Георгій ЛУК’ЯНЧУК

3 липня у Національному музеї історії України відкрилася виставка “Борці за Українську Державу”, яка представляє раритети, що розкривають історію Української Повстанської Армії під незвичним кутом. Виставка приурочена до 111-річчя від дня народження Романа Шухевича.

Візуально виставка оформлена у стилі повстанських криївок. Тематично складається з шести блоків, присвячених керівництву УПА, її організаційній структурі, пропагандистській діяльності, особливостям побуту підпільників, закордонним рейдам УПА, підсумкам діяльності українського визвольного руху 1940—50-х рр. Відвідувачі мають змогу побачити на цій виставці унікальний прапор українських націоналістів, захоплений радянськими партизанами Кам’янець-Подільського з’єднання у 1940-х рр., який дивом зберігся у фондах музею за радянської влади, де був віднайдений 2015 року, печатку, виготовлену художником-повстанцем Нілом Хасевичем, зброю повстанців, жовто-блакитні нарукавні пов’язки ОУН, оригінальні повстанські листівки та пропагандистські видання 1940—50-х рр., серед яких є відозви до поневолених народів СРСР, які друкували іншими мовами, бідон-сейф, в якому зберігався повстанський архів, віднайдений 2015 року, бофони (розрахункові гроші) УПА. На виставкових стендах широко представлені особисті речі упівців-в’язнів ГУЛАГу: листи, щоденники, світлини, документи, рушники, вишиті на засланні, багато оригіналів різноманітних світлин з повстанцями, сучасні пам’ятні медалі й монети, присвячені УПА, та багато іншого.

На відкритті виставки Микола Процюк (син Василя Процюка (“Кропиви”) — начальника штабу УПА-Південь) представив нагороди свого батька — два Золоті хрести бойової заслуги першого класу та найвищі військові нагороди Української Повстанської Армії. Як зазначила під час відкриття генеральний директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська: “Виставка знайомить з обставинами створення УПА, етапами її боротьби проти гітлерівського і сталінського тоталітарних режимів. Тут можна дізнатися про повсякденне життя українського повстанця, котрому насправді доводилося воювати з ворогами у надзвичайно важких умовах, виявляючи при цьому героїзм і самопожертву”.

У відкритті надзвичайно цікавої виставки взяли участь та виступили з патріотичними промовами Віце-прем’єр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко, доктор церковно-історичних наук з Київської православної богословської академії УПЦ Київського Патріархату Протоієрей Віталій Клос, директор “Мистецького фонду імені Короля Данила” науковець Роман Грицьків, письменник Василь Портяк, провідні науковці НМІУ: Леся Онишко, Олександр Іщук, Оксана Тараненко та керівники провідних музеїв Києва, громадськість. Виставка працюватиме до початку осені.