Разом із «Разам»

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

3 червня Рух Солідарності “Разам” провів у Національному меморіальному комплексі “Биківнянські могили” акцію вшанування пам’яті жертв комуністичних злочинів. Акцію приурочено до 30річчя появи статті Зянона Пазняка і Явгена Шмигалева “Дорога на Куропати”, і було організовано з метою допомогти захистити національну святиню білорусів — Куропати від сучасного святотатства режиму Лукашенка. У громадському заході з ушанування невинно убієнних громадян у Білорусі під час Великого терору 1937—38 рр. взяли участь члени Руху Солідарності “Разам” із Мінська, Мар’їної Горки та Свєтлогорська, члени Руху в Україні, громадські діячі з Литви та України.

Вшанування почали з молитви за упокій душ жертв більшовицького режиму в Радянському Союзі, яку прочитав священик Білоруської Автокефальної Православної Церкви отець Вікентій. Ініціатор заходу, засновник Руху Солідарності “Разам” Вячеслав Сівчик розповів про захист Куропат, у якому брав участь безпосередньо перед вшануванням, закликав до солідарності з захисниками білоруського Національного некрополя. Пан Вячеслав сподівається, що на території Українського меморіального комплексу “Биківнянські могили” встановлять символ Білорусі — хрест Єфросинії Полоцької — на згадку про вбитих тут московськими комуністами білорусів. Біля хрестів меморіалу виступили депутат ВР України, колишній командир штурмової роти “Айдар” Ігор Лапін, відомий литовський громадський діяч Стасіс Кавшиніс, білоруський поет і перший політв’язень режиму Лукашенка Славомір Адамович, українські громадські діячі: член Добробату ОУН — Андрій Пастушенко та голова “Соловецького братства” Георгій Лук’янчук.

Завершилася акція пам’яті жертв комуністичних репресій хвилиною мовчання, гаслами “Живе Білорусь!”, “Слава Україні!”, “Героям Слава!” Учасники поклали квіти до Меморіалу і запалили свічки в пам’ять про загиблих. Акцію вела співголова Руху Солідарності “Разам” Альона Толстая. Білоруська делегація подякувала адміністрації Національного історикомеморіального заповідника “Биківнянські могили” за гостинну зустріч і організацію історикопросвітницької екскурсії меморіалом усім учасникам заходу.