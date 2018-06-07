Книга про подільські «Просвіти» перемогла в журналістському конкурсі

Творчий колектив у складі Віктора Адамського, Богдана Крищука та Юрія Телячого став цьогорічним лауреатом обласної премії імені Дмитра Прилюка за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики за науковопубліцистичне видання “Просвіти” Поділля в добу Директорії УНР (1918—1920)”.

У книзі аналізується діяльність просвітницьких товариств Поділля у найбільш драматичний період визвольних змагань — добу Директорії УНР. Публікуються документи та матеріали “Просвіт” Поділля та інших державних і громадських інституцій, які безпосередньо були причетними до їхньої діяльності, в яких висвітлюються різні аспекти культурноосвітньої праці.

Конкурс на Хмельниччині проводиться вже шостий рік поспіль. Премія присвячена пам’яті земляка, відомого журналіста, фундатора української науки про журналістику другої половини ХХ століття, доктора філологічних наук, письменника Дмитра Михайловича Прилюка. Відзначення просвітницької праці є символічним, адже цьогоріч маємо два славні ювілеї: 100річчя від дня народження Дмитра Прилюка і 150річчя з часу створення “Просвіти”. Нагородження лауреатів відбулося під час урочистих заходів з нагоди Дня журналіста, який відзначають щорічно 6 червня.

Віталій МІХАЛЕВСЬКИЙ,

голова Хмельницького ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, за матеріалами сайта Хмельницької облради