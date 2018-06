Олегу Сенцову — волю!!!

Львів

У Львові на Площі Ринок відбулася масова правозахисна акція “Вони досі там” з вимогою звільнення політв’язнів, які перебувають на території Російської Федерації. Насамперед акція була організована на підтримку вимог до Кремля Олега Сенцова, через що він оголосив безстрокове голодування.

Співорганізаторами акції виступили ГО “Форум видавців”, ГО “Український центр Міжнародного ПЕН-клубу”, Офіс “Львів — місто літератури ЮНЕСКО”, Меморіальний музей тоталітарних режимів “Територія Терору”, Кримський дім у Львові, а партнером: Let My People Go Ukraine.

Акція полягала в проведенні мистецького перформансу із порожніми стільцями (відповідно до кількості політичних ув’язнених), виставленими у формі ґрат із їхніми іменами. Водночас зачитували всі імена, дати та локації їх ув’язнення на території РФ, збирали підписи на підтримку бранців. Організатори нагадали, що 14 травня 2018 року український письменник і кінорежисер Олег Сенцов оголосив голодування, перебуваючи в ув’язненні в колонії “Білий ведмідь” у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області РФ. Вони підкреслили, що лише 45 днів людина може протриматися без їжі до настання невідворотних змін в організмі. А 28 червня — 45-й день з оголошення голодування Олегом Сенцовим.

Також учасники дійства оприлюднили звернення до світової громадськості, в якому йдеться: “Вже понад десять днів триває голодування Олега Сенцова. Тому не забуваймо, заради кого і чого Олег пішов на цей мужній крок. Адже сьогодні у в’язницях Росії за сфабрикованими політичними звинуваченнями перебувають більше 70 громадян України та кримських татар. Ця цифра постійно змінюється, бо за ґрати в РФ потрапляють нові й нові наші співгромадяни. На жаль, в Україні ні вони, ні їхні родичі досі не мають належного правового статусу та соціальних гарантій, а відповідні законопроекти досі не поставлені на розгляд у Верховній Раді України. Офіційна ж реакція України на ситуацію з власними громадянами, незаконно утримуваними в РФ, — спорадична і млява. Ми вимагаємо від Президента та парламенту України створити посаду спецпредставника з прав українських політв’язнів, яких утримують у Росії та на території окупованого Криму; якнайшвидшої розробки й ухвалення адекватного закону, який буде визначати статус політичних ув’язнених і регулювати питання соціального захисту, підтримки та гарантій для них та членів родин усіх категорій незаконно утримуваних на території країни-агресора осіб. Ми вимагаємо від уряду України сприяти винесенню питання звільнення усіх політичних в’язнів на обговорення під час 44 саміту G-7, який відбуватиметься в Канаді 8—9 червня та на який запрошено представників нашої держави. Зокрема ініціювати окремий перемовний процес між Росією та Україною зі звільнення громадян України, які засуджені в Росії та окупованому Криму за політичними мотивами і виступити посередниками у таких перемовинах. Ми вимагаємо від Верховної Ради України звернутися до парламентарів західних держав із вимогою посилити політичний та економічний тиск на РФ як країни, яка грубо та свавільно порушує всі існуючі міжнародні стандарти, норми, домовленості та свободи; запровадження персональних санкцій щодо тих, хто причетний до фабрикування політичних справ і насильства стосовно політичних в’язнів, які опинилися в заручниках у РФ. Також ми вимагаємо у влади РФ негайно звільнити всіх незаконно затриманих, ув’язнених і засуджених політичних в’язнів з України, до території якої також належить і Автономна Республіка Крим”.

Ігор ГАЛУЩАК,

Львів

Київ

24 травня у Києві біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція “Олег Сенцов, день 11-й”, щоб підтримати і нарешті визволити ув’язненого українського режисера Олега Сенцова. З цими вимогами прийшли активісти, актори, письменники і просто небайдужі мешканці української столиці, зокрема й нещодавній політв’язень із застінків Донецького СБУ, відомий науковець Ігор Козловський. Під стінами посольства відбулася масштабна акція протесту проти режиму Володимира Путіна, який переслідує за політичні погляди не тільки власних громадян, а й громадян інших країн, зокрема України. Так українського громадянина, кінорежисера й письменника Олега Сенцова засудили в РФ до 20 років (!) позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його “винним” у тому, що нібито в Криму український митець створив терористичну спільноту та керував нею, мав на меті придбати вибухові пристрої, незаконно зберігав вогнепальну зброю та боє­припаси, провів два терористичні акти й готував ще один. Олег Сенцов своєї вини не визнав і не визнає.

Оголосивши безстрокове голодування, Олег висунув вимогу звільнити 64 українських політв’язнів, але себе до списку не вніс. 21 травня його адвокат Дмитро Дінзе зазначив, що цим голодуванням Сенцов намагається домогтися не свого звільнення (в нього він уже не вірить), а звільнити інших політичних бранців із московських в’язниць. За росіянина за національністю, але щирого громадянина України, який не побоявся любити свою батьківщину й поважати своїх предків, вступилися перед кремлівським диктатором 130 російських діячів науки і культури. Серед них лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, письменниця Людмила Улицька, поет Лев Оборін, журналіст Сергій Пархоменко, фотограф і дизайнер Ілля Гінзбург: “…Смерть Олега Сенцова стане ганьбою для Росії й назавжди заплямує не тільки диктатора Путіна, а й тих, хто міг би його врятувати, але не врятував!”. Проте марно… За словами одного з учасників акції — голови МГО “Соловецьке братство”, колишня московська імперія, а нині Російська Федерація, за століття свого існування ні на йоту не змінила ставлення до людської гідності — ані своїх громадян, тим паче до чужинців. Не змінили її людиноненависницьку сутність, ні “хрущовська відлига”, ні “горбачовська перестройка”.

Організатори під час акції провели також мистецький перформанс: після читання своїх громадянських по духу поезій чи просто виступів на підтримку кінорежисера кожен учасник мав змогу покласти до кошика, призначеного для диктатора Кремля, булочку-бутерброд із чорною фігуркою людини з побажанням “людоїду-канібалу” швидше вдавитись!

27 травня на Поштовій площі офіційно стартував 47-й Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість”, де Генеральний директор КМКФ “Молодість” Андрій Халпахчі оголосив акцію на підтримку українського політв’язня. Її підтримали усі гості у залі, піднялись із листівками “Free Sentsov” та скандували “Звільнити Сенцова”.

Одеса. Харків

У Харкові та Одесі цього дня також відбувся пікет під російським консульством: люди оголосили голодування на знак солідарності з голодуючим Сенцовим. На підтримку Сенцова акції відбуваються в Україні весь цей час. 22 травня, зокрема, правозахисники і митці пікетували Адміністрацію Президента з вимогою вжити заходів для його звільнення і прозоро звітувати про роботу щодо звільнення українських політв’язнів у Росії. Ще один кримчанин Володимир Балух також голодує з 19 березня, протестуючи таким чином проти його незаконного затримання та засудження. За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, наразі Росія з політичних мотивів тримає у неволі 64 українців. На 1 і 2 червня запланована глобальна акція на підтримку українських політв’язнів.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК