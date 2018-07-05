ЗАЯВА Всеукраїнського Форуму «Українська альтернатива», Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та Політичної Партії «ПАТРІОТ» щодо рішення про нарахування багатомільйонної премії правлінню НАК «Нафтогаз України»

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК “Нафтогаз України” щодо компенсації за недопоставлені “Газпромом” обсяги газу для транзиту. За рішенням арбітражу, НАК “Нафтогаз України” домігся компенсації у сумі 4,56 млрд доларів США. За результатами двох арбітражних проваджень “Газпром” має сплатити на його користь 2,56 млрд доларів США.

Навіть не дочекавшись виконання рішення суду та реального повернення Нафтогазу присудженого боргу, Наглядова рада Компанії проголосувала за виплату бонусів правлінню Компанії у зв’язку з перемогою у Стокгольмському арбітражі над російським “Газпромом”. Затверджений розмір бонусів становить 1 % від суми виграшу (в даному випадку — від 4,56 млрд доларів США). За відкритою інформацією з цієї суми вже виплачено 20 млн доларів США 8 особам, серед яких — Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Костянтин Пожидаєв. Решта — 25,6 млн доларів США будуть виплачені після фактичного виконання “Газпромом” рішення Стокгольмського арбітражу про необхідність виплати НАК “Нафтогаз України” 2,56 млрд доларів США.

Всеукраїнський Форум “Українська альтернатива”, Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Т. Шевченка та Політична Партія “ПАТРІОТ” заявляють — неприпустимо преміювати керівників державної компанії на суму майже 46 млн доларів США у той час, коли всі можливі ресурси мають бути направлені на протидію агресії; держава очікує від МВФ черговий транш кредиту; більшість громадян виживає на найнижчу заробітну плату в Європі, сплачуючи надвисокі тарифи за споживання газу та комунальні послуги; велика кількість населення не може дозволити собі придбати базовий набір медикаментів, котрі необхідні для лікування; чималий відсоток пенсіонерів отримують пенсії, які не дозволяють їм повноцінно навіть харчуватися, не кажучи вже про задоволення таких культурно-духовних потреб, як різке зниження видавництва накладів українських видань аж до 0.3 книги на одного українця!

Вважаємо, що ці гроші витягнуто з кишень українських платників податків, тому що кілька десятків мільйонів доларів Україна заплатила за послуги міжнародним юридичним компаніям, які представляли інтереси НАК “Нафтогаз України” у Стокгольмі. Ухвалення рішення про виплату керівництву компанії абсурдно високих премій є блюзнірством щодо українців.

Попри певні кроки з боку уряду з метою врегулювання цієї проблеми, на сьогодні українське суспільство не отримало чіткої відповіді на питання стосовно подальшої долі коштів, отриманих членами правління НАК “Нафтогаз України” як преміальних.

Саме тому ми вимагаємо від:

1. Наглядової Ради НАК “Наф­тогаз України” — скасувати рішення про нарахування премій членам правління Компанії та повернути вказані кошти на її рахунки.

2. Кабінету Міністрів України — ухвалити рішення про скликання позачергових загальних зборів для вирішення питання про дострокове припинення повноважень членів чинної Наглядової Ради НАК “Нафтогаз України” та затвердження її нового складу на засадах публічності і прозорості.

3. Верховної Ради України — дати політично-правову оцінку діям керівних органів державного підприємства НАК “Нафтогаз України”.

4. Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро України — всебічного вивчення законності виплати зазначених премій керівництву компанії НАК “Нафтогаз України” та ухвалення рішення відповідно до вимог Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.

М. Я. ГОЛОМША,

голова Політичної Партії “ПАТРІОТ”;

Г. Г. ФІЛІПЧУК,

співголова, Виконавчий директор Всеукраїнського Форуму “Українська альтернатива”;

П. М. МОВЧАН,

співголова Всеукраїнського Форуму “Українська альтернатива”, Голова Всеукраїнського Товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка