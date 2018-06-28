Не бійтесь заглядати в словники

Едуард ОВЧАРЕНКО

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У редакції “Слова Просвіти” відбулася зустріч голови ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Павла Мовчана з представниками проекту “Словникова спадщина України” та членами Ротарі Клубу.

Учасники зустрічі обговорили ситуацію з виданням словників в Україні, намітили плани майбутньої співпраці. Також гості подарували ВУТ “Просвіта” і редакції газети “СП” перевидані за їхньої активної участі “Російськоукраїнський словник у трьох томах, шести книгах” за редакцією А. Кримського та С. Єфремова; “Словник української мови”, упорядник Борис Грінченко за редакцією Сергія Єфремова і Андрія Ніковського та “Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія”.

— Ці добродії зреалізували великий проект, перевидавши словники. Думаю, що ми зможемо найближчим часом здійснити презентацію цих видань у “Кобзарській світлиці” Українського дому.

Сьогодні маємо тотальну безграмотність у ЗМІ. Ніхто не займається редагуванням. Українську мову спотворюють хто як може. Тому особливо актуально постала потреба видання словників.

Своєю розмовою, сподіваюсь, ми зможемо дати поштовх до активізації правописної комісії, яка існує вже 4 роки. Окрема тема — ведення розмов про словники у студентських аудиторіях. Думаю, що почнемо цю роботу з Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також домагатимемося, аби перевидання словників включили до проекту “Українська книга”, аби вони змогли побачити світ більшим накладом, — наголосив під час зустрічі голова ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Павло Мовчан.

— Ми — члени Ротарі Клубу “Київсіті”, який займається медичними програмами, питаннями допомоги дітям. Дізналися, в якому жалюгідному стані перебуває література епохи “Розстріляного Відродження”. Тому захотіли відродити словники, видані в ту добу. Вони мають величезне значення.

Спочатку перевидали “Російськоукраїнський словник” за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова. А потім, як доповнення, словник за редакцією С. Єфремова і А. Ніковського, після цього — “Словник ділової української мови”, зараз готуємо до друку однотомний словник А. Ніковського. Розповсюджуємо ці словники й за кордоном, де вивчають українську мову. Зокрема у Франції, Британії, Вірменії, — зазначила керівник проекту “Словникова спадщина України”, член Ротарі Клубу “Київсіті” Леся Богуславська.

— Наші словники — академічні перевидання, до участі в цьому проекті залучені Інститут української мови та Інститут мовознавства НАНУ. Кожен словник має ґрунтовну передмову. З більшості установ, куди надсилаємо ці видання, отримуємо позитивні відгуки. Це бібліотеки, Інститут держави і права, Інститут української археографії та джерелознавства, Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Національний університет “Львівська політехніка” та інші.

Звісно, наклади видань невеликі. Приміром, “Російськоукраїнський словник” за редакцією А. Кримського та С. Єфремова має наклад лише 150 комплектів. Для України це дуже мало.

“Словник ділової мови” свого часу перевидав власним коштом Олекса Горбач у Мюнхені. А нове видання побачило світ завдяки Лесі Богуславській. Пані Леся зрозуміла його вагу для нашого ділового мовлення, цей словник повинен бути у кожній райдержадміністрації. Маємо макети всіх своїх видань і сподіваємося, що їх буде долучено до проекту “Українська книга” і побачать світ значно більшими накладами.

Серед наших планів перевидання “Словника технічної термінології” 1928 року, це не лише історична пам’ятка, а й поточне джерело актуальної лексики. Ще одне видання — “Словник природничої термінології”.

Інші плани — серія “Граматична спадщина України”. Вона перегукується з сучасною правописною реформою, яка ніяк не може закінчитися. У цій серії збираємося перевидати працю Олекси Синявського “Норми української літературної мови” 1931 року. Цей вчений – один із творців “Українського правопису” 1928 року. Свою працю він написав на основі цього правопису, яким і нині послуговуються більшість діаспорних видань.

Здійснюючи наступні проекти, сподіваємось тісно співпрацювати з ВУТ “Просвіта”, — розповів консультант проекту “Словникова спадщина України” Ростислав Воронезький.

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