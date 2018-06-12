Дбати про молодих

Віктор МИТЮК,

голова Ружинського селищного осередку “Просвіти”, Житомирщина

До проведення такого заходу наштовхнула думка однієї вчительки, оприлюднена у тижневику “Слово Просвіти” кілька років тому: “Освіта дає знання, а “Просвіта” — переконання”.

Стисла, влучна фраза красномовно свідчить про роль найстарішої громадської організації в нашій країні, де 150 років триває важка боротьба свідомої частини населення за утвердження української мови, правдивої історії народу, його боротьбу за свою Свободу, Незалежність, Самостійність, Соборність України.

Нині тільки сліпий не може побачити, що з’явилось багато українських патріотів, які своєю свідомістю, активністю значно переважають нашу владу, обігнали її в баченні орієнтирів розвитку сучасної держави, пропонують так формувати свідомість громадян, щоб наріжним каменем свідомості кожного патріота була україноцентричність.

На жаль, навіть високого рангу посадовці не встигають (чи не хочуть) відбирати, акумулювати слушні думки, ідеї, висловлені “пересічними патріотами”, щоб правильно скоригувати курс розвитку сучасної України. Основною причиною цього є брак розуміння у тих посадовців як історії розвитку української нації, культури нашого народу, і невміння самоудосконалюватись, через самоосвіту здобувати такі знання, що переплавлювались би у переконання стати україноцентричною особистістю.

Просвітяни нашого осередку з тривогою спостерігали, як у середовищі навіть освічених людей, зокрема у школах району активізувались ті, хто повірив у словоблуддя ідеологів “русского міра” і стали відкрито агітувати кілька років тому за свого “кумира” В. Януковича. Навіть тепер вони не відчувають провини, що своїми діями сприяли зміцненню п’ятої колони в нашій державі, розпалюванні війни на сході України. Або такий приклад: коли у селищі відзначали 100річчя Української революції, то запрошена особа, причетна до формування громадської думки, різко заявила: “Що це за Українська революція? Я знаю лише одну революцію — 1917 року, Жовтневу”. До речі, ця особа має вищу освіту, ще доволі молода, але в її мізках міцно живе “совок”, що заважає сприймати суспільні зміни; зрозуміло, жодних гасел київських Майданів, Революції гідності такі люди не сприймають…

Торік восени селищний осередок “Просвіти” почав готувати проект, в якому обґрунтовано потребу просвітлення свідомості освітян району, спонукання їх до самоосвіти задля формування у кожного вчителя переконання переходу на україноцентричні підвалини свідомості.

У березні цього року ми видали інформаційний бюлетень осередку під назвою “Промінь Просвіти”2, присвячений гідному відзначенню 150річчя ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка. Цей збірник містить яскраві й глибокі матеріали, видрукувані у тижневику “СП”, дослідження істориків В. І. Сергійчука, Л. Д. Федорової, Г. Л. Махоріна, краєзнавців району, листи наших земляків про минуле і сьогодення нашої держави, про українську мову, культуру, історію народу. Деякі матеріали вперше надруковані, що значно посилює важливість такого видання.

Після оприлюднення списків лауреатів премії ім. Івана Огієнка в тижневику “СП” ми почали готувати зустріч із нашими земляками Г. Л. Махоріним та Л. П. Мужуком, лауреатами цієї почесної премії. Домовились із райметодкабінетом відділу освіти Ружинської РДА про проведення круглого столу “Просвіти” з Освітою на тему “100 років Українській революції”.

В актовій залі Ружинської гімназії зібралися члени селищного осередку “Просвіти”, вчителі історії навчальних закладів району, шкільні бібліотекарі, працівники відділу освіти, старшокласники Ружинської гімназії, Ягнятинської ЗОШ І—ІІІ ст., краєзнавці, очільники району.

Співголови круглого столу О. Б. Коляновський, завідувач РМК відділу освіти, і В. О. Митюк, голова селищного осередку “Просвіти”, запропонували обрати почесним головою круглого столу Л. П. Мужука, оскільки в його особі всі побачили і “Просвіту” (він є членом Головної ради ВУТ “Просвіта”) та Освіту (він — професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка).

Гарним подарунком для учасників круглого столу стало чудове виконання пісні “Рідна мова” вокалістами ансамблю “Щербів” районного будинку культури (Л. Хитра і Г. Мартинюк).

