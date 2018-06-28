Наш друг і вчитель

19 червня у Феофанії зупинилося серце великого українського поета і політичного діяча Івана Драча.

Без Івана Драча не був би створений Народний Рух України, політична організація, завдяки якій у Верховній Раді створили фракцію “Український Народний Рух”, стараннями якої 24 серпня 1991 року було проголошено Незалежність України. Іван Драч як один із засновників Народного Руху України був органічно об’єднаний із дисидентами, які відкрито виступали за повалення радянського режиму.

Іван Драч — один із засновників шістдесятництва у нашій літературі. У ХХ столітті серед найвидатніших українських письменників, таких як Павло Тичина, Микола Бажан, Олесь Гончар, а також шістдесятників — Василя Симоненка, Василя Стуса, Ліни Костенко — стоїть ім’я Івана Драча. Він був істинним титаном, енциклопедистом, який прекрасно знав світову літературу. Івана Драча шанували видатні діячі культури заходу та сходу світу.

Популярність Івана Драча в Україні стояла набагато вище за славу його ровесників та його оточення. Він мав сміливість говорити правду в очі комуністичним вождям України — В. Щербицькому та В. Шевченко.

Творча спадщина Івана Драча не може відійти разом з ним у минуле. Нове життя Івана Драча починається за умов, коли він надзвичайно потрібний нашому народові, який уже є, але поки що тільки формується як європейська нація. Завдяки Івану Драчеві ми нині стоїмо на порозі вступу до Європейського Союзу і НАТО. Іван Драч завжди був діячем світового масштабу, який закликав до єднання з західним світом.

До найвищих надбань нашої культури у галузях наукового ознайомлення з літературами усього світу і художнього перекладу належать твори Івана Драча, які потрібно заново перечитувати і вивчати. Іван Драч — це наше українське “Я”, яке не може бути викреслене ніким із майбутніх подій нашої історії.

Громадська організація “Громадська ініціатива побудови пам’ятника Івану Франкові у м. Києві” висловлює співчуття близьким Івана Драча. Це велика втрата для нас. Іван Драч — активний учасник нашої громадської ініціативи, з перших днів очолював Піклувальну раду. На першій же зустрічі він палко підтримав ідею встановлення пам’ятника Каменяреві у Києві. Ми, його друзі, ніколи не забудемо Івана Драча як нашого вчителя і виховника на служінні українському народові.

Голова Правління

Дмитро Павличко

Члени Правління:

Сергій Гальченко,

Лілія Гриневич,

Станіслав Довгий,

Микола Жулинський,

Петро Засенко,

Ярослав Яцків