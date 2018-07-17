Сто років українській мові в Маріуполі

Олександр ПОМЕНСЬКИЙ

8—9 квітня 1918 р. гайдамаки 24-го запасного полку вибили більшовиків з Маріуполя і встановили над містом жовто-блакитний прапор. Маріуполь став першим містом на сході України, який сам звільнився від червоної чуми.

Наприкінці квітня у Маріуполі був вже український комендант, спочатку полковник Крем’янсь­кий, потім полковник Литвиненко.

Саме Литвиненко підписав 3 травня 1918 року наказ, дуже актуальний і зараз: з 1 червня 1918-го все діловодство в Маріуполі повинно проваджуватися українською мовою. І ніхто тоді не писнув щодо “насільствєнной” українізації! Уродженка Маріуполя відома письменниця Людмила Коваленко, яка працювала у повітовому суді (на місці одного з будинків “зі шпилями”) перекладачкою, згадувала, як зі скрипом, але все-таки маріупольські чиновники переходили в діловодстві на українську.

Минуло рівно сто років, і ми знову стоїмо перед тими же завданнями: патріоти ведуть важку боротьбу за впровадження української мови в українському Маріуполі.