Слово і контекст

Спроба посібника для активних мовців

Сергій ЦУШКО,

письменник і редактор

Мова — надзвичайно гнучкий і тонкий інструмент. Здавалося б, дуже близькі слова, які вживають, не замислюючись особливо над їхніми відмінностями, насправді можуть позначати дуже далекі поняття. І якщо в засміченому мовному середовищі абсолютна точність слововживання — перспектива неблизька, то ті, для кого мова — інструмент, повинні знати всі відтінки й уживати єдино можливі в кожному випадку слова.

Щоб полегшити засвоєння правильного й уникнути хибного слововживання, автор подає пари слів, які нерідко плутають, у контексті, що упрозорює їхній зміст. Міні-посібник не дає рецептів на всі випадки життя, але наведені приклади мають допомогти за творчого, вдумливого підходу поступово опановувати багатство рідної мови.

ЗДАТНИЙ — СПРОМОЖНИЙ

Він здатний до гарних справ, та не спроможний жодну довести до завершення.

Увага: конкурентоспроможний, а не конкурентоздатний.

ПОЗИЧАТИ — ЗАПОЗИЧАТИ

Замість того, щоб постійно позичати гроші, запозичайте досвід, як їх заробляти.

Увага: Україна взяла чергову позику (а не запозичення!) в Міжнародного банку.

ДАВАТИ — НАДАВАТИ

Не давайте йому копійкѝ, надайте можливість гарно заробляти самому.

Увага: дають сокиру, пораду, здачі; надають слово, право, значення.

ОТРИМУВАТИ — ПРИСВОЮВАТИ — НАДАВАТИ

Він отримав звання прапорщика й присвоїв собі право принижувати солдатів.

Увага: президент своїм указом надав (присвоїв — привласнив?!.) звання “Герой України”.

УСМІХАТИСЯ — ПОСМІХАТИСЯ

У цієї дівчини гарний усміх, а отой хлопець росте людям на посміх. (Дм. Чередниченко)

Увага: усмішка (доброзичлива, щира тощо), а посмішка (крива, злісна і т. ін.)

ЛІЧИТИ — РАХУВАТИ — ВВАЖАТИ

Я лічу щоосені курчат і вважаю свій бізнес (краще — свою справу) вдалим (-ою).

Він у колективі на гарному рахунку, його вважають (не рахують!) гарним фахівцем.

ПРОДОВЖУВАТИСЯ — ТРИВАТИ

Збігло 90 хвилин, але суддя продовжив час гри й вона триває досі.

Увага: тривати — у певних, означених часових межах, продовжувати(ся) — поза регламентом, у разі, коли не вкладаються в обумовлений час. Посадка на потяг “Київ—Львів” триває (а не продовжується).

СКЛАДАТИ — СТАНОВИТИ

Ми склали дванадцять зернових агрегатів — це становить половину місячної норми.

Увага: Відсоток виборців, виконання плану, площа угідь становить (а не складає!) 70 %.

СЛІДКУВАТИ — СТЕЖИТИ

Слідкуй за ним і простеж увесь його шлях!

Увага: слідкувати — йти за кимось слід у слід, а стежити = следить (рос.)

СПРАВДІ — ДІЙСНО (?)

Це було справді так, це дійсний факт. Він — дійсний член академії.

Увага: слово дійсно у словниках є. Однак правильніше казати: справді, направду, істинно, достеменно…

ЩОБ — АБИ

Він сказав ці слова голосніше, щоб усі почули. Мовив “так”, аби від нього відчепились.

Увага: обидва слова — синоніми, проте варто пам’ятати: щоб — нейтральне, конструкції з аби можуть мати ущипливий підтекст. Стук-грюк — аби з рук!

ЗНАХОДИТИСЯ — РОЗТАШОВУВАТИСЯ, ПЕРЕБУВАТИ, МІСТИТИСЯ

Те, що довго шукають, зрештою знаходиться. Дім розташований на околиці. Василь перебуває у відрядженні. Стаття міститься в третьому розділі. Банк — за рогом. Потяг “Київ-Одеса” стоїть на першій колії.

Увага: дім, банк, Василь, потяг і стаття знаходяться лише після розшуків.

ПОВИНЕН — МАЄ

Грамотний інженер повинен (мусить) знати, що цей параметр має бути в межах норми.

Увага: якщо інженер ще й має знати, то параметр (а також будь-який неживий об’єкт) нічого не повинен і не мусить. Фільм має (а не повинен) закінчитись о десятій.