Потім В. О. Митюк прочитав вірш “Народ” (автор Олесь Лупій, 2013). З піднесеним настроєм присутні вислухали вітальне слово Л. О. Біляк, голови Ружинської РДА, та М. М. Марущака, голови Ружинської районної ради.

О. Б. Коляновський розповів учасникам зібрання “Про відзначення 100річчя Української революції 1917—1921 рр. та вшанування пам’яті її учасників”. Щороку в навчальних закладах району відбуватимуться інформаційні й навчальновиховні заходи, книжкові виставки, читацькі конференції. Доповідач подякував місцевому осередку “Просвіти” за випуск збірника “Промінь Просвіти”2, в якому є серія матеріалів про бій під Крутами та цікаві дані про героя Крут Павла Кольченка, нашого земляка.

Центральною і найвагомішою подією круглого столу стала зустріч із нашими земляками, лауреатами премії ім. Івана Огієнка. Геннадій Леонідович Махорін, кандидат історичних наук, викладач Житомирського національного агроекологічного університету ознайомив присутніх із монографією “Українська національна революція 1917—1922 рр. та її перебіг на Житомирщині”. Центральна Рада певний час перебувала на Житомирщині, саме тоді почали виготовляти гривні, було затверджено герб у вигляді тризуба, ухвалено законодавчі акти, що стосуються громадянства України. Автор обґрунтував, що хронологічні рамки Української революції необхідно продовжити до 1922 року. Г. Махорін подарував свої дослідження і монографію шкільним бібліотекам.

Леонід Петрович Мужук, український організатор кіновиробництва, сценарист, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, член Національної спілки кінематографістів України і Національної спілки журналістів, викладач, професор Київського національного університету імені Т. Шевченка, подякував організаторам круглого столу за запрошення, коротко розповів про свої здобутки на ниві кіновиробництва. Його документальні фільми “Чорнобиль: два кольори часу”, дилогія “33й” (“Материнський спогад”, “Материнський заповіт”), “Дніпровська балада” мешканці Ружина переглянули ще п’ять років тому. Землякам дуже приємно, що цьогоріч творчість Л. П. Мужука заслужено відзначили премією ім. І. Огієнка.

Доповнив зустріч Святослав Карпович Васильчук, голова Житомирської обласної організації “Просвіти”, лауреат Огієнківської премії, якою відзначений кілька років тому. Він наголосив, що просвітяни області наполегливо докладають свої сили до розбудови української Держави, за приклад беруть діяльність Ружинського осередку, двох просвітян якого за останні півроку відзначено медаллю “Будівничий України” — найвищою відзнакою ВУТ “Просвіта”.

Учитель історії Роставицької ЗОШ І—ІІІ ст. М. О. Гергарда розповів про життя і творчість Івана Огієнка, видатного будівничого Української держави.

В. О. Митюк презентував випущений селищним осередком бюлетня “Промінь Просвіти”, нагадав присутнім про видавничий напрям діяльності осередку, що зумів за останні чотири роки видати книжки “Людмила Фоя. Оповідання”, “Герої Ружинщини 2014. Вони життя поклали у війні за Україну”, “Ожити через сто літ”, “Рід Щербаківських — звитяжці української культури”, два інформаційних бюлетня “Промінь Просвіти” (все це загальним накладом понад півтори тисячі примірників, які були подаровані шкільним і сільським бібліотекам, учасникам науковопрактичних конференцій, краєзнавцям, мешканцям селища). Це гарний підсумок роботи осередку, який у травні відзначив 5 років своєї діяльності. Було названо благодійників, висловлено їм подяку за сприяння у виданні згаданих книг.

В обговоренні питань круглого столу взяли участь В. Ф. Березівський, заслужений майстер народної творчості України, В. Ц. Саківський, депутат Житомирської обласної ради, В. В. Гаврилюк, директор Верхівнянської ЗОШ ІІІІ ст., О. В. Заморський, пенсіонер.

Один із учасників зібрання відзначив, що “такого важливого і цікавого заходу у нашому райцентрі ще не було. І це вперше “Просвіта” прийшла в Освіту, щоб її українізувати, зробити освіту справді українською. Добре було б, коли б на Всеукраїнському рівні подбали про створення “Молодої Просвіти”, в яку могли б вступати юні громадяни з 14 до 30 років, щоб вони підняли прапори “Просвіти”. Адже середній вік просвітян у селищному осередку — 68 років. Треба дбати про молодих українців!”

Роботу круглого столу зафільмували краєзнавець А. Богуш та його дружина О. Богуш.