Написав про Острівську школу

Богдан КУСЕНЬ,

голова Тернопільського обласного товариства ім. Б. Лепкого, член “Просвіти”

Велике слово — школа!

Це скарб найкращий кожного народу.

Це ключ золотий, що розмикає пута невідомості.

Це шлях до волі, до науки, до добробуту.

У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має добру школу.

Софія Русова

У клубі села Острів Тернопільського району відбулася презентація нової книжки Казимира Яреми “Школа рідна Острівська”, яку автор присвятив 170-річчю будівництва Острівської початкової школи і 25-річчю будівництва нової Острівської середньої школи. Напередодні цього дійства автор ознайомив зі змістом книжки випускників школи і вчителів на вечорі зустрічі, який відбувся в актовому залі Острівської ЗОШ І—ІІІ ст.

Дійство підготували і провели члени Тернопільського районного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка разом із працівниками закладів культури села Острів ведучими заходу Даною Хоєцькою і Галиною Шубою, а також активістами “Просвіти” М. Романюк, О. Трегуб, В. Барабаш та іншими.

Презентація розпочалася виконанням авторської пісні Казимира Яреми “Милий Острове ти мій”, яку виконали школярі Ю. Богак, С. Кожушко, З. Шевчук.

Автора книжки присутнім представив голова Тернопільського обласного товариства ім. Богдана Лепкого Богдан Кусень. Казимир Ярема — відомий громадський діяч Тернопільщини, активний учасник національно-визвольних змагань 1989—1991 рр. за здобуття Україною Незалежності, Помаранчевої революції, Революції гідності, акцій протесту проти корупції та несправедливості, голова Тернопільського РО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, голова жюрі з присудження і вручення премії ім. родини Лепких.

Він — автор і упорядник 12 книжок, сотень статей. Особливо справжньою енциклопедією героїчної боротьби українців за здобуття Україною незалежності є його книжка “Кривава боротьба за волю України”, яка вийшла з друку 2016 року.

У новій книжці “Школа рідна Острівська” К. Ярема на основі архівних даних та інших історичних джерел, досліджень видатних українських та світових учених педагогічної науки, спогадів вчителів та випускників школи, з особистого життєвого досвіду та багаторічної педагогічної практики вчителя та директора школи, глибоко і послідовно розкриває історію виникнення та розвитку писемності, школи, освіти, їхню роль у формуванні людської особистості і розвитку людського суспільства.

На сторінках книжки висвітлено 170-літню історію Острівської школи: початкової (1849—1949 рр.), неповносередньої (1949—1993 рр.) і середньої (1993—2018 рр.), подано списки та фотографії директорів, їхніх заступників, учителів та випускників школи 1949—2018 рр. і села Острів і смт Велика Березовиця, які вчилися в Острівській ЗОШ І—ІІІ ст. і учнів 1—11 класів, які навчаються в ній тепер. У книжці є списки випускників школи, які закінчили школу з відмінними знаннями і зразковою поведінкою, які домоглися значних успіхів у житті та праці, брали участь у боротьбі за волю України, боронять нашу державу від московсько-бандитських загарбників в даний час на сході України в зоні АТО, світлини багатьох виховних заходів, які проводили учні.

К. Ярема підкреслив, що у книжці показано особливості та складнощі роботи школи і вчителів за часів австрійської та польської окупації і радянські часи.

К. Ярема підкреслив, що на сторінках книжки висвітлено хід будівництва нової школи в селі Острів і те, що він домігся будівництва цієї школи, є найбільшим здобутком у його педагогічній праці. Школа побудована за кошти агрофірми “Поділля” (голова С. А. Тислицька була частим гостем Острівської школи, бачила проблеми старого шкільного приміщення і забезпечила будівництво нової школи). Головний тягар у будівництві школи, підготовці її до відкриття і експлуатації несли на своїх плечах дирекція та вчителі Острівської школи, які жертвували своїми відпустками, здоров’ям і часом. “Усі, хто брав участь у будівництві, радіють, що тут є їхня енергія і праця, і що у школі навчаються наші діти, онуки, правнуки і навчатимуться майбутні покоління”, — завершив свою розповідь К. Ярема.

Ведучі свята розповіли про те, що на сторінках книжки показано досягнення школи за останні 10 років у зміцненні навчально-матеріальної бази, підвищенні рівня і результативності навчально-виховної роботи з учнями: оновлено оформлення методичного кабінету, актового залу, коридорів, кімнати-музею В. Ярмуша, встановлено пластикові вікна, котельню закладу переведено на тверде опалення. Дирекція школи працює над тим, щоб знайти кошти на оновлення комп’ютерного класу, придбання технічних засобів навчання, обладнання та унаочнення для кабінетів.

Вчителі школи дають учням міцні знання, допомагають обрати професію, підготувати до життя і праці, виховати в учнів любов до рідної неньки-України.