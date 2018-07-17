Національний фестиваль гончарства—2018

Світлана ПРУГЛО,

інформаційна служба НМЗУГ

Гончарством, ковальством, боді-артом, милозвучним співом і запальними танцями, розвагами й смаколиками кожен охочий мав змогу насититися впродовж Національного фестивалю гончарства в Опішному. Організатори цьогорічного свята доклали максимум зусиль, аби вразити гостей масштабом і розмаїттям заходів.

Форум розпочався з офіційного відкриття. Пошанували своєю присутністю й вітальним словом гостей і фундаторів свята народні депутати України Олег Кулініч, Юрій Бублик, громадський діяч Анатолій Житник, директор Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації Валентина Вождаєнко, директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І—ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному” ім. В. Кричевського Людмила Овчаренко та інші. Усіх присутніх привітав зі святом генеральний директор Національного музею-заповідника українського гончарства Олесь Пошивайло.

Одночасно стартував і Х Міжнародний мистецький ярмарок “Гончарний Всесвіт в Україні-2018” народних умільців із дев’яти областей України.

Приємно вразив гостей свята й Фольклорний фестиваль “Гончарське перевесло”. Весь день зі сцени лунали пісні, що чергувалися з запальними танцями у виконанні професійних колективів із п’яти регіонів нашої країни: Полтавщини, Харківщини, Черкащини, Сумщини й Чернігівщини. Яскраві костюми, дзвінкі голоси зачаровували й змушували затриматися біля майданчика й насолодитися українським фольклором.

Дзвін молота й яскраве полум’я щохвилини приваблювали тих, хто хотів узяти участь у ковальських майстер-класах. Саме на Фестивалі гончарства відбулася підсумкова конкурсна виставка VIII націо­нального ковальського фестивалю “ВакулаФЕСТ—XXI”, який відбувався у рамках Х Тижня Національного Гончарського Здвиження в Опішному “Здвиг—2018” з 25 до 30 червня. Цього сезону ковалі мали виготовити декоративну скульптуру на тему “Декоративний ліхтар “Полум’яна рута”. Фантазія митців перевершила будь-які сподівання організаторів. Безсумнівним чемпіоном став Леонід Довгошей (Київ) і його декоративний ліхтар “Світло дружби”.

Постійні черги біля павільйонів майстер-класів з гончарювання (робота за гончарним кругом), виготовлення свищика, барині тощо. Приємно, що гончарювали не лише діти, а й дорослі.

Для дозвілля дітлахів діяли одразу кілька розважальних локацій. Одна з них — “Маленькі долоньки”. Тут найменші гості ставали справжнісінькими митцями: виготовляли глиняні вироби й самі їх розмальовували. Опановували гончарні орнаменти на папері, вчилися правильно підбирати кольори. Були й інтелектуальні розваги, де дітлахи міркували над унікальним завданням, як скласти глиняні пазли. А для непосидючих діяла зона зі жвавими етно-іграми. Найактивніші учасники дитячих розваг отримали призи від спонсорів свята.

Організатори цьогорічного фестивалю вирішили випробувати на майстерність гончарів-професіоналів. За умовами конкурсу їм потрібно було виготовити миску та глечик на швидкість. Із цим завданням усі легко впоралися. Та все ж найспритнішим виявився Іван Окара (Опішне). Та підступні організатори ускладнили завдання гончарям. Тепер потрібно було виготовити горщик із закритими очима. Це завдання напрочуд повеселило глядачів і майстрів. Найкращим гончарем “наосліп” став Микола Варвинський (Опішне). Переможці конкурсів гончарів отримали дипломи від Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації.

До уваги справжніх поціновувачів прекрасного на території Центру розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства, де й відбувався фестиваль, діяли виставкові зали. Для огляду представлено виставки: “Національна виставка творів кераміки Цвітненського гончарного осередку з фондових колекцій музеїв України”; “Діалоги з глиною” — виставка кераміки художника-кераміста, викладача гончарства середньої американської школи Наталі Кормелюк (Роквіль, Меріленд, США); виставка кераміки з нагоди ювілею гончаря Миколи Варвинського (Опішне) та виставка кераміки з нагоди ювілею художника-кераміста Олександра Мірошниченка (Київ).

З підсумковим словом звернулася до учасників і гостей свята куратор фестивалю гончарства в Опішному Жанна Чечель: “Оглядаючись на кілька днів назад, аналізуючи всі конкурси й святкування, які відбулися в рамках Національного фестивалю гончарства—2018, можна з упевненістю сказати — свято вдалося!”