«Добродію» Садовий, не будуйте паркінг перед Львівським національним університетом!!!

Василь ЛИЗАНЧУК,

доктор філологічних наук, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Триває зухвалий морально-психологічний тиск львівської влади на професорсько-викладацький і студентський колектив найстарішого в Україні Львівського національного університету імені Івана Франка з метою реалізації інвестиційного проекту щодо реконструкції площі перед центральним входом до головного корпусу Університету, обмеженої вул. Університетською, вул. Листопадового Чину, пам’ят­ником Іванові Франку та вул. Січових Стрільців з будівництвом підземного майданчика для паркування автомашин, розробленого Державним інститутом проектування міст.

Безперечно, кожний мешканець, кожний працівник Університету, кожний гість хоче, щоби не було стихійних автостоянок на вулицях, газонах, тротуарах центральної частини міста, щоби були сприятливі умови для пішоходів та учасників дорожнього руху. Однак під заворожуючим гаслом створення малого транспортного кільця для “впорядкування руху автотранспорту і ліквідації дисгармонійних елементів в історичному середовищі” очільники міста будь-що хочуть побудувати паркінг перед Університетом.

Авторитетна комісія Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка 12 лютого 2018 р. надіслала висновки голові міста А. І. Садовому з глибоким професійним обґрунтуванням шкідливості будівництва паркінгу перед головним корпусом Університету. Ректор Університету, професор В. П. Мельник 16 лютого цього року надіслав у відділ громадського партнерства управління “Секретаріат ради” Львівської міської ради “Пропозиції та зауваження до проекту детального плану території у районі вул. Січових Стрільців, вул. Університетської, вул. Листопадового Чину”, в яких конкретно, переконливо, виважено розкрив низку загроз для головної будівлі Університету, прилеглих будинків і парку імені Івана Франка.

Однак очільники міської влади, проектанти будівництва паркінгу перед Університетом у своїх розлогих відповідях-викрутасах малюють рожеве майбутнє Університету після будівництва паркінгу. Директор Державного інституту проектування міст “Містопроект” І. М. Квик визнає особливу складність будівництва паркінгу, будуть значні незручності, але цей процес, мовляв, виконуватиметься у три стадії; проект на кожній стадії буде підлягати державній експертизі. І. М. Квик розписав, як дуже професійно реалізовуватиме цей інвест-проект будівельна компанія. Мовляв, навіщо хвилюватися, турбувати громадський спокій міста, адже “ми зацікавлені у напрацюванні оптимального планування рішення щодо поліпшення транспортної ситуації в цьому районі та формуванні громадського простору перед головним корпусом Університету”. Обіцянок-цяцянок сотні, аби лише побудувати паркінг, а далі — хоч трава не рости!

Розгорнув маніпулятивну інформаційну кампанію в інтернеті щодо необхідності побудови паркінгу лише перед Університетом начальник управління архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради Ю. М. Чаплінський. Є ж прекрасні місця також у центрі і недалеко від центру міста, але він цього чомусь не бачить. А може, він заворожений. Адже міський голова “добродій” А. І. Садовий систематично повторює, як заклинання, що розташування паркінгу саме перед Університетом — ідеальне місце. Чому шановний Андрій Іванович не бере до уваги обґрунтовані “Висновки Вченої ради Університету” стосовно загроз будівлі Університету, яка й тепер у критичному стані? Невже у міській раді не розуміють, не відчувають, що площа перед Університетом, на якій пам’ятник Іванові Франкові, є сакральною. Тут відбувалися багатотисячні мітинги у 1988—1989—1990 роках, які були потужною силою у боротьбі за відновлення незалежності України. Не руйнуймо цей світлий, чистий Майдан української національної гідності, який, на мій погляд, є також підґрунтям і Вашого, Андрію Івановичу, сходження на пост голови міста Львова. Добре, що Ви зі своїми підручними хочете створити мале транспортне кільце, але площа перед Університетом не ідеальне місце для будівництва паркінгу, адже гідрогеологічні умови для цього не сприятливі. Тим паче, паркінг перед Університетом на 350 автомобілів жодним чином не вирішує проблему паркування у центральній частині міста, де щодня паркуються тисячі автомобілів. Ділянка, де мав би бути паркінг, — це глибока улоговина, яка дуже погано провітрюється. Тут ступінь забруднення набагато вищий, ніж поза її межами. Передбачено також зрізати 54 дерева із 68, які ростуть у партерній частині парку. Паркінг буде додатковим, достатньо потужним, притягальним для автотранспорту об’єктом, функціонування якого призведе до суттєвого погіршення екологічного стану атмосфери у парку та біля Університету також через вихлопні гази.

Вельмишановні читачі! Високодостойні випускники факультету журналістики та інших факультетів рідного нам Львівського національного університету імені Івана Франка, мешканці Львова — ми всі відповідальні за Долю Університету, за Долю нашого міста. Допоможімо зрозуміти очільникам Львова, депутатам усіх рівнів, політикам, громадським діячам, що треба шанувати і берегти світло науки — Львівський національний університет імені Івана Франка, а не створювати негативні, загрозливі умови для його функціонування.