ПРИЙМАТИ — БРАТИ

Приймеш умови (тобто погодишся з ними) цього змагання — візьмеш у ньому участь!

Увага: приймають колоду чи камінь з дороги, а участь беруть.

А ще: закони не приймають, а ухвалюють.

МІРИ — ЗАХОДИ

До тих, хто не знає міри, вживають заходи впливу (не міри впливу!)

Увага: у клубі щотижня відбуваються цікаві заходи (а не міроприємства!)

ПРОТЯГОМ — УПРОДОВЖ — НА ПРОТЯЗІ

Протягом (упродовж) усього дня працював на протязі — от і хворіє. Упродовж вулиці росли рясні шовковиці. Він говорив поважно, протягом.

Увага: на протязі = на сквозняке (рос.)

ВИКЛЮЧЕННЯ — ВИНЯТОК

Виключення зі школи — дуже нечастий виняток з нинішньої педагогічної практики.

Інформація виключно для вас: це винятково здібна дитина.

Увага: щоб виключити можливість пожежі — йдучи з дому, вимикайте праску.

ОБОЖНЮВАТИ — ЛЮБИТИ ПОНАД УСЕ

Я обожнюю цього композитора. Понад усе люблю пиво з горішками.

Увага: композитора можна і обожнювати, і любити понад усе. А от обожнювати (бити поклони?!.) пиво чи солоні горішки… Від перестановки втрачається здоровий глузд.

ЧИСЛЕННИЙ — ЧИСЕЛЬНИЙ

Площу заповнював численний натовп — чисельна перевага явно була на боці страйкарів.

Увага: численний — великий, багатолюдний, чисельний — виражений числом. Чисельний склад співробітників — більше ста осіб.

ВІДНОШЕННЯ — СТАВЛЕННЯ

По відношенню до Петра (щодо Петра) моє ставлення не змінилося.

Увага: відношення сторін прямокутника — два до трьох.

ПОПАДÁТИ, ПОЦІЛЯТИ — ПОТРАПЛЯТИ

Нападник попав (поцілив) м’ячем у ворота й потрапив у обійми товаришів і тренерів.

Увага: попадати (поціляти) — дія, а потрапляти — результат дій. Підхмелілий, він попав у чужий двір і потрапив у незручне становище. Ніяк не поціляв у рукави свого піджака.

ТРАПЛЯТИСЯ, СТАВАТИСЯ — БУТИ, ВІДБУВАТИСЯ

Таке буває нечасто, що на життєвому шляху трапляються всуціль порядні люди. Як трапиться така нагода, побувай у тих місцях обов’язково.

ДОКАЗУВАТИ — ДОВОДИТИ

Докажи до кінця свою думку й доведи нам свою правоту.

Увага: речові докази й аргументовані доводи змінили перебіг розгляду судової справи.

Доказувати правоту, невинність тощо — граматично неправильно.

СВІДОЦТВО — СВІДЧЕННЯ

Свідоцтво про шлюб стало свідченням серйозності його намірів.

Увага: свідоцтво — документ, свідчення — дія.

В РЕЗУЛЬТАТІ — ВНАСЛІДОК — ЗАВДЯКИ

В результаті тривалих пошуків знайдено літак і пілота, що загинув внаслідок аварії.

Увага: в результаті зусиль, праці, навчання досягають успіху, внаслідок нехлюйства, ігнорування правил і моралі отримують проблеми. В результаті можна замінити на завдяки (зусиллям, праці…), проте в жодному разі ця заміна недоречна для слова внаслідок (загинув завдяки аварії — це вже не граматична помилка, а етичний “ляп”…)

ПРИСВЯЧЕНЕ — З НАГОДИ

На майдані проходить урочисте дійство, присвячене Дню Незалежності (з нагоди Дня Незалежності).

Увага: в Україні відбулися заходи з нагоди роковин Чорнобиля (у жодному разі не присвячені роковинам, бо це — не свято…). Слід також розрізняти роковини (смерті, катастрофи тощо) і річницю (святкових подій).

РОЗПОВСЮДЖУВАТИ — ПОШИРЮВАТИ

Розповсюджуючи “жовту” пресу, ми поширюємо несмак та хибні погляди на життя.

Увага: розповсюджують матеріальне (книжки, разові шприци тощо), поширюють ідеї, знання, чутки.

ОБДАРУВÁННЯ — ОБДАРÓ­ВАННЯ

Після обдарування Святим Миколаєм юні обдарóвання співали й танцювали.

