Імені генерала УНР Марка Безручка

Сергій ПОРОВЧУК,

Рівне

Генерал М. Безручко (1893—1944) є символом доброї польсько-української співпраці й тому органи міського самоврядування Вроцлава вирішили назвати його іменем одну з вроцлавських вулиць до 100-річчя незалежності Польщі.

1920 року, ще будучи полковником, Марко Безручко командував 6-ю Січовою стрілецькою дивізією, яка разом із польською армією взяла Київ. М. Безручко також очолював героїчну оборону Замостя у боротьбі проти Червоної армії і брав участь у розгромі Армії Будьонного під час битви під Комаровом.

З 23 червня цього року одне з перехресть Вроцлава офіційно носить ім’я генерала УНР Марка Безручка, похованого на православному цвинтарі у Варшаві.

Участь в урочистостях взяли віце-президент Вроцлава Адам Ґрель та посол України в Польщі Андрій Дещиця, Ян Маліцкі, керівник Польсько-Українського форуму партнерства при МЗС Республіки Польща, представники міських рад Львова та Києва.

— Це дуже важлива подія, коли вшановуємо ім’я спільних героїв, один з них — Марко Безручко. Такі події свідчать про те, що разом ми сильні, — сказав Андрій Дещиця.

Нині в столиці Нижньої Сілезії є вже вулиця Тараса Шевченка та вулиця Українська.

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Ще в кінці серпня 2016 року на перейменованому першому в Україні проспекті Генерала УНР Марка Безручка відкрили пам’ятну таблицю славному генералу. Написи на пам’ятці — польською та українською мовами. Відкривали її рівненський міський голова Володимир Хомко, секретар міської ради Сергій Паладійчук, Консул Генерального Консульства Республіки Польща в місті Луцьк Кшиштоф Савіцький.

Передумовою виникнення проспекту Генерала УНР М. Безручка в Рівному була конференція, присвячена 95-річчю спільної битви під Рівним військ УНР та Польщі проти більшовиків. Науковці, учасники конференції звернулися до влади міста з пропозицією увічнити ім’я генерала Марка Безручка. Упродовж кількох місяців на адресу міського голови надходили десятки листів від українців Польщі та науковців з України. Важливу роль відіграли листи Генерального консульства РП у Луцьку та колишнього Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща, письменника Дмитра Павличка.

Згодом пам’ятну дошку генералові УНР М. Безручку встановлено також у м. Замостя.