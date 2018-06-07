Маємо думати про майбутнє!

2 червня в актовій залі Львівського національного університету ім. І. Франка відбувся Форум Національної єдності, учасниками якого були, як завжди, представники західноукраїнського регіону.

Головна наскрізна ідея громадських діячів Львівської, Волинської, ІваноФранківської, Тернопільської та Чернівецької областей — необхідність добитися національної єдності в рамках України, адже нині починає реалізовуватися найнебезпечніший сценарій російських спецслужб — спровокувати силове протистояння між українцями, поділити і кинути в жорстоке протистояння постмайданні політичні сили. Про це говорили у своїх виступах голова секретаріату Конгресу української інтелігенції Львівщини Володимир Парубій (“Ми повинні розуміти: маємо багато проблем, але є — головні. А коли будемо сконсолідовані, вирішимо всі проблеми: і зовнішні, і внутрішні”), доктор історичних наук Степан Гелей (“Потрібна нація, а не стихійний натовп”), ректор Львівського торговельноекономічного університету Петро Куцик (“Давайте не думати про правнуків. У них все буде добре. Аби добре було в нас”), доктор філологічних наук Василь Лизанчук (“Рашисти розуміють, що без України спроба Російської Федерації відновити свій імперський статус не вдасться”), народний депутат України багатьох скликань Михайло Косів (“Консолідація за нинішніх умов — проблема життя нашого або кінця…”), колишній народний депутат Ярослав Кендзьор (“Треба підтримати владу. І про проблеми влади треба говорити. Я думаю. що Україна збереже свою дорогу”), голова Всеукраїнського братства ОУНУПА імені Генерала Шухевича Богдан Борович (“Бажано, щоб громадянське суспільство брало під свій контроль усе”), голова Всеукраїнської громадської організації “Союз українок” Орислава Хомик (“Об’єднуємось навколо національної ідеї”), ректор Національного лісотехнічного університету України академік Юрій Туниця (“Росія на Сході веде війну, але ще й — війну екологічну: шахти на Донбасі виповнені отрутою”), заслужений журналіст України Василь Глинчак (“У Верховній Раді нарешті зрозуміли, що суспільне телебачення — це афера”).

Як підсумок розмови — два документи: “Декларація національної єдності” і Відозва Регіонального Форуму Національної єдності “Інформаційна безпека в умовах гібридної війни Росії проти України”.

Отже, Регіональний Форум Національної єдності констатує: “Звертаємося до керівництва держави, церковних ієрархів, моральних авторитетів, депутатів усіх рівнів, очільників партій і громадських організацій, усіх українців: тільки національна єдність є запорукою нашої перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом, головною умовою збереження і успішного розвитку нашого спільного дому — української держави. Взаємопоборювання має змінити взаємодія”.

Абсолютно переконливе звернення до всіх українців: маємо йти разом, у порозумінні. Тільки тоді вдасться Україні відстояти свою незалежність. У цьому Україні може допомогти інформаційний фронт. Про це яскраво свідчить другий документ — Відозва Форуму, яку й подаємо повністю.

Президентові України

Петрові Порошенку,

Голові Верховної Ради України

Андрієві Парубію,

Голові Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформполітики Вікторії Сюмар,

Прем’єр-міністрові України

Володимиру Гройсману,

Секретареві РНБО

Олександру Турчинову

Відозва

Регіональний Форум Національної єдності “Інформаційна безпека в умовах гібридної війни Росії проти України”

Триває війна… Гібридна війна

на знищення України.

Усвідомлення цього трагічного факту повинно нині стати визначальним у діях кожного державного діяча, кожного політика і чиновника, кожного українця.

І якщо нам вдалося спільними зусиллями зупинити мілітарний наступ на сході України, то інша складова цієї російської агресії — інформаційнодиверсійна, що спрямована на розвал держави зсередини, стає щораз масштабнішою: прихована і підступна, як радіація, несе ще більшу загрозу нашій Незалежності. Маніпулятивна російська пропагандивна машина, завуальовано підтримана антидержавними олігархічними медіа в Україні (а олігархи заволоділи майже усім інформаційним простором) системно дестабілізує ситуацію в країні, сіє зневіру, хаос і розбрат, провокує протистояння і ворожнечу в суспільстві. На жаль, значною мірою їм це вдається. В ефір повертаються такі відомі українофоби, як Піховшик, Джангіров, щораз агресивнішими стають антидержавні програми телеканалів News One, “Інтер”, “ZIK” та інших. І перші тривожні симптоми розбалансованості державного механізму, посилення руйнівних процесів уже досить помітні. Це добре бачать наші західні сусіди. Тому в них активізувалися шовіністичні, антиукраїнські сили, які не позбулися реваншистських намірів щодо загарбання наших земель.