Увага: обдарувáння — дія (нагородження), обдарóвання і обдарування — талант (обдарована особа). У певних текстах для розрізнення змісту речення варто вживати обидві форми.

ДОВГИЙ — ТРИВАЛИЙ

Шлях видався не таким довгим, бо тривалий час у купе нас розважав дотепний сусід.

Увага: відстань має довжину (кілометри, милі), а час — протяжність, тривалість (години, дні).

КОРИСТУВАТИСЯ УСПІХОМ (ПОПИТОМ) — МАТИ УСПІХ (ПОПИТ)

Василь мав успіх у дівчат, чим неодноразово прагматично користувався. Новий товар має великий попит, ним користується дедалі більше людей.

Увага: відомий артист має успіх, популярний у народі, а користується виделкою, словниками, власним автомобілем.

СВІЙ — ВЛАСНИЙ

У власному саду він вивів свій сорт винограду. Свій народ, та не власний…

Увага: свої власні думки — поєднання неприпустиме (або свої, або власні).

БУВАЙТЕ (ЗДОРОВІ)! — БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Увага: бувайте(здорові)! = на все добре, усіляких гараздів, ходіть здорові (побажання при прощанні); будьте здорові! = побажання здоров’я. У звертанні: Бувайте! Будьте здорові! поєднано обидва побажання, треба лиш їх розрізняти.

ПОДІЛЯТИ — ДІЛИТИ

Рішуче не поділяв моїх поглядів, проте у важкий час ділив зі мною всі труднощі.

Увага: не можна поділяти хліб, премію, числа, як і ділити ідеї, задуми, захоплення.

ПОЛІПШИТИ — ПОКРАЩАТИ

Поліпшимо життя — покращає країна.

Увага: покращання (а не покращення!) має місце там, де йдеться про красу, привабливість. Процедуру голосування не покращують, а вдосконалюють. Роботу — поліпшують.

ПРИВЕСТИ — ПРИЗВЕСТИ — НАВЕСТИ

Привів на вечірку підхмеленого друга, що призвело до бійки й виклику міліції. Цей факт наведено у вчорашній газеті.

Увага: привести — дія (буває, і помилкова), призвести — наслідок (невтішний).

ЗАСТЕРЕГТИ — ЗАПОБІГТИ — ПОПЕРЕДИТИ

Застерігайте курців, щоб запобігти сумним наслідкам і попередити серйозні хвороби.

ЗАЗНАЧИТИ — ВІДЗНАЧИТИ

Як зазначив кореспондент, подію відзначили без надмірної помпезності.

Увага: зазначають (підкреслюють) певні думки, тези, а відзначають за заслуги.

СЛАБИЙ — СЛАБКИЙ

Він був зовсім слабий — блідий і слабкий.

Увага: слабий = хворий, слабкий = безсилий.

ГОЛОВНИЙ — ОСНОВНИЙ

На головного спеціаліста було покладено основний тягар роботи.

Увага: головний — як правило, найвищий за посадою, найвідповідальніший, найважливіший; основний — загальноприйнятий, найхарактерніший, типовий, переважний. Основні події розгорнулися за участі головних дійових осіб.

ЗАПОРІЗЬКИЙ — ЗАПОРОЗЬКИЙ

Увага: запорізький (завод, аеропорт) — той, що належить до міста Запоріжжя; запорозький (козак, марш) — пов’язаний із Запорозькою Січчю.

ВИМАГАТИ — ПОТРЕБУВАТИ

Працівники вимагали підвищити зарплату, та й узагалі соціальний захист на підприємстві потребував постійного контролю.

Увага: Вимагають ті, хто може активно виявляти свої почуття й зáпити (люди, звірі), а неживі предмети й безособові явища потребують. Ліфт не вимагає, а потребує ремонту. Недоліки в освіті не вимагають, а потребують рішучих дій.

ОБСЯГ — ОБ’ЄМ — МІСТКІСТЬ

Значний обсяг робіт був пов’язаний з монтажем ємностей великого об’єму. Місткість кожної становила 1000 куб. м.

Увага: об’єм — фізична характеристика тіл, зовнішній вимір предмета, місткість — його вміст, обсяг — часто поняття оцінне (обсяг статті).

БЛИЗЬКО — БІЛЯ

Близько шостої вечора ми зустрілися біля вокзалу.

Увага: ці слова належать до одного синонімічного ряду, проте близько доречніше для означення часу (приблизно о шостій), тоді як приблизно біля вокзалу — недоречність. А замість близько біля вокзалу краще — поблизу (неподалік від) вокзалу.

Далі буде.