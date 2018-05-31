Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (ПОІППО), Департамент освіти і науки ОДА спільно із Полтавським обласним об’єднанням ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка вперше на Полтавщині організували обласний турнір юних істориків в рамках 20го Всеукраїнського турніру юних істориків.
Старшокласники оприлюднювали та обстоювали свою точку зору з приводу історичних подій, наукових праць, архівних документів під час наукових дискусій — історичних раундів. У півфіналах змагалися команди з Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Диканського, Лохвицького, Решетилівського, Кобеляцького й Полтавського районів. Дискутували про знакову подію вітчизняної історії — Гадяцький договір гетьмана Івана Виговського як спробу євроінтеграції та виходу зпід впливу Московського царства, про орден тамплієрів та Ісламську революцію, операцію “Буря в пустелі”, статус Єрусалиму й створення Чехословаччини тощо. Кожна команда виступила в ролі доповідача, опонента, рецензента.
Напруженим видався фінал, де мірялися силами команди “Олімп” (учні Полтавського міського ліцею №1 ім. І. Котляревського (вчитель Едуард Фісун), “Рубікон” (учні шкіл № 3, 16, 19 м. Полтави, вчителька Вікторія Кукушкіна) та “Рубікон” — збірна команда шкіл Решетилівщини (вчитель Людмила Бабир). Перемогли вихованці Едуарда Фісуна з Полтавського ліцею №1. Отож команда у складі Євгенія Шендрікова, Софії Коротич, Тетяни Мороз, Світодара Палія, Василя Василенка репрезентує Полтавщину на фінальному етапі ХХ Всеукраїнського турніру юних істориків у Вінниці.
Перший заступник голови ПОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Олег Пустовгар сказав: “Відродження національної пам’яті українського народу є одним із найголовніших пріоритетів товариства “Просвіта”. Цей напрям просвітянської праці набуває особливої ваги нині — у час чергової російськоукраїнської війни. Саме тому підтримуємо такі заходи як цей турнір, саме тому “Просвіта” є громадським партнером Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині”. Він акцентував на важливості донесення історичної правди про події Української революції 1917—21 років до молодого покоління у креативній формі. Як приклад, назвав настільну гру для шкіл, розроблену і виготовлену УІНП “Українська революція 1917—1921”, і вручив півфіналістам і фіналістам історикопросвітницьку продукцію, яку створили й виготовили фахівці УІНП за кошт держбюджету: кілька комплектів згаданої гри, набір плакатів “Воїн” про тисячолітню історію Українського війська, книги “Наш Крим” та “Хроніки сучасної російськоукраїнської війни. Усна історія”, “Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648—1721 рр.”, “Україна у Другій світовій війні”, “ЧКГПУНКВД в Україні: факти, особи, документи”, енциклопедію “Козацька старшина Гетьманщини”. Командиучасниці отримали й книги з фондів “Просвіти” про зимові походи армії УНР, УПА, про шістдесятників та праці ідеологів українського націоналізму.
Чимало зусиль для проведення заходу доклала методист відділу суспільногуманітарних дисциплін ПОІППО Ірина Міщенко. А оцінювала виступи “суддівська колегія” (журі) на чолі з професором кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету (ПНПУ) Юрієм Волошиним. Осердям журі стали викладачі історичного факультету ПНПУ Людмила Бабенко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України; Тамара Жалій, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства; Віталій Дмитренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін; Ігор Сердюк, кандидат історичних наук, докторант кафедри історії України, Віталій Нагорний, кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства.
Суддямиспікерами турніру були Галина Копилова, член Всеукраїнської асоціації вчителів історії “Нова доба” та Володимир Сутковий, учитель Бахмутського навчальновиховного комплексу №1 Донецької області.
Прес-центр Полтавського обласного товариства “Просвіта”