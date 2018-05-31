Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (ПОІППО), Департамент освіти і науки ОДА спільно із Полтавським обласним об’єднанням ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка вперше на Полтавщині організували обласний турнір юних істориків в рамках 20го Всеукраїнського турніру юних істориків.

Старшокласники оприлюднювали та обстоювали свою точку зору з приводу історичних подій, наукових праць, архівних документів під час наукових дискусій — історичних раундів. У півфіналах змагалися команди з Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Диканського, Лохвицького, Решетилівського, Кобеляцького й Полтавського районів. Дискутували про знакову подію вітчизняної історії — Гадяцький договір гетьмана Івана Виговського як спробу євроінтеграції та виходу зпід впливу Московського царства, про орден тамплієрів та Ісламську революцію, операцію “Буря в пустелі”, статус Єрусалиму й створення Чехословаччини тощо. Кожна команда виступила в ролі доповідача, опонента, рецензента.

Напруженим видався фінал, де мірялися силами команди “Олімп” (учні Полтавського міського ліцею №1 ім. І. Котляревського (вчитель Едуард Фісун), “Рубікон” (учні шкіл № 3, 16, 19 м. Полтави, вчителька Вікторія Кукушкіна) та “Рубікон” — збірна команда шкіл Решетилівщини (вчитель Людмила Бабир). Перемогли вихованці Едуарда Фісуна з Полтавського ліцею №1. Отож команда у складі Євгенія Шендрікова, Софії Коротич, Тетяни Мороз, Світодара Палія, Василя Василенка репрезентує Полтавщину на фінальному етапі ХХ Всеукраїнського турніру юних істориків у Вінниці.

Перший заступник голови ПОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Олег Пустовгар сказав: “Відродження національної пам’яті українського народу є одним із найголовніших пріоритетів товариства “Просвіта”. Цей напрям просвітянської праці набуває особливої ваги нині — у час чергової російськоукраїнської війни. Саме тому підтримуємо такі заходи як цей турнір, саме тому “Просвіта” є громадським партнером Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині”. Він акцентував на важливості донесення історичної правди про події Української революції 1917—21 років до молодого покоління у креативній формі. Як приклад, назвав настільну гру для шкіл, розроблену і виготовлену УІНП “Українська революція 1917—1921”, і вручив півфіналістам і фіналістам історикопросвітницьку продукцію, яку створили й виготовили фахівці УІНП за кошт держбюджету: кілька комплектів згаданої гри, набір плакатів “Воїн” про тисячолітню історію Українського війська, книги “Наш Крим” та “Хроніки сучасної російськоукраїнської війни. Усна історія”, “Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648—1721 рр.”, “Україна у Другій світовій війні”, “ЧКГПУНКВД в Україні: факти, особи, документи”, енциклопедію “Козацька старшина Гетьманщини”. Командиучасниці отримали й книги з фондів “Просвіти” про зимові походи армії УНР, УПА, про шістдесятників та праці ідеологів українського націоналізму.

Чимало зусиль для проведення заходу доклала методист відділу суспільногуманітарних дисциплін ПОІППО Ірина Міщенко. А оцінювала виступи “суддівська колегія” (журі) на чолі з професором кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету (ПНПУ) Юрієм Волошиним. Осердям журі стали викладачі історичного факультету ПНПУ Людмила Бабенко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України; Тамара Жалій, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства; Віталій Дмитренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін; Ігор Сердюк, кандидат історичних наук, докторант кафедри історії України, Віталій Нагорний, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства.

Суддямиспікерами турніру були Галина Копилова, член Всеукраїнської асоціації вчителів історії “Нова доба” та Володимир Сутковий, учитель Бахмутського навчальновиховного комплексу №1 Донецької області.

Прес-центр Полтавського обласного товариства “Просвіта”