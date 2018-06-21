«Поховайте мене в Теліжинцях…»

19 червня 2018 року у Києві відійшов у засвіти на 82-му році життя Іван Драч. Видатний поет, кінодраматург, громадський і державний діяч світової слави.
Україні залишив правдиве, іронічне, розчулене, дошкульне, пам’ятливе, солоне, діткливе, печальне, ніжне, пекуче, сиротливе, кохане, люте, пристрасне слово, яке не сплутаєш з чиїмось іншим і не назовеш лукавим. Чи не в цьому полягав секрет гострої сучасності його творів?
Власне, кожен із читачів відповість на це запитання сам, бо Іван Драч протягом свого життя не втратив, а примножив властивості свого щедрого таланту, світобачення і світовідчуття, які вирізняють його у поетичному всесвіті. Скалка до скалки, пазл до пазла, кадр за кадром — і українське буття з його втраченим і віднайденим раєм, з його пекельними буднями, несамовитістю і шаленством людського щастя і розпуки лягали на міцну основу душевної гармонії українського Поета.
Повідомляючи про смерть Івана Федоровича Драча, друкуємо його вірші, які промовляють до кожного з нас.
Земля Вам пухом і вічна пам’ять, Поете.
Любов ГОЛОТА
* * *
Як близько лягають снаряди,
Ляга за снарядом снаряд…
А той, що на мене зарядить,
Хай вибере добрий заряд,
Щоб скурвого сина рознесло
На друзки, на бризки, ущент!
Життя золоте перевесло —
В один божевільний момент!
А то аж до пекла дістало —
Ікаром розбитим внизу
Лежу, одчахнувши забрало,
І небо зубами гризу!..
О земле! Твої кладовища
За мною вже мчать навздогін.
Та сила небес щонайвища
Мене підіймає з колін…
* * *
Скиньте з Шевченка шапку.
Та отого дурного кожуха.
Відкрийте в нім академіка. Ще одчайдуха-зуха.
Ще каторжника роботи. Ще нагадайте усім:
Йому було перед смертю всього лише сорок сім.
А то підробили діда і шкутильгаєте з дідом.
Ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом.
А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру
І молодо круговертить. Молодо! Проти вітру!
А він все шукає до пари — наймичку з сиротою,
А він пропада за маною — не вашою, а отою!
І горне гору роботи, бо в нього роботи гора.
Гори до нього горнуться, сонце — на вістрі пера.
Він пильно у нас вдивляється.
Вільний свавільний самум.
Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум.
А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий.
Шевченко був молодим.
Шевченко завжди молодий.
Листопад 1995 року
* * *
Поховайте мене в Теліжинцях,
Де так пахне безсмертям трава,
Де ліси, мов списи, гороїжаться
І де Роська, мій Стікс, проплива.
Поховайте мене в Теліжинцях —
Не люблю я пихатих столиць.
У Теліжинцях сонечко ніжиться
В сяйві юних дівочих лиць.
У Теліжинцях світ мені тулиться,
Смак води і дотепність дядьків.
Кожна пташка, кожнісінька вулиця
Мене прагне вже сто віків.
Мчать ракети, теліги теліжаться.
Пропаде все у землю сиру.
Поховайте мене в Теліжинцях —
Там ніколи я не помру…
* * *
Той, хто диктує вірші,
Не хоче мені диктувати.
І от я сьогодні вирішив
Про горе своє написати.
Той, хто диктує вірші,
Іншим диктує щоночі.
Як риба у хитрій верші,
Образи в них пророчі.
Той, хто диктує вірші,
Надиктував вже мені…
І ти вже цьому повіриш…
Ти віриш?! А я ще ні…