У таких умовах замість зміцнювати свій інформаційний фронт, ми його обеззброюємо. Показовою є непродумана “реформа” Національної телерадіокомпанії. Маючи єдиний інформаційний ресурс із широкою мережею регіональних філій, держава під гаслом оптимізації та реорганізації фактично починає його знищувати. Цей важливий ідеологічний форпост українства, оновлений і модернізований, міг би успішно протистояти ворожій інформаційнопсихологічній агресії, утверджувати засади державотворення, сприяти консолідації суспільства, зміцненню оборони та безпеки, розвитку економіки, висвітлювати хід реформ, пропагувати національнокультурні й європейські цінності, обговорювати інші актуальні проблеми країни. Натомість в ефірі залишаються лише ранкові розважальні програми, випуск новин та вечірня розмовна півгодинна програма. В той час, коли країна взяла курс на децентралізацію, кожна теле чи радіопрограма з обласної філії має затверджуватися у Києві. Та найголовніше — масово викидають на вулицю високопрофесійних, досвідчених фахівців. Ліквідують кадровий потенціал українського інформаційного простору і водночас забирають собі звільнені приміщення і майно телерадіокомпаній. Чи не в цьому полягає справжній зміст цих змін: ослабити в час війни країну та ще й надбати чималих статків.

Хід “реформ” показує, що суспільне телебачення не стало суспільним.

Необхідно негайно зупинити цей абсурд, захистити український інформаційний простір. Тому наполегливо пропонуємо:

1. Провести парламентські слухання з проблем інформаційної безпеки в умовах гібридної війни Росії проти України.

2. Призупинити на час війни дію Закону України “Про суспільне телебачення і радіомовлення України”. Внести у нього поправки, які б відповідали вимогам часу, забезпечували державницькі, україноцентричні засади, унеможливлювали знищення регіональних телерадіокомпаній. Зокрема:

Виходячи із Доктрини інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента України 25 лютого 2017 р., доповнити Закон України “Про телебачення і радіомовлення України” положенням про те, щоб не транслювати в теле і радіоефірі програми антиукраїнського спрямування.

У Законі “Про суспільне телебачення і радіомовлення України” пункт 5 статті 3 про вільне вираження поглядів, думок і переконань сформулювати у такій редакції: “Вільне вираження поглядів, думок і переконань ґрунтується на засадах україноцентризму”. Адже не в інтересах українського суспільства надавати ефір і шпальти газет тим, хто паплюжить духовнонаціональні цінності та пропагує ідеологію “русского міра”.

Внести зміни до статей 3 і 4 Закону, де чітко визначити у принципах, завданнях і програмній політиці, що передачі Суспільного телебачення і радіомовлення та комерційних теле і радіоканалів стовідсотково мають звучати тільки українською мовою.

Пункт 2 статті 18 Закону сформулювати так: “НСТУ найширше мають висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб” з метою контролю суспільства за їх діяльністю.

3. Негайно зупинити знищення кадрового потенціалу регіональних телерадіокомпаній.

4. Заслухати на найближчій сесії ВР України повний звіт голови Держтелерадіо України Н. Наливайка.

5. Створити при РНБО громадську раду інформаційної безпеки як консультативнонаглядовий орган із представництвами на місцях, наділеного контрольними повноваженнями в сфері виробництва, розповсюдження інформаційного продукту, його відповідності вимогам чинного законодавства.

6. Провести розслідування щодо фактичного знищення керівництвом ПАТ НСТУ та наглядовою радою НСТУ державного українського інформаційного простору та підриву інформаційної безпеки України в умовах війни.

7. Усунути від керівництва суспільного мовлення Д. Аласанію та його команду, яка засвідчила свою цілковиту непрофесійність, творчу неспроможність, що руйнує національний інформаційний простір. Особливо яскраво це проявилось на ТРК “Львів”.

8. Розпустити наглядову раду НСТУ та провести перевибори членів наглядової ради. Відповідно провести перевибори керівництва ПАТ НСТУ.

9. Повернути ліцензії на телерадіомовлення та господарськомайнові комплекси у власність Регіональних суспільних ТРК місцевих громад.

Регіональний Форум Національної єдності

2 червня 2018 року

м. Львів

Підготував Богдан ЗАЛІЗНЯК,

керівник пресцентру наукової журналістики Західного наукового центру НАНУ і МОНУ, член НСПУ і НСЖУ, м. Львів