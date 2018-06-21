«Поховайте мене в Теліжинцях…»

19 червня 2018 року у Києві відійшов у засвіти на 82-му році життя Іван Драч. Видатний поет, кінодраматург, громадський і державний діяч світової слави.

Україні залишив правдиве, іронічне, розчулене, дошкульне, пам’ятливе, солоне, діткливе, печальне, ніжне, пекуче, сиротливе, кохане, люте, пристрасне слово, яке не сплутаєш з чиїмось іншим і не назовеш лукавим. Чи не в цьому полягав секрет гострої сучасності його творів?

Власне, кожен із читачів відповість на це запитання сам, бо Іван Драч протягом свого життя не втратив, а примножив властивості свого щедрого таланту, світобачення і світовідчуття, які вирізняють його у поетичному всесвіті. Скалка до скалки, пазл до пазла, кадр за кадром — і українське буття з його втраченим і віднайденим раєм, з його пекельними буднями, несамовитістю і шаленством людського щастя і розпуки лягали на міцну основу душевної гармонії українського Поета.

Повідомляючи про смерть Івана Федоровича Драча, друкуємо його вірші, які промовляють до кожного з нас.

Земля Вам пухом і вічна пам’ять, Поете.

Любов ГОЛОТА

* * *

Як близько лягають снаряди,

Ляга за снарядом снаряд…

А той, що на мене зарядить,

Хай вибере добрий заряд,

Щоб скурвого сина рознесло

На друзки, на бризки, ущент!

Життя золоте перевесло —

В один божевільний момент!

А то аж до пекла дістало —

Ікаром розбитим внизу

Лежу, одчахнувши забрало,

І небо зубами гризу!..

О земле! Твої кладовища

За мною вже мчать навздогін.

Та сила небес щонайвища

Мене підіймає з колін…

* * *

Скиньте з Шевченка шапку.

Та отого дурного кожуха.

Відкрийте в нім академіка. Ще одчайдуха-зуха.

Ще каторжника роботи. Ще нагадайте усім:

Йому було перед смертю всього лише сорок сім.

А то підробили діда і шкутильгаєте з дідом.

Ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом.

А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру

І молодо круговертить. Молодо! Проти вітру!

А він все шукає до пари — наймичку з сиротою,

А він пропада за маною — не вашою, а отою!

І горне гору роботи, бо в нього роботи гора.

Гори до нього горнуться, сонце — на вістрі пера.

Він пильно у нас вдивляється.

Вільний свавільний самум.

Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум.

А то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий.

Шевченко був молодим.

Шевченко завжди молодий.

Листопад 1995 року

* * *

Поховайте мене в Теліжинцях,

Де так пахне безсмертям трава,

Де ліси, мов списи, гороїжаться

І де Роська, мій Стікс, проплива.

Поховайте мене в Теліжинцях —

Не люблю я пихатих столиць.

У Теліжинцях сонечко ніжиться

В сяйві юних дівочих лиць.

У Теліжинцях світ мені тулиться,

Смак води і дотепність дядьків.

Кожна пташка, кожнісінька вулиця

Мене прагне вже сто віків.

Мчать ракети, теліги теліжаться.

Пропаде все у землю сиру.

Поховайте мене в Теліжинцях —

Там ніколи я не помру…

* * *

Той, хто диктує вірші,

Не хоче мені диктувати.

І от я сьогодні вирішив

Про горе своє написати.

Той, хто диктує вірші,

Іншим диктує щоночі.

Як риба у хитрій верші,

Образи в них пророчі.

Той, хто диктує вірші,

Надиктував вже мені…

І ти вже цьому повіриш…

Ти віриш?! А я ще ні…