лиха на корисні для України території:

— Ми зняли документальний фільм “Тут є життя” про можливості економічного розвитку Чорнобильської зони, враховуючи Зону відчуження як потенційне місце для реалізації сонячного проекту, та місто Славутич, — розказав Роман Зінченко. — А також запустили серію конференцій “Нове життя атомоградів: можливості для зеленої економіки”. Лідери та активісти міст-атомоградів зустрілись і обговорили можливості для реалізації проектів стійкого розвитку у своїх громадах і знайшли нових партнерів.

Тож для читачів “Слова Просвіти” готуємо низку тематичних розповідей про вже створені винаходи і розробки у галузі охорони екології і енергозбереження, а також пошуки вирішення проблеми відходів життєдіяльності людей і можливостей екологічної освіти та виявів громадської активності.