Олег ОЛЕКСЮК,

голова Херсонського обласного об’єд­нання ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка

Львівщина — колиска великих патріо­тичних починань, які підняли краян Галичини та Наддніпрянщини з колін в боротьбі за незалежність України. Саме на Львівщині 150 років тому започаткована “Просвіта”, до лав якої увійшов цвіт нації багатьох поколінь. Їхня щоденна копітка праця об’єднала Україну в єдину соборну державу та в жорстокій і часом небезпечній боротьбі утверджує українську мову в суспільстві як державну.

Цими днями просвітяни Львівщини святкують 30-ліття відновлення діяльності Товариства української мови “Просвіта” ім. Т. Шевченка. На урочистостях патріотів соборної України привітали голова Львівського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, ініціатор свята Ярослав Пітко, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, Львівський міський голова Андрій Садовий, відомий поет Ігор Калинець та журналісти й науковці, які разом з незабутніми Романом Іваничуком, Романом Лубківським та іншими поважними громадянами стояли біля витоків відновлення діяльності Товариства української мови. За дорученням просвітян Херсонщини я мав нагоду привітати колег Галичини з першим цьогорічним визначним ювілеєм.

“Коли я говорю слово “просвіта”, то вкладаю у нього дуже великий сенс і зміст. Успішні ті країни світу, які це зрозуміли, які вкладають у людину, освіту, в серце, в душу. Інвестиції, які ти вкладаєш в людину, в її розвиток — дають усе. Сьогодні у нас ювілей — 30 років “Просвіті” у Львові. Відзначаємо цього року 150 років просвітництва як явища. І Митрополит Андрей Шептицький, і багато митрополитів та владик Української Греко-Католицької Церкви вкладали багато ресурсів та зусиль, щоб люди ставали мудрішими, краще пізнавали себе. Сьогоднішня “Просвіта” має свої особливості. Якщо Матір-Просвіта дбала про те, щоб людина вміла читати, то сьогодні людина повинна володіти комп’ютерною грамотою. Кожен із нас повинен займатись просвітництвом серед своїх дітей, батьків, друзів. Це дуже українське слово — “просвіта”. Ми повинні дбати про природу, любити життя. Я вірю в кожного з нас, у “Просвіту”, я вірю в Україну”, — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

З вітальним словом до присутніх звернувся голова Львівської ОДА Олег Синютка: “Ми зібралися тут сьогодні, тому що не просто святкуємо 30 років відновлення “Просвіти”, ми сьогодні стверджуємо, що це наша земля, наша мова і ми господарі на своїй землі. Я дуже хочу, щоб дух просвітництва був завжди з нами. Сьогодні кожен з нас думає про нашу майбутню перемогу. І кожен тішиться, коли Україна крок за кроком відновлює свою територіальну цілісність. Ми переможемо у цій війні не лише силою нашої зброї, а й нашою вірою, культурою, гордістю за рідну землю”.

“Просвіта” відіграла унікальну роль у формуванні самосвідомості українців, еліти нації, що стала основою Січового стрілецтва, ОУН-УПА. Просвітяни (голови читалень, активісти “Просвіти”) стали першими жертвами комуністичного терору. Відновлена 1988 року “Просвіта” як Товариство української мови (1991 року повернуто назву “Просвіта” ім. Т. Шевченка) була першою масовою організацією, що об’єднувала українців у боротьбі за Незалежність України та її розбудову. “Просвіта” була активним учасником усіх політичних подій, зокрема Помаранчевої революції, Революції гідності. За часів української незалежності Львівське товариство “Просвіта” ім. Т. Шевченка активно працює над утвердженням основ української державності — української мови та історичної пам’яті, здійснює велику роботу щодо патріотичного виховання молоді. Саме “Просвіта” провела найбільше масових акцій щодо захисту української мови, науково-практичні конференції, презентації українських книг, кіно. Товариство є співорганізатором відомих молодіжних фестивалів української патріотичної пісні “Сурми звитяги”, “Червона Рута”, духовної пісні “Пісня Серця”, а також започаткувало відзначення на державному рівні Свята Героїв, створення УГВР, вшанування провідників ОУН-УПА.

Просвітяни Херсонщини наснажуються здобутками колег зі Львівщини та продовжують свою послідовну роботу з питань відновлення історичної правди, розвитку української духовності й утвердження української державності. Сподіваємося на подальшу співпрацю з колегами зі Львова, на нові звершення, нові перемоги українського просвітництва.