Слово і контекст

Спроба посібника для активних мовців
Сергій ЦУШКО,
письменник і редактор
Мова — надзвичайно гнучкий і тонкий інструмент. Здавалося б, дуже близькі слова, які вживають, не замислюючись особливо над їхніми відмінностями, насправді можуть позначати дуже далекі поняття. І якщо в засміченому мовному середовищі абсолютна точність слововживання — перспектива неблизька, то ті, для кого мова — інструмент, повинні знати всі відтінки й уживати єдино можливі в кожному випадку слова.
Щоб полегшити засвоєння правильного й уникнути хибного слововживання, автор подає пари слів, які нерідко плутають, у контексті, що упрозорює їхній зміст. Міні-посібник не дає рецептів на всі випадки життя, але наведені приклади мають допомогти за творчого, вдумливого підходу поступово опановувати багатство рідної мови.
ЗДАТНИЙ — СПРОМОЖНИЙ
Він здатний до гарних справ, та не спроможний жодну довести до завершення.
Увага: конкурентоспроможний, а не конкурентоздатний.
ПОЗИЧАТИ — ЗАПОЗИЧАТИ
Замість того, щоб постійно позичати гроші, запозичайте досвід, як їх заробляти.
Увага: Україна взяла чергову позику (а не запозичення!) в Міжнародного банку.
ДАВАТИ — НАДАВАТИ
Не давайте йому копійкѝ, надайте можливість гарно заробляти самому.
Увага: дають сокиру, пораду, здачі; надають слово, право, значення.
ОТРИМУВАТИ — ПРИСВОЮВАТИ — НАДАВАТИ
Він отримав звання прапорщика й присвоїв собі право принижувати солдатів.
Увага: президент своїм указом надав (присвоїв — привласнив?!.) звання “Герой України”.
УСМІХАТИСЯ — ПОСМІХАТИСЯ
У цієї дівчини гарний усміх, а отой хлопець росте людям на посміх. (Дм. Чередниченко)
Увага: усмішка (доброзичлива, щира тощо), а посмішка (крива, злісна і т. ін.)
ЛІЧИТИ — РАХУВАТИ — ВВАЖАТИ
Я лічу щоосені курчат і вважаю свій бізнес (краще — свою справу) вдалим (-ою).
Він у колективі на гарному рахунку, його вважають (не рахують!) гарним фахівцем.
ПРОДОВЖУВАТИСЯ — ТРИВАТИ
Збігло 90 хвилин, але суддя продовжив час гри й вона триває досі.
Увага: тривати — у певних, означених часових межах, продовжувати(ся) — поза регламентом, у разі, коли не вкладаються в обумовлений час. Посадка на потяг “Київ—Львів” триває (а не продовжується).
СКЛАДАТИ — СТАНОВИТИ
Ми склали дванадцять зернових агрегатів — це становить половину місячної норми.
Увага: Відсоток виборців, виконання плану, площа угідь становить (а не складає!) 70 %.
СЛІДКУВАТИ — СТЕЖИТИ
Слідкуй за ним і простеж увесь його шлях!
Увага: слідкувати — йти за кимось слід у слід, а стежити = следить (рос.)
СПРАВДІ — ДІЙСНО (?)
Це було справді так, це дійсний факт. Він — дійсний член академії.
Увага: слово дійсно у словниках є. Однак правильніше казати: справді, направду, істинно, достеменно…
ЩОБ — АБИ
Він сказав ці слова голосніше, щоб усі почули. Мовив “так”, аби від нього відчепились.
Увага: обидва слова — синоніми, проте варто пам’ятати: щоб — нейтральне, конструкції з аби можуть мати ущипливий підтекст. Стук-грюк — аби з рук!
ЗНАХОДИТИСЯ — РОЗТАШОВУВАТИСЯ, ПЕРЕБУВАТИ, МІСТИТИСЯ
Те, що довго шукають, зрештою знаходиться. Дім розташований на околиці. Василь перебуває у відрядженні. Стаття міститься в третьому розділі. Банк — за рогом. Потяг “Київ-Одеса” стоїть на першій колії.
Увага: дім, банк, Василь, потяг і стаття знаходяться лише після розшуків.
ПОВИНЕН — МАЄ
Грамотний інженер повинен (мусить) знати, що цей параметр має бути в межах норми.
Увага: якщо інженер ще й має знати, то параметр (а також будь-який неживий об’єкт) нічого не повинен і не мусить. Фільм має (а не повинен) закінчитись о десятій.
ПРИЙМАТИ — БРАТИ
Приймеш умови (тобто погодишся з ними) цього змагання — візьмеш у ньому участь!
Увага: приймають колоду чи камінь з дороги, а участь беруть.
А ще: закони не приймають, а ухвалюють.
МІРИ — ЗАХОДИ
До тих, хто не знає міри, вживають заходи впливу (не міри впливу!)
Увага: у клубі щотижня відбуваються цікаві заходи (а не міроприємства!)
ПРОТЯГОМ — УПРОДОВЖ — НА ПРОТЯЗІ
Протягом (упродовж) усього дня працював на протязі — от і хворіє. Упродовж вулиці росли рясні шовковиці. Він говорив поважно, протягом.
Увага: на протязі = на сквозняке (рос.)
ВИКЛЮЧЕННЯ — ВИНЯТОК
Виключення зі школи — дуже нечастий виняток з нинішньої педагогічної практики.
Інформація виключно для вас: це винятково здібна дитина.
Увага: щоб виключити можливість пожежі — йдучи з дому, вимикайте праску.
ОБОЖНЮВАТИ — ЛЮБИТИ ПОНАД УСЕ
Я обожнюю цього композитора. Понад усе люблю пиво з горішками.
Увага: композитора можна і обожнювати, і любити понад усе. А от обожнювати (бити поклони?!.) пиво чи солоні горішки… Від перестановки втрачається здоровий глузд.
ЧИСЛЕННИЙ — ЧИСЕЛЬНИЙ
Площу заповнював численний натовп — чисельна перевага явно була на боці страйкарів.
Увага: численний — великий, багатолюдний, чисельний — виражений числом. Чисельний склад співробітників — більше ста осіб.
ВІДНОШЕННЯ — СТАВЛЕННЯ
По відношенню до Петра (щодо Петра) моє ставлення не змінилося.
Увага: відношення сторін прямокутника — два до трьох.
ПОПАДÁТИ, ПОЦІЛЯТИ — ПОТРАПЛЯТИ
Нападник попав (поцілив) м’ячем у ворота й потрапив у обійми товаришів і тренерів.
Увага: попадати (поціляти) — дія, а потрапляти — результат дій. Підхмелілий, він попав у чужий двір і потрапив у незручне становище. Ніяк не поціляв у рукави свого піджака.
ТРАПЛЯТИСЯ, СТАВАТИСЯ — БУТИ, ВІДБУВАТИСЯ
Таке буває нечасто, що на життєвому шляху трапляються всуціль порядні люди. Як трапиться така нагода, побувай у тих місцях обов’язково.
ДОКАЗУВАТИ — ДОВОДИТИ
Докажи до кінця свою думку й доведи нам свою правоту.
Увага: речові докази й аргументовані доводи змінили перебіг розгляду судової справи.
Доказувати правоту, невинність тощо — граматично неправильно.
СВІДОЦТВО — СВІДЧЕННЯ
Свідоцтво про шлюб стало свідченням серйозності його намірів.
Увага: свідоцтво — документ, свідчення — дія.
В РЕЗУЛЬТАТІ — ВНАСЛІДОК — ЗАВДЯКИ
В результаті тривалих пошуків знайдено літак і пілота, що загинув внаслідок аварії.
Увага: в результаті зусиль, праці, навчання досягають успіху, внаслідок нехлюйства, ігнорування правил і моралі отримують проблеми. В результаті можна замінити на завдяки (зусиллям, праці…), проте в жодному разі ця заміна недоречна для слова внаслідок (загинув завдяки аварії — це вже не граматична помилка, а етичний “ляп”…)
ПРИСВЯЧЕНЕ — З НАГОДИ
На майдані проходить урочисте дійство, присвячене Дню Незалежності (з нагоди Дня Незалежності).
Увага: в Україні відбулися заходи з нагоди роковин Чорнобиля (у жодному разі не присвячені роковинам, бо це — не свято…). Слід також розрізняти роковини (смерті, катастрофи тощо) і річницю (святкових подій).
РОЗПОВСЮДЖУВАТИ — ПОШИРЮВАТИ
Розповсюджуючи “жовту” пресу, ми поширюємо несмак та хибні погляди на життя.
Увага: розповсюджують матеріальне (книжки, разові шприци тощо), поширюють ідеї, знання, чутки.
ОБДАРУВÁННЯ — ОБДАРÓВАННЯ
Після обдарування Святим Миколаєм юні обдарóвання співали й танцювали.
