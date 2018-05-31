У Львові вшанували Великого Кобзаря: «Прийдімо та вклонімось великому Кобзареві!»

Львівське ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка організувало заходи, присвячені дню перепоховання Кобзаря.

Представники учнівської та студентської молоді Львова, громадські організації поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, декламували поезії, виконували музичні твори.

Голова Львівського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Я. Пітко зазначив: “Вшанування генія українського народу Т. Шевченка — це виховання у молоді почуття патріотизму та любові до рідного краю, відновлення українських традицій, популяризація української культури, мови, збереження української ідентичності. Тому найголовніше, щоб Т. Шевченка почула і зрозуміла молодь…”

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