На життєвому шляху Павла Кіндратовича

Олег ОЛЕКСЮК,

голова Херсонського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка, поет, член НСПУ

Відповідно до рішення Центрального Правління ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, 30 червня 2018 медаллю “Будівничий України” нагороджено найстаршого та найавторитетнішого просвітянина Херсонщини, кандидата філологічних наук, Почесного професора Херсонського державного університету, Почесного Громадянина міста Херсона, видатного вченого Павла Кіндратовича Параскевича.

Народився Павло Параскевич 30 червня 1921 року на Хмельниччині, у селі Лапківцях у селянській родині. Вищу освіту здобував на філологічному факультеті Ужгородського державного університету (нині Націо­нального), який закінчив з відзнакою. Потім була аспірантура, успішний захист кандидатської дисертації. Поряд з науковою роботою Павло Кіндратович активно торував шляхи на освітянській ниві, працював учителем української мови та літератури.

Херсонський період життя просвітянина розпочався з 1968 року. Павло Параскевич наполегливо й сумлінно пройшов шлях від викладача до доцента й завіду­вача кафедри української літератури тодішнього Херсонського державного педагогічного інституту. Справедливий, добрий, скромний, щирий, він став наставником кількох поколінь науковців, учителів Херсонщини… Кандидат філологічних наук, доцент, член правління Таврійської фундації (ОВУД), з 1968 до 2003 року працював у Херсонському державному педагогічному університеті (нині — ХДУ). Ветеран війни та праці. Відмінник освіти України. Нагороджений орденами “Отечественной войны” ІІ ст., “За мужество” ІІІ ст., медаллю “За отвагу”.

Автор посібників “М. М. Коцюбинський. Життя і творчість в портретах, ілюстраціях, фотографіях, документах” (1968 р.), “Микола Чернявський. Життєвий і творчий шлях” (1993 р.), “Сторінки літературної Херсонщини” (Випуск 1 і 2 1999 р., 2001 р.), “Олесь Гончар і Херсонщина” (2004 р.), “Статті, тези, есе, інтерв’ю” (2017 р.). З 1992 року він активний діяч Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка на Херсонщині. Чимало наукових робіт присвячено творчості Олеся Гончара, Михайла Коцюбинського, Андрія Малишка, Остапа Вишні, Миколи Чернявського та багатьох інших українських письменників. Днями, завдяки допомозі Херсонської обласної ради, побачила світ уже нова, доповнена творами та документами книга статей та нарисів Павла Параскевича “Олесь Гончар і Херсонщина”, присвячена сторіччю від дня народження Олеся Терентійовича Гончара.

І у свої 97 років Павло Кіндратович Параскевич захищає рідну мову, історичну пам’ять, українську державність, національну духовність і культуру.

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