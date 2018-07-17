Заява Політичної Партії «ПАТРІОТ» щодо міжнародних гарантій безпеки України у зв’язку з приєднанням її до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Після жорстоких і кривавих викликів ХХ століття перед людством постало питання збереження миру на планеті як гарантії існування світової цивілізації. Задля цього було створено відповідні міжнародні інституції, передусім ООН, та розроблено механізми підтримання миру за допомогою дипломатичних, економічних, військових зусиль і можливостей світової громади тощо. Одним із таких механізмів став багатосторонній міжнародний акт, розроблений 50 років тому Комітетом з роззброєння ООН, — Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який був схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 року і відкритий для підписання в Москві, Вашингтоні та Лондоні 1 липня 1968 року. Про актуальність цього документа свідчить той факт, що 1995 року понад 170 країн світу, що є учасниками Договору, домовились продовжити його дію на невизначений термін і без жодних додаткових умов. Незважаючи на зазначене та підвищення ядерної загрози на планеті, ця знаменна дата залишилась поза увагою світової спільноти.

У минулому столітті наша держава зробила потужний внесок у справу загальносвітового миру, приєднавшись 16 листопада 1994 року до даного Договору і добровільно відмовившись від ядерної зброї. Україна свідомо зробила свій вибір на користь знищення успадкованого нею третього у світі за потужністю ракетно-ядерного потенціалу, але, натомість, очікувала надання їй міжнародних гарантій безпеки за відмову від створення власних сил ядерного стримування.

Україна отримала підтвердження зобов’язань провідних держав світу, постійних членів Ради Безпеки ООН Російської Федерації, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки “утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України”, і що жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься ними проти України.

Ці запевнення зазначені держави представили у вигляді Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який був підписаний цими країнами у Будапешті 5 грудня 1994 року (пізніше до них доєдналися Китай і Франція). Молода незалежна держава Україна сприйняла цей Меморандум як документ-гарантію, але з часом стало зрозуміло, що підписання Будапештського меморандуму не сприяло створенню ефективного міжнародного механізму гарантій і безпеки для України.

Переговірні партнери України, які мали стати гарантами її безпеки, не надали Будапештському меморандуму форму юридично обов’язкового міжнародно-правового акта й не передбачили створення ефективного механізму застосування примусових заходів щодо порушників суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема, і в тому випадку, коли серед порушників буде держава-гарант. Натомість Меморандум складено з положень, у яких йдеться не про гарантії, а лише про підтвердження його підписантами діяти відповідно до вже наявних норм Статуту ООН.

Вади Будапештського меморандуму остаточно й масштабно проявились 2014 року, коли Російська Федерація розпочала агресію проти України, незаконно окупувала Крим та частину Донецької і Луганської областей.

Безпекові негаразди України, пов’язані з порушенням Росією Будапештського меморандуму, недостатньою ефективністю міжнародних заходів, вжитих щодо зупинення протиправних дій держави-агресора призвели до того, що Україна — держава, яка подала яскравий приклад ядерного роззброєння і на підставі цього мала б оперативно отримати від міжнародного співтовариства дієвий захист, уже п’ятий рік поспіль потерпає від агресії постійного члена Ради Безпеки ООН, втрачаючи тисячі своїх захисників.

Саме зараз, на вістрі чергового ядерного загострення у світі, зокрема ядерних програм Ірану та Північної Кореї, це створює негативний прецедент щодо довіри до спроможності міжнародних безпекових інститутів, а тому вимагає критичного перегляду стратегії та створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки України.

Політична Партія “ПАТРІОТ” ЗАЯВЛЯЄ:

Російська Федерація, вчинивши акт агресії проти України, порушила норми міжнародного права, які закріплені в Статуті ООН та міжнародному Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї.

Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї виявився нездатним гарантувати територіальну цілісність та безпеку України.

Міжнародне співтовариство має повернутися до розгляду Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, трансформувати його в юридично обов’язковий договір із чітким механізмом реалізації його положень, як платформи для творення нової колективної безпеки у світі.

Україна у протистоянні російській агресії набула безпрецедентного досвіду, якого немає у жодної країни світу, і може запропонувати адекватний викликам, ризикам і загрозам нинішнього часу порядок денний для міжнародної конференції з напрацювання положень колективної безпеки.

За цих умов Політична Партія “ПАТРІОТ” закликає керівництво української держави:

— звернутися до кожної країни-підписанта Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї за офіційними роз’ясненнями їхніх позицій згідно з Меморандумом з метою визначення чіткої позиції кожної країни-підписанта стосовно зобов’язань щодо України і щодо бачення перспектив припинення розширення виробництва і недопущення застосування ядерної зброї у світі.

— виступити з пропозицією про скликання міжнародної конференції під егідою ООН щодо створення ефективного міжнародного механізму гарантій і безпеки України у зв’язку з приєднанням її до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та проблеми створення нової архітектури міжнародної колективної безпеки.

— підготувати проект договору про забезпечення міжнародних гарантій безпеки і суверенітету України, який змінить вказаний Меморандум.

— запропонувати розглянути на цій конференції зазначений проект Договору про забезпечення міжнародних гарантій безпеки і суверенітету України та прийняти його. Закріплені у цьому Договорі положення внести на затвердження Ради Безпеки ООН.