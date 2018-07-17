Незнищенність пам’яті

Наталія МАТОЛІНЕЦЬ,

член НСПУ, м. Львів

Пам’ять — найтонша та водночас найміцніша нитка, котра зв’язує із минулим. Пам’ять — це те, чого нас віртуозно намагалися позбавити протягом десятиліть, коли храми перетворювали на склади, а видатні імена посипали попелом забуття. Сьогодні питання нашого коріння не просто актуальні, вони вирішальні у ставленні до свого минулого й майбутнього. Рідні імена повертаються в рідні краї — і це тішить. Так сталося і з Ольгою Дучимінською (1883—1988), пошанування якої, в межах Всеукраїнського літературного конкурсу патріотичної поезії імені Катерини Мандрик-Куйбіди, нещодавно відбулося у селі Миколаїв на Львівщині, де письменниця народилася наприкінці ХІХ століття.

“Гордість нації” — таку відзнаку посмертно присудило Ользі Дучимінській журі премії. Ця відзнака — не просто пафосні слова й нагода провести ювілейний захід у маленькому селі для красивої “картинки”. Це спроба доторкнутись до пам’яті, яка виймає з минулого забуті імена. Маленькі люди проти великої тоталітарної машини — нерівне протистояння, з котрого важко, а почасти й неможливо було вийти переможцем. У таке протистояння вплелася й доля письменниці й політв’язня Ольги Дучимінської.

Письменниця й перекладачка, літературний критик і народна вчителька, дослідниця фольклору та одна з найяскравіших просвітянських діячок на Галичині у першій половині ХХ століття. Сучасниця Івана Франка й подруга Ольги Кобилянської Ольга Дучимінська вчителювала, творила й публікувалася у тогочасних численних часописах, цікавилася жіночим рухом, вивчала культуру бойків і гуцулів. Яскраве життя й невсипуще бажання прислужити рідному народові, а особливо жіноцтву — такими словами можна було б схарактеризувати шлях письменниці. Звичайно, така активна діяльність і громадянська позиція не залишилися без уваги. У 66-річному віці Ольга Дучимінська втрапила в поле зору радянської влади — і 1951 року її заслали в Сибір за (зверніть увагу на звинувачення!) — участь у замаху на життя Ярослава Галана. Вирок — 25 років і загроза карцеру за писання віршів. Попри це, письменниця дочекалася перегляду справи і вийшла на волю 1958 року. Справжньої ж волі не дочекалася вже ніколи. Попри заборону на повернення додому, нелегально приїхала на Львівщину, де і прожила до 105 років, зазнаючи постійних утисків з боку влади…

Сьогодні в рідному селі Ольги Дучимінської Миколаєві — близько 200 мешканців. Школа — закрита. Село маліє — і воно таке не одне… Утім, саме 10 червня тутешня спільнота зібралася у місцевому народному домі “Просвіти” на пошанування своєї краянки з нагоди її 135-річчя від дня народження. Організували це свято департамент з питань культури Львівської облдержадміністрації, Пустомитівська центральна районна бібліотека, громада села Миколаєва в особі її голови Івана Савчака та особисто засновник конкурсу, голова журі, заслужений діяч мистецтв України письменник Олесь Дяк. Приїхали не лише миколаївці, а й ті, хто вже давно перебрався звідси. Підтримали захід доктор історичних наук, письменник Петро Шкраб’юк та дослідник життя і творчості О. Дучимінської лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка Роман Горак.

Говорили, згадували, планували. До слова, місцева громада хоче офіційно відкрити музей Ольги Дучимінської: нащадки письменниці обіцяють додати автентичних матеріалів, вже є чимало експонатів. Є і приміщення, де на одній зі стін уже експонується і диплом “Гордість нації”, який одразу ж після вручення передали до майбутнього музею.

Чим стане цей новий музей? Чи зможе він оживити пам’ять про видатну українку Ольгу Дучимінську та її діяльність? Про життя, сповнене випробувань, а ще — великої любові до рідного, глибокого занурення в традиції й історію… Це — все ще відкрите питання. Але те, що такі імена потрібно відновлювати в людській пам’яті і промовляти вголос — факт незаперечний. Хай це буде чи гучний титул “Гордість нації”, чи просто спогад. Хай це буде маленький музей у маленькому селі. Хай це буде щось більше, щось за межами промов, пошанувань й урочистостей — ниточка пам’яті, яка тягнеться углиб, яка резонує й нагадує, скільки цих неймовірних людей було і є в історії нашого народу. Це має бути!