Увага: обдарувáння — дія (нагородження), обдарóвання і обдарування — талант (обдарована особа). У певних текстах для розрізнення змісту речення варто вживати обидві форми.
ДОВГИЙ — ТРИВАЛИЙ
Шлях видався не таким довгим, бо тривалий час у купе нас розважав дотепний сусід.
Увага: відстань має довжину (кілометри, милі), а час — протяжність, тривалість (години, дні).
КОРИСТУВАТИСЯ УСПІХОМ (ПОПИТОМ) — МАТИ УСПІХ (ПОПИТ)
Василь мав успіх у дівчат, чим неодноразово прагматично користувався. Новий товар має великий попит, ним користується дедалі більше людей.
Увага: відомий артист має успіх, популярний у народі, а користується виделкою, словниками, власним автомобілем.
СВІЙ — ВЛАСНИЙ
У власному саду він вивів свій сорт винограду. Свій народ, та не власний…
Увага: свої власні думки — поєднання неприпустиме (або свої, або власні).
БУВАЙТЕ (ЗДОРОВІ)! — БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Увага: бувайте(здорові)! = на все добре, усіляких гараздів, ходіть здорові (побажання при прощанні); будьте здорові! = побажання здоров’я. У звертанні: Бувайте! Будьте здорові! поєднано обидва побажання, треба лиш їх розрізняти.
ПОДІЛЯТИ — ДІЛИТИ
Рішуче не поділяв моїх поглядів, проте у важкий час ділив зі мною всі труднощі.
Увага: не можна поділяти хліб, премію, числа, як і ділити ідеї, задуми, захоплення.
ПОЛІПШИТИ — ПОКРАЩАТИ
Поліпшимо життя — покращає країна.
Увага: покращання (а не покращення!) має місце там, де йдеться про красу, привабливість. Процедуру голосування не покращують, а вдосконалюють. Роботу — поліпшують.
ПРИВЕСТИ — ПРИЗВЕСТИ — НАВЕСТИ
Привів на вечірку підхмеленого друга, що призвело до бійки й виклику міліції. Цей факт наведено у вчорашній газеті.
Увага: привести — дія (буває, і помилкова), призвести — наслідок (невтішний).
ЗАСТЕРЕГТИ — ЗАПОБІГТИ — ПОПЕРЕДИТИ
Застерігайте курців, щоб запобігти сумним наслідкам і попередити серйозні хвороби.
ЗАЗНАЧИТИ — ВІДЗНАЧИТИ
Як зазначив кореспондент, подію відзначили без надмірної помпезності.
Увага: зазначають (підкреслюють) певні думки, тези, а відзначають за заслуги.
СЛАБИЙ — СЛАБКИЙ
Він був зовсім слабий — блідий і слабкий.
Увага: слабий = хворий, слабкий = безсилий.
ГОЛОВНИЙ — ОСНОВНИЙ
На головного спеціаліста було покладено основний тягар роботи.
Увага: головний — як правило, найвищий за посадою, найвідповідальніший, найважливіший; основний — загальноприйнятий, найхарактерніший, типовий, переважний. Основні події розгорнулися за участі головних дійових осіб.
ЗАПОРІЗЬКИЙ — ЗАПОРОЗЬКИЙ
Увага: запорізький (завод, аеропорт) — той, що належить до міста Запоріжжя; запорозький (козак, марш) — пов’язаний із Запорозькою Січчю.
ВИМАГАТИ — ПОТРЕБУВАТИ
Працівники вимагали підвищити зарплату, та й узагалі соціальний захист на підприємстві потребував постійного контролю.
Увага: Вимагають ті, хто може активно виявляти свої почуття й зáпити (люди, звірі), а неживі предмети й безособові явища потребують. Ліфт не вимагає, а потребує ремонту. Недоліки в освіті не вимагають, а потребують рішучих дій.
ОБСЯГ — ОБ’ЄМ — МІСТКІСТЬ
Значний обсяг робіт був пов’язаний з монтажем ємностей великого об’єму. Місткість кожної становила 1000 куб. м.
Увага: об’єм — фізична характеристика тіл, зовнішній вимір предмета, місткість — його вміст, обсяг — часто поняття оцінне (обсяг статті).
БЛИЗЬКО — БІЛЯ
Близько шостої вечора ми зустрілися біля вокзалу.
Увага: ці слова належать до одного синонімічного ряду, проте близько доречніше для означення часу (приблизно о шостій), тоді як приблизно біля вокзалу — недоречність. А замість близько біля вокзалу краще — поблизу (неподалік від) вокзалу.
Далі буде.