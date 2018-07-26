Лідія ВІЦЕНЯ,

м. Полтава

Історія пізнається з відстані. Кожен із нас — дійова особа на її сцені, попри те, усвідомлюємо ми це чи ні. А ось замислитися над цим все ж маємо різні приводи. Одним із таких стане для наших земляків документальний фільм “100 років Української революції. Полтавщина”, створений авторським колективом телеканалу “Лтава”. Нещодавно цей фільм одержав Гран-прі IX Міжнародного фестивалю телевізійних і радіопрограм “Калинові мости”—2018 у Польщі, в місті Ольштин.

Його автор — Сергій Блавацький, оператори — Максим Стариков, Костянтин Худолій, режисер — Дмитро Стариков, редактор — Анатолій Мішин, продюсер — Наталія Іванченко, інженер комп’ютерної графіки — Олена Шарбенко.

Майже вся творча група колишніх, на жаль (після реорганізації ТРК), “лтавівців” узяла участь у презентації стрічки в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. На екрані — події сторічної давнини, що пройшли і вулицями Полтави, прокотилися містами й селами області. То була епоха змін: повалення царизму, більшовицький переворот, червоний і білий терор, спроби відновлення української самостійності, а затим — становлення авторитарної радянської держави. Такі знайомі нам усім із підручників загальні визначення і лозунги, імена й дати. А що конкретно відбувалося ось тут, де живемо сьогодні ми? На жаль, мало збереглося оригінальних матеріалів, майже немає відеохроніки, але є багато свідчень очевидців, багато архівних документів, що розповідають про реальні події того часу в нашому місті, на теренах Полтавщини. Чого варті лише щоденникові записи письменника Володимира Короленка — їх чимало використано у стрічці. Спогади учасників Української революції 1917—1921 років озвучили полтавські актори — Богдан Чернявський, Антон Височанський, Владлена Хлебутіна. Наче зустрічаємо на вулицях рідного міста своїх земляків із минулого, які так само ходили тут, раділи й дивувалися змінам у тодішній країні, вірили у щасливе завтра…

Після перегляду документальної стрічки її авторів вітали директор краєзнавчого музею Олександр Супруненко, кандидат історичних наук, історик-дослідник Віктор Ревегук, голова Полтавського ОО ВУТ “Просвіта” Микола Кульчинський та інші учасники презентації. Вони наголошували на тому, що наша справжня історія повертається із забуття — вона постає в реальному світлі, без перекручень, фальсифікацій, і дуже важливо донести її до полтавців. Фільм треба показати зокрема в навчальних закладах області: якщо молодь розумітиме, що сталося насправді, зокрема й сто років тому, коли відбулася не громадянська, а російсько-українська війна, тоді неможливо буде маніпулювати свідомістю юних, як це практикують наші вороги сьогодні. Творці телефільму наголошують, що це тільки перша її частина, і вони готові продовжувати роботу.