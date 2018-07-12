У Полтаві вшанували політв’язнів і репресованих з усієї України

Валентина ШЕМЧУК,

лауреат премії імені Панаса Мирного

У Полтаві завершилися триденні урочистості “Нас єднає Україна” та засідання Проводу і Координаційної ради Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, у складі якого більше тридцяти тисяч осіб.

Керівники обласних організацій товариства політв’язнів обговорили схвалений з ініціативи Українського інституту національної пам’яті навесні Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення про­цедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років та створення регіональних комісій при облдержадміністраціях з реабілітації жертв політичних репресій”.

Духмяним хлібом тепло вітали на полтавській землі голову Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих Орину Сокульську та її побратимів із усіх куточків України. Пані Орина запевнила, що товариство і надалі працюватиме над реабілітацією імен безвинно засуджених, пошуком поховань страчених у радянських тюрмах лицарів Незалежності України. Висловила переконання в одностайності йти дорогою Волі й Правди. Відкрив зібрання “Нас єднає Україна”, вкотре визнавши нездоланність духу розстріляних радянською владою та переслідуваних за національну ідею великих українців, та представив однойменний оберіг кавалер ордена “За мужність”, лауреат премії імені Пилипа Орлика, очільник Полтавського обласного товариства політв’язнів і репресованих Анатолій Банний. Благословили урочистості архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір Української Православної Церкви Київського Патріархату та священик Української Греко-Католицької Церкви Максим Кролевський.

Вірних синів і доньок України, учасників Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих нагородили Почесними грамотами Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради.

Запам’яталися поетичні виступи в’язнів сумління, кавалерів ордена “За заслуги” члена НСПУ, головного редактора журналу товариства політв’язнів репресованих “Зона”, мовознавця Олекси Різниківа з Одеси й депутата ВР України попередніх скликань, голови Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Миколи Кульчинського, а також кавалера ордена “За мужність” полтавця-політв’язня Богдана Купновицького.

Віддані слова й щемна музика стали дарунком від переможців Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів-фестивалів пісенно-танцювального ансамблю “Полтава” (художній керівник — заслужений працівник культури України Федір Кривенко, хормейстер — заслужений діяч мистецтв України Лариса Бакланова, керівник оркестру — Сергій Асауленко) Полтавської обласної філармонії, відомого в колі бардів композитора й співака Юрія Трейгеля, солісток Надії Коровайкіної та Ольги Шумей хору “Дивограй” виконавчого комітету Київської районної в місті Полтаві ради, заслуженого художника України, члена Національних спілок кобзарів та майстрів народного мистецтва України, бандуриста й лірника Івана Новобранця. Гості були схвильовані доброзичливістю господарів і майстерністю митців.

Ми низько схиляємося перед святою пам’яттю закатованих у московських в’язницях Українських Патріотів і складаємо шану їхнім соратникам, із ким сьогодні йдемо шляхом Праведної Свободи… А Козацький марш кличе до переможної звитяги та звеличує Незалежну Соборну й Вільну Україну!..

Поділись і насолодись:

















