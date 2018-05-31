У Полтаві провели обласні етапи конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика

На ХVІІI Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика завітали учні з усіх районів і міст Полтавщини. Організував змагання Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського спільно із облпредставництвом Ліги меценатів, обласним об’єднанням ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка та Департаментом освіти й науки ОДА.

Стартував ХVІІI конкурс ще торік — 9 листопада, в День української писемності. Випробування пройшли школярі 3—11 класів, студенти вишів ІІІ, ІІІІV рівнів акредитації, учні професійнотехнічних навчальних закладів. Діти, батьки, вчителі переглянули відеопривітання від одного із натхненників конкурсу, виконавчого директора Ліги українських меценатів, письменника і діяча ВУТ “Просвіта” Михайла Слабошпицького. Юних лауреатів вітали перший проректор інституту післядипломної педагогічної освіти Наталія Корягіна, перший заступник голови ПОО “Просвіта” Олег Пустовгар і представник Ліги меценатів у Полтавській області, бібліотекар Галина Вовченко.

Олег Пустовгар вручив дітям і вчителям понад 20 найменувань книг: “Кобзар” Тараса Шевченка — для лідерів обласного етапу, а ще знакову працю Миколи Хвильового “Україна чи Малоросія?”, наукову працю “Лексика грецького походження в українській мові”, твори Бориса Грінченка, Леся Танюка, Андрія Малишка, а також книги, видані головою Полтавської “Просвіти” Миколою Кульчинським: “Симон Петлюра і Українська революція 1917—21 рр.”, “1709” Леоніда Полтави (про гетьмана Івана Мазепу), “Три зозулі з поклоном” Григора Тютюнника, “Микола Степаненко. Вибрані праці” (окремі твори віцепрезидента Державного центру УНР в екзилі, літературознавця, уродженця села Микільське Полтавського району), “Оповідання з історії України” авторства Грицька Коваленка — голови “Просвіти” м. Полтава у добу Української революції 1917—21 рр., історика, етнографа, письменника, розстріляного більшовиками 1917 року, “Полтавська Петлюріана. Збірник наукових праць”. І книги авторства полтавських просвітян. Олег Пустовгар нагадав: 25 жовтня 2010 року тодішній проросійський мініструкраїнофоб Табачник підписав наказ, яким ліквідував конкурс, що спричинило опір інтелігенції. Зокрема голова товариства “Просвіта” Павло Мовчан, почесний голова “Просвіти” Дмитро Павличко, член Національної спілки письменників України, діяч “Просвіти” Михайло Слабошпицький, шістдесятник Іван Дзюба, відомі письменники Марія Матіос, Василь Шкляр та інші митці, інтелектуали написали відкритого листа до Януковича з вимогою скасувати рішення Табачника.

“Кількість учасників нашого творчого змагання постійно зростає”, — зазначила під час церемонії відкриття обласного етапу Ольга Коваленко, методист відділу гуманітарних дисциплін Полтавського інституту післядипломної освіти, — “Учнівська молодь Полтавщини є активним учасником цього конкурсу упродовж останніх 14 років — на районному та міському рівнях до нього долучається близько трьох тисяч учнів та студентів”. Загалом Полтавщина має 43 переможці та призери, які цього дня в аудиторіях Полтавського інституту післядипломної освіти пройшли нове випробування: виконали завдання національного етапу.

Підсумки обласного етапу Всеукраїнського мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка також підбивали цими днями. Організували його обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського спільно із обласною “Просвітою” та облдержадміністрацією.

Одинадцятикласниця Тетяна Майборода отримала президентську премію за перемогу в Міжнародному мовнолітературному конкурсі. Дівчина написала есе про Тараса Шевченка. Перше місце також посів 12річний учень 7 класу Євген Петраш.

Церемонія закриття обласного етапу Шевченківського конкурсу відбувалася у невимушеній мистецькій атмосфері. Переможців нагороджували дипломами та книгами ректор Полтавського національного педагогічного університету, професор Микола Степаненко, ректор Інституту післядипломної педагогічної освіти Віталій Зелюк і перший заступник голови Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” Олег Пустовгар. Останній, вручаючи книгу “Симон Петлюра і Українська революція 191721 рр.” наголосив, що Симона Петлюру українці мають знати не лише як державного діяча, але і як публіциста, журналіста, редактора українських журналів та літературного оглядача — автора літературних праць про Лесю Українку, Івана Франка.

Прес-центр Полтавського обласного товариства “Просвіта”